Недавний визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Китай еще раз указывает на возможность проведения второго саммита между лидерами КНДР и Соединенных Штатов в Северо-Восточной Азии. Ожидается, что второй саммит, скорее всего, пройдет во Вьетнаме, пишет Гарри Казианис в статье для американского издания The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп vs Ким

Читайте также: Daily Sabah: Администрация США подрывает политику Трампа?

Пришло время признать суровую истину, которая должна лечь в основу любого прочного урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Мы должны признать тот факт, что все попытки Вашингтона убедить КНДР отказаться от ядерного арсенала — это лишь часть гораздо более масштабного и многолетнего процесса, направленного на укрепление доверия между двумя странами и постепенного снижения напряженности. По сути, это единственный путь, который полностью устраивает Северную Корею.

Признание данного факта не имеет ничего общего с трусостью или безрассудством. Необходимо честно признать, что Северная Корея не откажется от своего ядерного потенциала, пока не почувствует себя в достаточной безопасности. Пхеньян хочет первоначально убедиться в отсутствии какой-либо опасности для правящего режима. Вашингтону следовало бы учесть одержимость семьи Ким Чен Ына своей собственной безопасностью. Северокорейский режим ни перед чем не остановится, чтобы сохранить свою власть.

Если признание указанного факта ляжет в основу новых отношений с Пхеньяном, это может привести к созданию стабильного мирного режима и снизит вероятность развязывания ядерной войны. У Северной Кореи появится стимул для медленного отказа от своей ядерной программы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На равных

Конечно, есть еще одна горькая истина, которую нам следует признать: Вашингтону придется проделать нелегкий путь без стопроцентной гарантии того, что ему удастся добиться успеха. История гласит, что нет никаких гарантий того, что соперники США, которые на протяжении десятилетий выступали против Вашингтона, действительно пойдут навстречу Белому дому. И Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп должны будут убедить мировую общественность в том, что второй саммит действительно приведет к позитивным изменениям.

Итак, что должно произойти, чтобы второй саммит стал успешным? Цель северокорейского лидера достаточно проста: он хочет получить дополнительные гарантии безопасности, как в экономической, так и в военной сфере. После саммита Ким Чен Ын должен прийти к выводу, что Вашингтон не стремится свергнуть его режим, а санкции против КНДР будут постепенно сняты, если он согласится на постепенную ликвидацию своей ядерной программы. Если на саммите северокорейскому лидеру будут предоставлены дополнительные гарантии безопасности, Ким Чен Ын получит дополнительные политические рычаги, чтобы выполнить свою часть сделки и не потерять авторитет среди северокорейских военных лидеров, а также высокопоставленных партийных чиновников, которые выступают против любой разрядки в отношениях с США.

Для Трампа второй саммит с северокорейским лидером будет успешным, если Вашингтон сможет добиться какого-либо позитивного результата с точки зрения денуклеаризации КНДР. Белый дом должен показать, что он способен убедить Пхеньян сделать ряд позитивных шагов на пути денуклеаризации.

Читайте также: East Asia Forum: Готовы ли вообще США сдерживать Китай?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким

Учитывая всё вышеперечисленное, можно увидеть очертания потенциальной сделки, которую лидеры КНДР и США могли бы подписать на втором саммите. Северная Корея могла бы отказаться от производства большого количества расщепляющегося материала или создания новых баллистических ракет. Также Пхеньян мог бы официально установить запрет на проведение любых дальнейших ракетных или ядерных испытаний. В обмен на это Соединенные Штаты и Южная Корея отказались бы от развертывания любых военных платформ на территории Корейского полуострова или вблизи него, которые могли бы быть использованы для нанесения ядерного удара по КНДР. Более того, стороны могли бы признать окончание Корейской войны и подписать мирное соглашение.

Наверное, кто-то может сказать, что подобная сделка не сможет ликвидировать ядерную угрозу со стороны КНДР. Однако стоит признать, что США смогут устранить эту ядерную угрозу только со временем. Требование нереалистичных уступок может поставить обе стороны на грань войны. Если Вашингтон проявит терпение и поймет, что для решения проблемы, которую не могли урегулировать на протяжении десятилетий, потребуется немало времени, США смогут найти жизнеспособное решение.