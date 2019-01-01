Ожидается, что США и КНДР могут возобновить дипломатические переговоры, которые они начали в 2018 году касательно достижения мирного урегулирования на Корейском полуострове и запуска процесса денуклеаризации Северной Кореи, пишет Дэвид Игнатиус в статье для издания The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

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Обещания КНДР, озвученные на саммите между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чены Ыном в Сингапуре, канули в Лету вскоре после завершения саммита. Дипломатический процесс оказался в тупике. Данное обстоятельство заставило многих экспертов усомниться в серьезности намерений северокорейского лидера в отношении процесса денуклеаризации.

(сс) conan_mizuta Северная Корея

Возможно, КНДР просто обманула Трампа. Однако пока все же слишком рано делать подобные выводы. Ключевым приоритетом в рамках дипломатического процесса в настоящий момент является превращение северокорейских обещаний, данных в Сингапуре, в поддающиеся проверке шаги в направлении «полной денуклеаризации» и «прочного и стабильного мира».

Администрация Трампа в последнее время направила КНДР ряд сигналов. Специальный представитель США по Северной Корее Стивен Бигун озвучил 19 декабря символическую уступку Пхеньяну. Бигун заявил, что Вашингтон пересмотрит свой запрет на поездки граждан США в Северную Корею, чтобы облегчить процесс предоставления гуманитарной помощи Северной Корее.

Позднее, 24 декабря, Трамп опубликовал на своей странице в Twitter обнадеживающее сообщение: «Состоялся брифинг в канун Рождества с моей командой, работающей с Северной Кореей. Прогресс достигнут. С нетерпением жду следующего саммита с Ким Чен Ыном!»

«Я хотел бы повторить, что Северную Корею ждет очень светлое будущее, если она выполнит свои обязательства относительно окончательной и поддающейся проверке денуклеаризации. Это приведет… к процветанию северокорейского народа и установлению прочного мира», — заявил государственный секретарь США Майк Помпео еще в сентябре 2018 года.

Недавние жесты американской администрации явно направлены на то, чтобы уговорить северокорейского лидера на встречные шаги. В течение многих месяцев Вашингтон ждал, когда Пхеньян предоставит ему четкую дорожную карту по денуклеаризации. Без этой карты второй саммит между лидерами двух стран может иметь неприятные последствия.

Северокорейский лидер может дать свой ответ в рамках ежегодной новогодней речи. В недавних заявлениях КНДР было указано, что обязательства, озвученные в Сингапуре, относительно совместной работы над полной денуклеаризацией Корейского полуострова имеют отношение не только к ядерному оружию КНДР, но и к ядерному арсеналу США, который может угрожать Пхеньяну. Северокорейские заявления были достаточно жесткими, однако нет никаких признаков того, что Ким Чен Ын намерен отказаться от обязательств по денуклеаризации.

Внутренняя поддержка договоренностей, достигнутых в Сингапуре, имеет сейчас очень важное значение, учитывая то, что демократы собираются взять под свой контроль палату представителей, что может представлять определенную угрозу для внешней политики Трампа. Скептицизм относительно обещаний Ким Чен Ына, безусловно, оправдан, учитывая тупиковую ситуацию, возникшую после саммита. Однако самые ярые критики Трампа должны согласиться с тем, что возвращение в ситуацию возможной военной конфронтации с КНДР было бы ошибкой.

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Бывший аналитик ЦРУ и государственного департамента Роберт Карлин опасается, что обязательства, взятые на себя президентом США и северокорейским лидером в Сингапуре, могут рухнуть так же быстро, как это произошло с договоренностями, достигнутыми между КНДР и США в 1994 году при администрации экс-президента США Билла Клинтона, после того, как в 2001 году контроль над Белым домом перешел к республиканцам.

Клинтон Билл

Прежде всего очень важно сохранить режим прекращения ядерных и ракетных испытаний в КНДР. На прошлой неделе Помпео подчеркнул в своем интервью NPR, что Пхеньян больше не проводит ракетные или ядерные испытания. Возобновление северокорейских испытаний могло бы привести к катастрофическим результатам.

В 2018 году Трамп допустил немало ошибок во внешней политике, однако он избрал правильный подход к Северной Корее. Следует надеяться на то, что второй саммит с Ким Чен Ыном приведет к углублению процесса трансформации Корейского полуострова.