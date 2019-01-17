В Тюменской области изменится система платы за мусор

Тюмень, , 19:16 — REGNUM В Тюменской области изменится система платы за сбор, вывоз и утилизацию мусора. Об этом в своих аккаунтах в социальных сетях 17 января 2019 года заявил губернатор региона Александр Моор, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Уже почти 15 лет жители квартир платили из расчета за квадратный метр. Считаю, что эта система должна быть более гибкой. Справедливо будет дать человеку выбор — платить за квадратный метр или за фактически вывезенный мусор. Если жителю частного или многоквартирного дома, дачникам выгоднее или удобнее платить по факту — они должны иметь такую возможность», — считает глава Тюменской области.

Александр Моор сообщил, что дал поручение заместителям губернатора Вячеславу Вахрину и Ларисе Теплоуховой, главе города Тюмени Руслану Кухаруку совместно с Общественной палатой региона до конца января выработать правовой механизм, позволяющий самим людям выбирать способ оплаты.

При этом Александр Моор отметил, что всецело поддерживает вектор «мусорной реформы», направленный на сокращение мусорных полигонов, особенно несанкционированных свалок.

«Существовавшая система утилизации отходов никак не контролировала перевозчика мусора. Ему было выгодно получить деньги, забрать мусор у дома и вывалить его где-нибудь в лесу и не отдавать ничего за утилизацию на специализированном полигоне. Если вы платили меньше среднего, можете быть уверены, ваш мусор отправлялся на несанкционированную свалку где-нибудь в лесу. Поэтому я поддерживаю идею Федерального закона «Об отходах производства и потребления», которая, наоборот, стимулирует перевозчика доставить мусор на сортировочный завод, потому что только там он получит деньги за свою работу. Для этого и нужен единый региональный оператор», — отметил Александр Моор.

Напомним, жители Тюменской области с первых дней 2019 года выразили протест тарифам, установленным региональным департаментом тарифной и ценовой политики. Тюменцы утверждают, что объём мусора относительно жилых помещений 10 кг с человека в год, согласно распоряжению департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 25 декабря 2018 года № 624/01−21, им «нарисовали из воздуха», кроме того, обязали платить 5,04 рубля с квадратного метра за вывоз мусора. Особенно были возмущены владельцы частных домов, которые пищевые отходы отправляют в компост, а часть сдают на предприятия переработки вторсырья. Не устроил тариф и садоводов: на одного участника садового товарищества установлен объём мусора 160 килограммов в год.

Напомним, на 20 января в Тюмени намечен санкционированный митинг за справедливые тарифы на сбор, вывоз и утилизацию мусора.

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