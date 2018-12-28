Project Syndicate: Для многих итоги 2018 года оказались весьма печальными

Максим Исаев, , 08:06 — REGNUM

Для многих экономик мира, финансовых рынков, глав правительств и политики в сфере снижения выбросов СО2 2018 год оказался неудачным. Оставшиеся шрамы после финансового кризиса и великой рецессии в сочетании с долгосрочными экономическими, технологическими, культурными и демографическими тенденциями привели к тому, что значительная часть населения столкнулась с существенными негативными последствиями. Общественность выразила свое недовольство на избирательных участках, в интернете и на улицах, что серьезно подорвало позиции многих политических лидеров, пишет Майкл Боскин в статье для издания Project Syndicate.

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Канцлер Германии Ангела Меркель долгое время являлась фактическим лидером Европейского союза. Однако в 2015 году она приняла судьбоносное решение о приеме более одного миллиона беженцев в Германию. Ответная реакция немецкого общества настолько подорвала позиции Меркель, что она не стала переизбираться на пост лидера своей партии в декабре 2018 года и заявила о своем уходе с поста канцлера после истечения срока ее полномочий в 2021 году.

Антимиграционные настроения возникли не только в Германии, они распространились от Италии до Польши. Это привело к укреплению позиций популистских партий. Венгрия построила заборы с колючей проволокой, чтобы остановить поток мигрантов. Дания планирует отправить сотни «нежелательных» просителей убежища на отдаленный необитаемый остров, на котором проводились исследования над больными животными.

Миграционный кризис также подтолкнул к проведению референдума о членстве Великобритании в ЕС в 2016 году. В 2018 году продолжилась британская драма вокруг Брексита. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй достигла соглашения с Брюсселем, однако со стороны британского парламента последовала резкая критика соглашения. Мэй даже пришлось перенести голосование по данному соглашению до января 2019 года. Опросы показывают, лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин, вероятно, станет следующим премьер-министром Великобритании.

Французский президент Эммануэль Макрон столкнулся с волной протестов и гражданских беспорядков, вызванных желанием французского правительства увеличить налог на топливо. Данная мера должна была помочь уменьшить уровень выбросов парниковых газов, однако вместо этого привела к протестам «желтых жилетов». Граждане одной из крупнейших экономик мира, в которой существуют одни из самых высоких налогов, похоже, уже сыты по горло политическим классом, который, как они считают, больше заботится о глобальных целях, чем о насущных потребностях избирателей.

Точно так же в Канаде премьер-министр Джастин Трюдо столкнулся с ответной реакцией против федерального экологического налога, введенного в четырех (из десяти) канадских провинциях, которые первоначально отвергли его политику, направленную на сокращение выбросов СО2. Это может стоить Трюдо должности премьер-министра на выборах в 2019 году.

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Что касается ситуации за пределами Запада, то стоит отметить, что националистическая партия премьер-министра Индии Нарендры Моди «Бхаратия джаната парти» понесла большие потери на выборах в пяти штатах из-за растущих экономических проблем. Экономические проблемы усиливаются и в Китае, поскольку экономический рост КНР замедляется, обостряются торговые споры с США, а международное возмущение, вызванное кибершпионажем, политикой принудительной передачи технологий и амбициозной программой «Сделано в КНР-2025», привело к установлению запретов в отношении продукции некоторых китайских технологических компаний. Однако китайское руководство, похоже, не намерено идти на уступки.

Политические изменения, происходящие в ряде крупнейших экономик мира, указывают на то, что в начале 2019 года политические лидеры должны будут сосредоточиться на решении внутренних проблем и обеспечить переход к более гибким и децентрализованным политическим моделям. Это не только позволит стабилизировать внутриполитическую ситуацию, но и создаст прочную основу для сотрудничества по приоритетным международным вопросам, начиная с торговли и заканчивая борьбой с изменением климата.