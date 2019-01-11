Год назад тогда еще депутат Госдумы Владимир Панов с подачи главы Нижегородской области Глеба Никитина стал главой администрации столицы региона. 17 января 2019 года исполняется ровно год, как он занимает свою должность.

Цитата из к/ф «10 негритят». реж Станислав Говорухин. 1988. СССР Десять негритят решили пообедать

ИА REGNUM проанализировало, кто же такой «мистер Панов» и чем был известен до этого поста. Оказалось, что в разные годы он выступал соучредителем как минимум 11 нижегородских компаний из разных сфер, но, как в известной английской считалочке про десять негритят, все компании, кроме одной, на сегодня уже ликвидированы.

Кто вы, мистер Панов?

17 января 2018 года городская дума Нижнего Новгорода утвердила в должности главы нижегородской администрации кандидата, выдвинутого главой Нижегородской области Глебом Никитиным — депутата Госдумы РФ Владимира Панова. В столице региона таким образом был завершён переход на одноглавую модель управления. Конкурентом Панова в этой борьбе был глава администрации Шахуньи Роман Кошелев.

Shahadm.ru Роман Кошелев

Изначально в конкурсе на должность планировали принять участие депутат Заксобрания области, выдвинутый фракцией ЛДПР, Владислав Атмахов и самовыдвиженец, глава межрегионального отдела ФГБУ «ФКП Росреестра» Сергей Ромашов, но последний отозвал заявление, а Атмахова отсеяла комиссия.

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Владимир Панов родился 10 октября 1975 года в Горьком, окончил в 1997 году экономический факультет Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского по специальности «Экономика и управление». С 2005 по 2009 год он был депутатом городской думы Кстово и Земского собрания Кстовского района (численность населения Кстовского муниципального района — 115,8 тыс. человек). В 2006 году Панова избрали главой города Кстово (Кстово — четвёртый по численности населения город Нижегородской области, где проживает 67,7 тыс. человек, градообразующее предприятие — ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез»).

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С 2010 по 2015 год Панов являлся депутатом нижегородской думы, возглавлял комиссию по имуществу и земельным отношениям. 18 сентября 2016 года избран депутатом Госдумы РФ по Нижегородскому округу №129. В Госдуме он был зампредседателя комитета по экологии и охране окружающей среды.

Admgor.nnov.ru Владимир Панов

По итогам 2016 года депутат Панов задекларировал доход 10 383 934,22 рубля, а также собственность: земельный участок под промышленное производство минераловатных изделий, шесть участков для сельскохозяйственного использования, ведения садоводства, под административное здание с прилегающей территорией и индивидуальное жилищное строительство, три квартиры площадью от 63,6 до 200,9 кв. м, нежилой дом на 209 кв. м, гараж и два нежилых здания.

Скандал

Первый публичный скандал разразился буквально пару недель спустя после того, как Владимир Панов занял мэрское кресло. В феврале 2018 года некое ЗАО «Кофебук» выиграло тендер на организацию питания официальных лиц и делегаций, прибывающих в Нижний Новгород. Цена контракта составляла порядка 0,5 млн рублей, заказчиком выступала мэрия, но недовольство общественности и вопросы вызвала информация, что у компании есть связи с мэром Пановым. Нижегородские СМИ выяснили, что половина компании ранее принадлежала ему.

Между тем Владимир Панов официально заявил, что не является участником ни одного из юрлиц на территории России и за ее пределами. Когда он вышел из состава учредителей, не сообщалось, и общественность успокоилась заявлениями, официальными данными и расторгнутым контрактом с «Кофебуком» по обоюдному согласию сторон.

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По данным ЕГРЮЛ, Владимир Панов действительно выступал соучредителем ЗАО в 2004 году совместно с Михаилом Маркевичем, который числится соучредителем 18 различных юрлиц, в том числе и уже ликвидированных.

Само ЗАО в июне 2011 году соучредило ООО «Е+К ЦМТ», чья основная сфера работы — деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Совладельцами этой компании на сегодня числятся всё тот же Михаил Маркевич и Нина Панова, которой в компании принадлежит доля в 60%.

Предприниматель Панова выступала соучредителем ещё десятка компаний, из которых на сегодня действующими являются семь. В их числе — ООО «Частная пивоварня «Бач энд Дач» (с 2017 года Панова — единственный владелец, а Маркевич является директором ООО), ООО «Теплосберегающие технологии «Главная компания» (с 1 марта 2018 года Панова — её единственный владелец), ООО «Кофебук2», созданное в 2008 году (с 25 декабря 2017 года доля Пановой — более 75%, остальная доля за бывшим партнёром мэра Панова по бизнесу Маркевичем).

Цитата из м∕ф «Остров сокровищ». реж Давид Черкасский. 1988. СССР «Делай деньги, делай деньги, а остальное всё — дребедень!»

В 2007 году ООО «Кофебук2» и Михаил Маркевич учредили ООО «Строительные материалы», которое специализируется на производстве минеральных тепло‑ и звукоизоляционных материалов и изделий. Из открытых источников известно, что Владимир Панов в 2007—2014 годах был председателем совета директоров ООО «Строительные материалы». Следует также отметить, что у ООО «Кофебук2» был полный «клон», созданный в 2007 году, но в 2009 году ликвидированный. Его единственным участником как раз числилось ЗАО «Кофебук».

Стоит отметить, что эта компания и ЗАО «Кофебук» — далеко не единственные юрлица, к созданию которых приложил руку нижегородский мэр, еще не будучи первым лицом столицы Нижегородской области. Что же ещё было в его прошлом?

Десять «негритят»

Помните, в романе Агаты Кристи «Десять негритят» по мере гибели главных геров с полочки исчезают фигурки негритят? Так и в прошлом Владимира Панова есть свои десять «негритят». Это те юрлица, в создании которых в разные годы он принимал участие, но которые на сегодня уже ликвидированы.

В октябре 2002 года в Нижнем Новгороде Максим Зуевский и Владимир Панов учредили строительное ЗАО «Тепломонтажстрой». Компания просуществовала до 18 ноября 2011 года и была ликвидирована. В 2010 году ЗАО выступало генподрядчиком на объекте в Кстово — речь шла о работах на газопроводе первого пускового комплекса нежилых помещений многоквартирного дома, строящегося тогда на площади Ленина.

В апреле 2005 года Владимир Панов попробовал свои силы на поприще частного охранного бизнеса, выступив единственным учредителем ЗАО «Частное охранное предприятие «Оса2», которое просуществовало три года и в мае 2008-го было ликвидировано.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Охрана

В августе 2005 года совместно с Алексеем Головко он учредил ООО «Минвата-строй-Инвест», просуществовавшее также до мая 2008 года. А в августе 2003 года выступил соучредителем ЗАО «Минвата-Строй» — совместно с Максимом Зуевским и Алексеем Романовым. Фирма просуществовала до мая 2017 года и была ликвидирована. Ещё в декабре 2014 года компанию признали банкротом, среди её кредиторов отметились ЗАО «Кофебук» и ООО «Мило клуб». Последнее нижегородские СМИ также долгое время связывали с Владимиром Пановым.

ЗАО «Минвата-Строй» отметилось на стройке в городе Выкса. В 2010 году по результатам аукциона оно заключило с администрацией города контракт стоимостью свыше 119,7 млн рублей, речь в котором шла о строительстве бизнес-инкубатора, где ЗАО выступало генподрядчиком. К слову, в 2013 году из-за нарушений на данном объекте ЗАО было оштрафовано стройнадзором на 60 тыс. рублей.

Приложил тогда ещё бизнесмен Панов свою руку и к рекламно-полиграфической сфере. Им в период с 2005 по 2008 годы были учреждены три компании: ООО «М2Медиа.Ру» (создано в 2005 году, ликвидировано в декабре 2011 года, соучредители, помимо Панова, — Денис Кузьмин, Михаил Шагиев), ООО «Рекламная биржа» (создано в 2009 году, ликвидировано в марте 2014 года, совладелец — Дмитрий Лебедев) и ООО «Медиа Лайт», созданное в мае 2008 года и ликвидированное в апреле 2010 года (соучредитель — Ирина Сергеева).

Две компании, где Владимир Панов выступил соучредителем, работали в сфере оптовой торговли отходами и ломом металлов: ООО «Втормет», учреждённое в марте 2012 года и ликвидированное в феврале 2014 год (соучредители — Денис Якимычев и Алексей Милоревич), и ЗАО «Металлолом». Последнее было создано в августе 2004 года, а ликвидировано в ноябре 2013 года, в числе соучредителей, помимо Панова, Якимычева, Милоревича, был Сергей Пышков. Денис Якимычев на сегодня владеет ООО «Вторметалл», учреждённым в 2016 году.

Александр Кульчицкий ИА Красная Весна Приём металлолома

И замыкает десятку ликвидированных юрлиц Панова таксомоторное ООО «Новое такси», просуществовавшее с декабря 2007 по март 2010 года. Соучредителем фирмы был Александр Бреев — владелец ликвидированного ООО «Лимузинсервис».

На сегодня в ЕГРЮЛ Владимир Панов числится лишь главой администрации Нижнего Новгорода, каких-либо действующих юрлиц за ним не зарегистрировано.