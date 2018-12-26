В Тюменской области снизился тариф на вывоз мусора

Тюмень, , 17:27 — REGNUM В Тюменской области установлен единый тариф на вывоз мусора для населения. Плата устанавливается не с человека, а с квадратного метра жилплощади, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Для жильцов многоквартирных и индивидуальных домов в Тюменской области с 1 января 2019 года плата за мусор составит 5,4 рубля с 1 кв. м жилой площади.

«Для расчета нормативов и тарифа во всех муниципалитетах Тюменской области в течение 2018 года проводились замеры накопления мусора в жилых домах и на других объектах в различные сезоны. Установлено, что в среднем население накапливает по 10 килограммов отходов в год на один квадратный метр жилплощади», — сообщил заместитель губернатора Вячеслав Вахрин.

Закон позволяет регионам устанавливать плату за вывоз мусора, исходя либо из количества проживающих в квартире, либо из площади жилья. В Тюменской области был выбран второй вариант для поддержки малообеспеченных семей, проживающих в небольших домах и квартирах.

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Такой подход привёл к удешевлению услуги по вывозу мусора в Ишиме, Ялуторовске и 16 сельских районах.

В Тюмени ежемесячная плата за вывоз мусора увеличится на полтора рубля с квадратного метра в месяц: с 3,89 рублей до 5,4 рубля.

Для жителей Аромашевского района ежемесячная плата за вывоз мусора снизится более чем на 95 рублей, для жителей Бердюжского района — на 80 рублей, для жителей Вагайского района — на 287 рублей, акцентировал внимание Вячеслав Вахрин.

Напомним, в Тюменской области «мусорная реформа» стартовала раньше срока, до 1 января 2019 года. Власти региона таким образом решили избежать мусорного коллапса и упредить возможные риски внедрения новой системы обращения с отходами в первые дни нового года.

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