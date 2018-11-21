Нижегородский мэропад продолжается: Кстово готовят к «одной голове»?

Кстово, Нижегородская область, , 07:40 — REGNUM В Нижегородской области после отставки глав Арзамаса и Дзержинска, где перешли на одноглавую модель управления в местных администрациях, смена власти ожидается и в Кстово. Эксперты прогнозируют, что изменения произойдут в ближайшее время, строя предположения о том, останется ли у власти нынешний глава администрации Кстовского района Виталий Ковалев, пришедший на пост в сложный период в феврале 2018 года, чтобы «стабилизировать обстановку после скандалов», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 13 и 14 ноября 2018 года в Арзамасе и Дзержинске прошли внеочередные заседания местных дум. На них были приняты отставки действующий глав — дзержинского Сергея Попова, которого сменил бывший замглавы администрации Нижнего Новгорода, экс-вице-мэр Иркутска, бывший министр ЖКХ Иркутской области Иван Носков, и Михаила Мухина, на смену которому пришёл выходец из Арзамаса, руководитель аппарата губернатора Александр Щелоков. В Дзержинске одновременно с этим, основываясь на решении областных властей о переходе от двуглавой к одноглавой системе управления, принятом более года назад, пришли к единому мэру. Его будут выбирать по конкурсу, назначенному на 5 декабря. В Арзамасе конкурс на должность мэра пройдёт 11 декабря 2018 года.

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Вице-губернатор Евгений Люлин, присутствовавший на сессии депутатов в Дзержинске, отметил, что «изменение структуры городского управления с переходом на одноглавую модель управления — общероссийский тренд».

"Это произойдет по всей Нижегородской области, включая организационные и кадровые изменения. Думаю, в течение ближайших полутора лет процесс будет завершен», — цитирует вице-губернатора издание «Коммерсантъ».

По мнению нижегородского политобозревателя Андрея Вовка, «ещё один город, где в ближайшее время может смениться власть — это Кстово».

"В феврале главой администрации Кстовского района стал Виталий Ковалев. У него была задача стабилизировать обстановку после скандалов и провести выборы — не только губернатора, но и депутата Госдумы. В принципе, он её выполнил, пусть там и не было огромных процентов (как и во всех городах), — отмечает Вовк. — Теоретически Ковалев может стать единым мэром Кстова. Но также вполне вероятно, что он вернётся в Нижний. У него есть хозяйственный опыт, он работал начальником управления благоустройства, главой Канавина и Приокского района. Если он пригодится Владимиру Панову (мэру Нижнего Новгорода — примечание ИА REGNUM ) в команде, то место для него явно найдётся. Кажется, он когда-то рассматривался и на пост главы Нижегородского района (если вдруг Мочкаев станет мэром Бора)».

Напомним, Виталия Ковалева, на тот момент главу Приокского района Нижнего Новгорода, на пост главы Кстово выбрали в феврале 2018 года депутаты Земского собрания Кстовского района на смену Кириллу Культину, который находился под арестом по обвинению во взятке за решение вопросов, связанных с банкротством местного водоканала. Конкурентами Ковалева на выборах были начальник территориального отдела министерства внутренней политики области Алексей Поспелов и и. о. председателя комитета управления муниципальным имуществом Кстовского района Дмитрий Зимин.