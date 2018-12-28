Project Syndicate: Макрон преподнёс хороший урок международному сообществу

Александр Белов, , 07:28 — REGNUM

Протесты «желтых жилетов», охватившие Францию, могут бросить тень на политику других мировых правительств в сфере борьбы с изменением климата. Перед лицом уличного насилия президент Франции Эммануэль Макрон отменил запланированное повышение налога на дизельное топливо. Официальные лица других стран должны принять данное обстоятельство к сведению. Неудивительно, что лоббисты автомобильной и нефтяной промышленности призывают правительства проявить осторожность, пишет Джонатан Адайр Тернер в статье для издания Project Syndicate.

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Стоит отметить, что большинство французских демонстрантов совсем не против борьбы с изменением климата. Среди многочисленных требований протестующих прозвучал призыв к повышению налога на авиационное топливо вместо дизельного. Участники протестных акций утверждают, что французское правительство хотело провести свою политику в сфере борьбы с изменением климата за счет тех, кто в наименьшей степени способен взять на себя расходы.

Политика Макрона представляет собой яркий пример того, как не следует вводить более высокие налоги на углеводороды. Макрон принял решение об увеличении налога на топливо без учета распределения расходов, а также более широкого экономического и политического контекста. Решение об увеличении налогов на дизельное топливо совпало с ростом цен на сырую нефть, который привел к тому, что к ноябрю 2018 года стоимость дизельного топлива во Франции увеличилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Объявление об увеличении налога на топливо грозило тем, что в январе 2019 года увеличение стоимости дизельного топлива могло достигнуть уже 23%. Самый сильный удар пришелся бы по людям, проживающим в сельских районах и небольших городах, где практически нет общественного транспорта. Более того, проблемы, связанные с улучшением качества воздуха, менее актуальны в сельских районах, чем в Париже и других крупных городах. Удар по жителям сельских районов, которые едва сводят концы с концами, пришелся бы на фоне значительного снижения налогов на богатство для столичной элиты. Французские власти должны были предвидеть негативные последствия повышения цен на дизельное топливо на 23% всего за 15 месяцев. Трудно представить себе более политически недальновидное решение, чем решение, принятое правительством Макрона.

Какие меры стоило бы принять для поддержки политики в сфере борьбы с изменением климата? Во-первых, необходимо сделать так, чтобы граждане были экономически заинтересованы в дальнейшем увеличении налогов на топливо. Например, значительную долю средств, полученных после увеличения налогов на топливо, можно было бы использовать для выплаты всем гражданам равного «углеродного дивиденда». Это позволило бы компенсировать негативные последствия, вызванные повышением экологических налогов.

Во-вторых, необходимо учитывать уровень распределения расходов среди населения. Например, недопустимо, чтобы дизельное топливо, которое людям необходимо для поездок на работу, облагалось гораздо большим налогом, чем топливо для реактивных двигателей. Если глобальная бизнес-элита серьезно относится к проблеме изменения климата, ей стоит заключить международное соглашение о введении экологического налога в отношении реактивного топлива. Если данное соглашение невозможно, международная бизнес-элита должна поддержать односторонние внутренние меры.

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В-третьих, правительства должны тщательно управлять процессом перехода к более высоким ценам на топливо. Через 10 лет переход на более эффективные электромобили почти наверняка приведет к сокращению расходов на обеспечение автомобильного транспорта, а более высокие налоги на топливо могут ускорить процесс перехода экономики к нулевому уровню выбросов СО2. При этом не стоит забывать про заявления некоторых французских протестующих, которые говорят о том, что они больше обеспокоены тем, как дожить до конца месяца, и не особо задумываются о тех выгодах, которые они могут получить через 10 лет.

Поэтому очень важно, чтобы власти сосредоточили свое внимание на темпах роста цен на топливо. Намеченное повышение налогов должно быть постепенным, о нем следует объявить заблаговременно. При этом повышение экологических налогов следует временно отменить в случае, если цены на нефть резко увеличились. Конечно, политика должна варьироваться в зависимости от страны, но без более продуманных подходов, чем те, которые использовали во Франции, возможности борьбы с изменением климата будут весьма ограничены.