В канун Нового года Псковская область получила щедрый подарок из Резервного фонда президента РФ — 998 млн рублей. Их уже решено направить на решение проблем государственного пассажирского автотранспортного предприятия, которое увязло в долгах, а также на завершение программы «Чистая вода» в Пскове. А начало 2019-го для Псковской области выдалось относительно спокойным, разве что растёт заболеваемость гриппом и ОРВИ, а коммунальщики по-прежнему не могут справиться со снегом.

Иван Шилов ИА REGNUM Псковский кремль

Борьба с сугробами

На совещании в Пскове 14 января глава администрации города Александр Братчиков раскритиковал подрядчиков за уборку города от снега в рамках муниципальных контрактах. Сити-менеджер отметил, что относительно качественно убираются лишь центральные магистрали с автобусным сообщением, чего не скажешь о небольших улицах и переулках.

На качество расчистки улиц и дворов от снега влияет и припаркованный транспорт — нерадивых автовладельцев штрафуют за нарушения правил парковки, но на общую ситуацию это влияет мало. Ситуацию с уборкой дворов от снега признали «напряжённой» и намерены обсуждать её 18 января на совещании с руководителями управляющих организаций.

Отметим, что в конце 2018 года властям Пскова досталось за некачественную уборку снега с крыш домов — после того как снежная глыба упала на ребёнка. Хорошо, что обошлось без трагедий.

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Ганзе навстречу

В наступившем 2019 году Псков наконец-то проведёт XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени. Событие получило федеральный статус, оргкомитет возглавляет вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

О подготовке к Международным Ганзейским дням рассказал глава Пскова Иван Цецерский в Великом Новгороде, где 10−11 января состоялся медиафорум «Россия и Ганза». Цецерский удивил собравшихся бюджетом ганзейских мероприятий, который уже превысил 10 млрд рублей, а также представил программу празднования. Ожидается, что XXXIX Международные Ганзейские дни откроются в Псковском кремле, который вместит не более 5 тыс. зрителей, — остальным предложат онлайн-трансляцию событий.

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Pskovgorod.ru Ганза — связь времен

Другие мероприятия пройдут на нескольких площадках в историческом центре Пскова, а всего город ожидает до 600 тыс. гостей, в том числе представителей более 180 городов из 16 стран. По словам Цецерского, за полгода до события участие в нём подтвердили уже 30 иностранных делегаций.

Главная головная боль псковских властей — как разместить всех желающих побывать на Международных Ганзейских днях с 27 по 30 июня. Задействованы не только гостиницы, но и общежития и даже паломнические центры.

Новые «Ласточки»

Рассчитывают власти Пскова и на дополнительные «Ласточки» — скоростной поезд до Санкт-Петербурга и обратно. Удобное его расписание в дни Ганзы позволило бы гостям из Северной столицы заглянуть в Псков даже одним днём.

Дополнительная пара «Ласточек» — дневная, третья по счёту — появится уже с марта.

Из Пскова в Санкт-Петербург дневная «Ласточка» будет отправляться в 12:00 и прибывать в 15:30, из Санкт-Петербурга — в 14:15 с прибытием в Псков в 17:45.

Первые такие поезда отправятся уже в выходные дни февраля. В идеале для «ганзейских туристов» власти мечтают о «Ласточках» до Питера и обратно каждые два часа.

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Напомним, регулярное железнодорожное сообщение между Псковом и Санкт-Петербургом было восстановлено только в августе 2018 года — до этого прямого поезда из Пскова в Санкт-Петербург не было из-за неэлектрифицированного участка дороги от Луги до Пскова. Проблему решили, изготовив специальный тепловоз, который прицепляется к «Ласточке» и снабжает её электроэнергией. И сейчас непонятно, как раньше без этого жили? К хорошему привыкаешь быстро.