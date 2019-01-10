Daily Sabah: Администрация США подрывает политику Трампа?

Александр Белов, , 07:13 — REGNUM

Три представителя внутреннего круга президента США Дональда Трампа — советник по национальной безопасности Джон Болтон, генерал Джозеф Данфорд и специальный представитель госдепа США по Сирии Джеймс Джеффри — на днях посетили Анкару, чтобы провести переговоры со своими турецкими коллегами относительно вывода американских войск из Сирии. Можно с уверенностью сказать, что этот визит не был для них «легкой прогулкой», пишет Бурханеттин Дюран в статье для турецкого издания The Daily Sabah.

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Судя по недавним заявлениям и поведению Болтона и государственного секретаря США Майка Помпео, складывается впечатление, что происходит что-то подозрительное. Перед своим визитом в Турцию Болтон сделал остановку в Тель-Авиве. Что касается Помпео, то он намерен отправиться в недельный тур по странам Персидского залива. Эти шаги указывают на то, что внешнеполитическая команда Трампа по-прежнему привержена политике сдерживания Ирана и поддержке американских партнеров, включая курдские отряды народной самообороны YPG в Сирии. Несмотря на обещание Трампа о выводе американских войск из Сирии, некоторые члены его администрации пытаются всячески замедлить процесс вывода войск. Нежелание представителей американской администрации исполнять политические решения Трампа фактически подрывает реализацию его решений. Не справившись с разработкой долгосрочной политики в отношении Сирии, члены администрации Трампа, похоже, смущены тем, что американским войскам придется покинуть Сирию из-за внутренней напряженности в самой администрации.

Похоже, что видение ближневосточной политики Помпео, Болтона и Джеффри не совпадает с видением Трампа. Президент США публично заявил, что Иран может делать в Сирии все, что ему угодно. В то же время Помпео, Болтон и Джеффри пытаются всячески подогреть антииранские настроения в регионе, иначе зачем совершать недельный тур по странам Персидского залива? Похоже, что государственный секретарь США и другие члены американской администрации намерены проводить независимую от Трампа политику в отношении Ирана. Глава Белого дома настаивает на новой ядерной сделке с Ираном. По иронии судьбы, подход Трампа в отношении Ирана является более пацифистским, чем подход его предшественника Барака Обамы. Однако внешнеполитическая команда Трампа стремится к более всестороннему сдерживанию Ирана. Столкнувшись с огромным внутренним давлением, Трамп отказался от своего прежнего обещания о немедленном выводе американских сил из Сирии

Согласно заявлениям некоторых сенаторов и высокопоставленных чиновников, Вашингтон добьется окончательного поражения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обеспечит защиту сирийских курдов и сдерживание региональных амбиций Ирана, даже несмотря на решение Трампа о выводе войск. Для экспертов остается загадкой, как Вашингтон сможет достигнуть перечисленных целей без сохранения военного присутствия в Сирии. Вывод американских войск из Сирии и постановка недостижимых целей в регионе — это путь к катастрофе. Много вопросов также вызывает желание некоторых членов американской администрации привлечь Турцию к борьбе против террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), одновременно с этим представители американской администрации настаивают на том, что Анкара не должна предпринимать никаких военных действий против курдской террористической организации YPG. К тому же маловероятно то, что Анкара сможет организовать эффективную борьбу с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), конечно, если только США не передадут турецким войскам контроль над рядом своих военных баз на севере Сирии, что позволило бы Турции укрепить свои позиции в северных районах Сирии и вытеснить сирийских курдов хотя бы из нескольких районов, которые в настоящий момент находятся под их контролем.

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Можно ожидать, что члены американской администрации предпримут новые шаги для того, чтобы замедлить процесс вывода американских сил из Сирии и подорвать нынешнюю политику Белого дома в отношении САР. Существует большая вероятность того, что члены администрации Трампа проведут дипломатическое наступление, чтобы компенсировать негативные последствия, связанные с выводом войск из Сирии. В рамках дипломатического наступления может быть предпринято полномасштабное нападение на дипломатический процесс в Астане, который, как заявил Джеффри в декабре 2018 года, необходимо прекратить.

Похоже, что нынешняя внешнеполитическая команда Трампа больше склонна к подрыву его лидерства, чем к исполнению его политических решений. Новые шаги, которые предпримут несогласные с политикой Трампа, будут направлены на подрыв авторитета Белого дома. Следует набраться терпения и посмотреть, на какие еще уловки способен Трамп.