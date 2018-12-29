Ни один ближневосточный конфликт не был настолько запутанным и сложным, как конфликт в Сирии. В битве участвует местное правительство, которое отрицает западные ценности, суннитская террористическая организация, которая ранее смогла захватить пограничные между Сирией и Ираком районы и практически дошла до Багдада. Ставки в этом конфликте были настолько высоки, что все остальные иностранные игроки, включая Россию, Турцию, Иран и ливанскую «Хезболлу», не могли не вмешаться в сирийский конфликт, пишет Кристофер Р. Хилл в статье для издания Project Syndicate.

Трамп

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На самом деле в Сирии имеют место сразу несколько конфликтов. С одной стороны, борьба идет против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это хорошо известно американской общественности. Менее заметной является борьба за власть в Сирии, направленная на смещение династии Асадов, которая правит Сирией вот уже почти 50 лет. Третий конфликт связан с сирийскими курдами, расположенными на севере страны, которые присоединились к США в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако усилия курдских сил вызвали опасения в Турции относительно того, что успех сирийских курдов может подтолкнуть к борьбе курдов, проживающих на территории Турции.

Теперь добавьте к данному многогранному конфликту американского президента, которому не нравятся многие нюансы и детали сирийского конфликта. Президент США Дональд Трамп не понимает, что именно необходимо предпринять. Он заявил, что единственной целью США в Сирии является ликвидация ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Его недавнее решение о выводе из Сирии американских войск, для оправдания которого он ошибочно заявил о победе над террористами, является непростительным.

Решение Трампа приведет к укреплению позиций правительства президента Сирии Башара Асада, чье президентство оказалось катастрофическим для страны. Асад постоянно демонстрирует свою неспособность справиться со сложностями возникшего кризиса, включая быстрый процесс урбанизации и последующую радикализацию суннитов из сельских районов, перемещенных в результате изменения климата, а также рост курдских националистических настроений в регионе.

Башар Асад

Однако Асад хорошо понимал, к кому нужно обратиться, чтобы удержать власть в своих руках. Россия и Иран смогли достаточно быстро переломить ситуацию в Сирии в пользу Асада. Сирийское правительство получило второй шанс. И все же Асад, похоже, мало чему научился, поэтому он вряд ли сможет закрепить свою победу.

Политика США в Сирии долгое время основывалась на двух столпах: стабильности в Ираке и поражении ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Во время президентства экс-главы Белого дома Барака Обамы, а затем некоторое время после прихода Трампа, американские войска сотрудничали с местными ополченцами, чтобы нанести поражение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако затем данная политика была официально отменена. Вопреки утверждениям Трампа ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не удалось нанести полного поражения. При отсутствии в Сирии жизнеспособных политических институтов и стабильных политических договоренностей данная террористическая группировка, вероятно, вновь заявит о себе в той или иной форме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обама и Трамп

Вместо того чтобы действовать в одностороннем порядке, Трамп должен был запросить у своей внешнеполитической команды разъяснения по ряду острых региональных вопросов. Какую финальную цель США преследуют в Сирии? Насколько вероятно смещение Асада, учитывая его поддержку со стороны России, Ирана и Турции? Какие политические варианты могут использовать США? Являются ли выборы в Сирии желательными и осуществимыми?

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Однако Трамп не смог даже озвучить данные вопросы, ответить на которые, по общему признанию, не так просто. Вместо того чтобы посоветоваться с экспертами в области внешней политики, Трамп просто решил объявить о победе и вывести войска. Данное решение и ожидаемый вывод войск из Афганистана и, возможно, из других стран, указывают на то, что отношения США с остальным миром начинают слишком часто основываться на преждевременной вере в то, что цель достигнута.

Решение по Сирии может привести к разрушительным последствиям, особенно учитывая то, что оно было принято президентом, который вообще не понимает, что он делает, и который не способен сопоставить свои действия с уроками истории. В мировоззрении Трампа просто нет места идее о том, что из истории можно извлечь определенные уроки.