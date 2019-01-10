East Asia Forum: Готовы ли вообще США сдерживать Китай?

Максим Исаев, , 13:07 — REGNUM

Политики в Вашингтоне наконец поняли, что Китай является серьезным стратегическим противником США. Впервые с момента развала Советского Союза они признали, что еще одна крупная страна пытается расширить свои власть и влияние за счёт глобального лидерства США.

Теперь им приходится решать, что делать и делать ли с этим что-то вообще. Так, в октябре вице-президент США Майкл Пенс выступил с призывом, в рамках которого он воинственным тоном заявил о готовности Вашингтона противостоять амбициям Китая. Неизбежно стали говорить о новой холодной войне с КНР. Тем не менее сдерживание Китая будет не такой простой задачей. Кроме того, никто не объяснил, каким образом будет вестись эта новая холодная война, чего она потребует и почему США должны её вести, пишет Хью Уайт в статье для East Asia Forum.

Оптимистически настроенные эксперты и политики в Вашингтоне, возможно, считают, что начатая президентом США Дональдом Трампом торговая война с азиатским гигантом сможет нанести по экономическому и технологическому развитию КНР удар, в том числе создав политические проблемы для руководства страны, благодаря чему удастся ослабить тот вызов, который представляют собой стратегические амбиции Пекина. Добиться же этого будет непросто: Китай ожидает непростой экономический путь, но его мощная экономика никуда не денется. Председатель КНР Си Цзиньпин, безусловно, столкнется с усилением оппозиции, но полагаться на неё в решении проблем США не стоит.

Если и делать осторожные оценки, то только о том, что Китай останется наиболее значительным экономическим противником США, с которым когда-либо сталкивались в Вашингтоне, а стремление Пекина утвердить свой статус великой державы не ограничится только правлением Си Цзиньпина. К тому же ничто так не укрепляет решимость КНР, как убежденность в том, что Соединенные Штаты активно пытаются остановить процесс усиления Китая.

Так же непросто будет Вашингтону найти союзников для новой холодной войны против Китая. Никто не хочет жить под тенью КНР, но никто и не стремится пойти на экономические издержки и стратегические риски разрыва отношений с Пекином, особенно тогда, когда союзники не могут быть уверены в реальных намерениях и решимости США. Поэтому новая холодная война с Китаем будет разыгрываться прежде всего в качестве двухстороннего военного противостояния. Обе стороны необязательно окажутся в состоянии горячего противостояния. Одержать же верх сможет та сторона, которая благодаря имеющемуся у неё потенциалу сможет убедить другую сторону в своей готовности к ведению реальных боевых действий. В Южно-Китайском море уже можно было стать свидетелем классического примера ведения политики на грани войны. Тем не менее истинная проверка может состояться по вопросу Тайваня. И если учесть эскалацию риторики, которая имела место в 2018 году, вероятнее всего то, что эта проверка решительности друг друга будет иметь место скорее раньше, нежели позже.

Большинство граждан США принимает как само собой разумеющееся то, что Вашингтон готов и неизбежно пойдет на войну с КНР, если Пекин нападет на Тайвань. Тем не менее они могут не понимают, что это будет означать, а также какие последствия будут у такого развития событий. По мере того как ВВС и ВМС КНР становились более многочисленными, США потеряли способность добиться быстрой и уверенной победы в неядерном противостоянии с Китаем в западной части Тихого океана.

Это означает, что в большей, нежели принято считать, степени уверенность Вашингтона в победе в войне с Китаем зависит от применения ядерного оружия. США будут использовать угрозу применения этого оружия массового поражения первыми, для того чтобы скомпенсировать недостаток сил для достижения победы в неядерной войне у самых границ Китая. На данный момент многие надеются, что этой угрозы будет достаточно, для того чтобы Китай отказался от своих амбиций.

Тем не менее подобная угроза имеет смысл только тогда, когда понятно, что Китай не пойдет на ответный ядерный удар по территории США, или тогда, когда будет понятно, что американские власти готовы к тому, что такие же удары будут нанесены по территории страны. На данный момент политика США предполагает, что Китай не пойдёт на ответные удары. Подобная оценка основывается на предположении, согласно которому сдержать ответный удар позволит страх перед более разрушительным ударом. Она может быть справедливой, но считать ее единственно верной нельзя. На этом фоне уместен ряд вопросов. Например, насколько уверенным может быть президент США, что Китай не пойдет на ответный удар, даже если этот шаг будет означать более масштабный удар со стороны Вашингтона, а также насколько эта неопределенность может заставить Китай действовать смело в ответ на угрозы США.

Поэтому угроза Вашингтона применить ядерное оружие первым обоснована только в той степени, в которой Вашингтон готов очевидным образом к ядерным ударам по своей территории. Такова была ситуация во время прежней холодной войны, однако стоит задаться вопросом, настолько для США важно сдерживание Китая, как это было в случае со сдерживанием Советского Союза.

В США были уверены в том, что Советский Союз представляет экзистенциальную угрозу, поскольку благодаря своей универсальной идеологии и мощи эта страна была прямой угрозой для самих США. Поэтому для США имеет смысл идти на те же риски, с которыми Вашингтон сталкивался во времена прежней холодной войны, только если существует вероятность того, что Китай действительно будет представлять такую же угрозу для США в будущем. На данный момент никто не смог убедительно обосновать подобное развитие событий.

Китай, без каких-либо сомнений, угрожает сместить США с позиции гегемона в Азии, а также заменить их в роли лидера глобального миропорядка. Тем не менее настолько ли важны эти роли для США сегодня? Они кажутся не столь важными для президента США Дональда Трампа и его сторонников, а также, по всей видимости, и для членов Демократической партии. Можно ли убедить их в том, что издержки и риски конфронтации с Китаем в Азии стоят того?

Поэтому тем, кто стремится к конфронтации Вашингтона и Пекина, предстоит сделать значительную работу для того, чтобы объяснить, почему сдерживание КНР играет столь же важную роль для национальной безопасности США, как было в случае с Советским Союзом. Без этого объяснения США не смогут сформулировать убедительную стратегию против Китая. А без такой стратегии смелое заявление вице-президента США Пенса в скором времени покажется всего лишь бравадой, тогда как лидерство США в Азии быстро уйдет в прошлое.

Никто за пределами Китая не хочет, чтобы это произошло. Тем не менее было бы глупо не замечать, насколько вероятным является такое развитие событий.