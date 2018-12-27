В Пскове лёд с крыши упал на ребёнка — чиновники зашевелились

Псков, , 13:43 — REGNUM В Пскове чиновники всех уровней озаботились решением проблемы льда и наледи на крышах зданий в городе после обращения к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову матери ребёнка, на которого упала льдина — девочка получила травму у одного из домов на Рижском проспекте. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, губернатор поручил подготовить обращение в прокуратуру по этому факту.

Сам случай глава региона назвал «неприемлемым». Руководству города он поручил провести совещание с руководителями управляющих компаний, а от главы Пскова Ивана Цецерского потребовал обеспечить качественную уборку улиц города от снега. По словам губернатора, в его адрес поступает огромное количество жалоб на качество уборки городских улиц.

«И мне не понятна отстранённость руководства города от решения этой проблемы. Порядок в городе — приоритетная задача, и именно на этом необходимо сосредоточить своё внимание ответственным чиновникам без дополнительных напоминаний», — заявил Ведерников.

Совещание с руководителями управляющих компаний глава администрации Пскова Александр Братчиков провёл уже сегодня, 27 декабря. Он поручил направить письма управляющим компаниям и собственникам зданий с требованием провести обследование крыш на наличие снега и наледи, установив срок до 30 декабря 2018 года.