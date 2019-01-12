Перед судом Перми предстанет второй фигурант громкого дела о резне в школе

Пермь, , 11:48 — REGNUM В Перми второй участник резонансного дела о вооружённом нападении на учеников и педагога школы № 127 предстанет перед судом. Он обвиняется в покушение на убийство 29 человек, сообщают СМИ.

Напомним, ранее обвиняемый в нападении на младшеклассников и их учителя школьник был признан невменяемым, и ему назначили курс принудительного лечения. Затем последовала повторная экспертиза. По ее результатам подросток признан вменяемым.

По данным информресурсов, 11 января краевой суд рассмотрел ходатайство о мере пресечения для фигуранта. Мать подростка просила о домашнем аресте для сына. Однако судья удовлетворила требование следователя, продлив срок содержания под стражей до 14 марта 2019 года.

Также СМИ сообщают, что в громком деле может появиться третий фигурант. Следственные органы рассматривают вопрос виновности или невиновности сотрудницы охранного предприятия, которая дежурила в день, когда произошло нападение на детей и учителя. Якобы охраннице, пропустившей без пропуска бывшего ученика школы № 127 в здание общеобразовательного учреждения, готовы предъявить обвинение в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 15 января 2018 года на учеников четвёртого класса школы № 127 Перми и их педагога было совершено вооружённое нападение. Обвинение в преступлении предъявили двум подросткам: старшекласснику и бывшему ученику этой школы. В результате нападения 12 человек госпитализировали. Одному подростку уже вынесен приговор. Он осуждён к девяти годам и восьми месяцам с отбыванием наказания в воспитательной колонии и штрафу. Кроме того, парню назначили принудительное лечение. Адвокаты обжалуют этот приговор.

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