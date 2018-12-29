Выделенный президентом миллиард позволит Пскову решить вопрос чистой воды

Псков, , 12:24 — REGNUM Выделенные президентом РФ Владимиром Путиным дополнительные средства размере около 1 млрд рублей очень важны для Псковской области и позволят Пскову решить проблему с обеспеченностью населения чистой водой. Об этом заявил глава администрации города Пскова Александр Братчиков.

По его словам, выделение средств муниципальному предприятию Пскова «Горводоканал» позволит завершить программу «Чистая вода».

«То есть наши жители смогут получить более качественную чистую воду», — сообщил Александр Братчиков Псковскому агентству информации.

Ранее власти Пскова заявляли, что без дополнительных средств проект по обеспечению города чистой водой не завершить. На эти цели запрашивались средства европейского гранта.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, дополнительные средства пойдут также на решение накопленных проблем государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс», которое накопило долги и находится в кризисной ситуации.

В целом, речь идёт о сумме 998 млн рублей, которые президент России Владимир Путин выделил Псковской области из своего резервного фонда.

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