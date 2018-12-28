National Interest: Почему Израилю выгодна дружба с Саудовской Аравией?

Максим Исаев, , 08:10 — REGNUM

В качестве объяснения недавнего сближения между Израилем и Саудовской Аравией лучше всего подошла бы поговорка «Враг моего врага — мой друг». В данном случае общим врагом является Иран, который представляет угрозу для стратегических интересов обеих стран на Ближнем Востоке. Иран ведет жесткую конкуренцию с Саудовской Аравией за влияние в Персидском заливе и на Ближнем Востоке. Кроме того, Эр-Рияд, похоже, начинает проигрывает в этом соревновании, о чем свидетельствуют события в Сирии, Ливане и Ираке, а также игнорирование Катаром саудовских угроз и медленный, но неизбежный распад Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГП), пишет Мохаммед Айоб в статье для издания The National Interest.

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Общий фронт против Ирана является одним из факторов, определяющих политику Израиля. Иран бросает вызов ядерной монополии Израиля в регионе и использует свое влияние в Леванте, чтобы помешать израильскому доминированию в регионе, именно в этом израильские политики видят угрозу со стороны Ирана. Не менее важно то, что израильское правительство считает, что улучшение отношений с Эр-Риядом позволит решить ряд важных региональных задач.

Во-первых, стремление Саудовской Аравии к укреплению отношений с Израилем очевидно для всех. Вероятно, данное обстоятельство побудит другие арабские государства, особенно богатые нефтью страны Персидского залива, открыть свою экономику для израильских инвестиций и технологий. Это может принести Израилю значительные экономические выгоды. Недавний визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Оман и визиты других высокопоставленных членов израильского кабинета в ОАЭ являются частью стратегии по расширению экономического сотрудничества. Но успех этой стратегии в решающей степени зависит от развития Израилем тесных, хотя и непризнанных отношений с Саудовской Аравией.

Во-вторых, правительство Нетаньяху подсчитало, что улучшение отношений с саудовским режимом, «хранителем двух самых святых мест ислама» и ведущим мировым экспортером нефти, поможет разрешить израильско-палестинский конфликт в пользу Тель-Авива. Это помогло бы Израилю сохранить статус-кво или, точнее, контроль над всей территорией, расположенной между рекой Иордан и Средиземным морем, без предоставления палестинцам каких-либо гражданских прав и подрыва политического доминирования Израиля в данном регионе. Кроме того, с помощью Эр-Рияда статус-кво могут поддержать и другие арабские и мусульманские страны, поскольку некоторые из них, в частности, Египет и Пакистан, зависят от щедрости Саудовской Аравии.

Соединенные Штаты также очень заинтересованы в создании совместного израильско-саудовского фронта против Ирана, который выступает в качестве главного противника США на Ближнем Востоке. Противостояние Эр-Рияда и Тель-Авива ядерному соглашению с Ираном заложило основы для такого совместного фронта. Приход Дональда Трампа к власти и его последующий выход из ядерного соглашения еще больше сплотили Саудовскую Аравию и Израиль в их конфронтации с Ираном.

Что касается израильско-саудовских отношений, то дело шло довольно гладко, вплоть до убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамала Хашогги по велению Эр-Рияда. Высокопоставленные чиновники двух правительств, в том числе директор Моссада Йосси Коэн, встречались несколько раз, хотя эти встречи держались в секрете. Со стороны Саудовской Аравии бывший старший помощник наследного принца Сауд аль-Кахтани и бывший заместитель начальника разведки Ахмед аль-Ассири сыграли важную роль в организации секретных переговоров с Израилем.

Однако убийство Хашогги, которое, как полагают, было совершено по приказу высших эшелонов правительства Саудовской Аравии, затормозило процесс сближения. Во-первых, два главных саудовских переговорщика, Кахтани и Ассири, лишись своих должностей из-за причастности к делу Хашогги. Это привело к остановке израильско-саудовского взаимодействия.

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Во-вторых, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман столкнулся с серьезной критикой после смерти Хашогги. Он также несет ответственность за военную кампанию в Йемене, в результате которой тысячи мирных жителей погибли и миллионы оказались на грани голода. Поэтому продолжение переговоров с Израилем представляет для наследного принца серьезный политический риск, поскольку Израиль по-прежнему остается презренной страной для большинства государств арабского и мусульманского мира, по крайней мере, на уровне публичных заявлений. Наконец, как представляется, существуют серьезные разногласия между королем Саудовской Аравии и наследным принцем в отношении израильско-палестинского конфликта.

Все это не означает, что израильско-саудовские отношения вернутся к враждебности, которая когда-то существовала между двумя государствами. Сближение между двумя странами непрерывно продолжалось в течение по крайней мере двух десятилетий, начиная с поддержанной Саудовской Аравией арабской мирной инициативы, принятой на саммите Лиги арабских государств в Бейруте в 2002 году. Кроме того, важно отметить, что их общий антагонизм по отношению к Ирану и их тесные отношения с Соединенными Штатами в конечном итоге заставят Саудовскую Аравию и Израиль возобновить свои тайные отношения. Тем не менее сторонам придется на некоторое время заморозить свои отношения, пока скандал, связанный с убийством Хашогги, не исчезнет из общественной памяти.