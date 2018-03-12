После резни в школе Перми затевают глобальный ремонт

Пермь, , 10:28 — REGNUM В школе № 127 Перми, где в начале года произошло вооружённое нападение на педагога начальных классов и младшеклассников, запланирован капитальный ремонт. На сайте госзакупок объявлен аукцион с начальной ценой в 6,5 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Работы исполнитель должен будет провести в девять этапов, среди которых инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания, инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания, подготовка к проведению обследования, визуальное обследование, сплошное детальное обследование, обследование инженерных сетей, выполнение проектно-сметной документации на проведение капремонта. В ходе обследования, например, будет проведен анализ воды, дана оценка радоноопасности территории, почву исследуют на яйца и личинки гельминтов.

После капремонта на территории школы появится спортивное ядро с разными беговыми дорожками, футбольным полем, площадкой для хоккея на траве, площадки для волейбола и баскетбола, а также сдачи норм ГТО. Стадион оснастят трибунами на 150 мест. Для охраны территории предусмотрено видеонаблюдение.

Кроме того, комплексная система контроля безопасности будет охватывать места парковки, где осуществляется посадка и высадка учеников; камеры установят по периметру здания школы. Будет вестись и внутреннее видеонаблюдение. Холл, коридоры, лестницы, запасные выходы попадут в поле зрения камер. Также установят систему управления и контроля доступа в здание. Система контроля и управления доступом (связывается с видеосистемой для автоматического подтверждения личности, состоящая из турникетов, считывателей и комплектов ограждений) должна предусматривать ограничение доступа посторонних лиц в здание школы; контроль лиц, проходящих в здание школы; учет лиц, проходящих и находящихся в здании школы. В здании внедрят систему индивидуального доступа в кабинеты и технические помещения. Идентификация учащихся будет осуществляться по бесконтактной карте с возможностью SMS сообщения. После окончания учебного дня входные двери в здание и межэтажные входные группы будут автоматически блокироваться.

Напомним, 15 января 2018 года пермская школа стала известна всей России из-за резонансного преступления в стенах образовательного учреждения. Утром двое вооружённых подростков проникли в здание и устроили резню, где проходил урок для учеников четвёртого класса. Ранения получили педагог и девять детей. Также в больницу были доставлены сами нападавшие подростки. После громкого преступления на федеральном уровне заговорили о мерах безопасности в школах и изменении критериев оценки благополучия семей. В интернете начали блокировать сайты, которые провоцируют на агрессию.

Читайте также: Миллиарды рублей не помогли: почему произошла резня в школе Перми?