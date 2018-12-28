В 2018 году в странах Латинской Америки произошло несколько политических событий, которые предвещают серьезные перемены в региональной политике. В Чили и Колумбии к власти пришли новые консервативные правительства, в Бразилии на президентских выборах победу одержал ультраправый кандидат, в Мексике должность президента занял «политический аутсайдер», а в Перу произошла принудительная отставка президента, пишет Хорхе Хейн в статье для издания The Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

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Как данные события могут отразиться на отношениях Китая с Латинской Америкой? По большей мере данные события окажут меньшее влияние, чем могло бы показаться с первого взгляда. Дело в том, что торговые и инвестиционные потоки КНР и Латинской Америки настолько переплетены, что смена того или иного правительства не приведет к изменению существующего курса, не говоря уже о разрушении отношений с КНР. События 2018 года могут лишь подтвердить данное утверждение.

Двусторонняя встреча Эквадора и Китая, СЕЛАК — Китай, Чили 2018

Во-первых, КНР удалось укрепить отношения с регионом в ходе второго форума министров КНР, Латинской Америки и стран Карибского бассейна (ЛАК), который состоялся в Сантьяго в январе 2018 года. Китай дал четко понять, что готов иметь дело не только с отдельными странами, но и с регионом в целом.

Во-вторых, Тайвань продолжает терять поддержку региональных государств. В мае 2018 года Доминиканская Республика отказалась от дипломатических отношений с Тайбэем, сделав ставку на дипломатические отношения с КНР. В августе 2018 году примеру Доминиканской Республики последовал Сальвадор.

В-третьих, Панама превратилась в центр китайской торговли и логистики в Северной и Южной Америке. За неполные 18 месяцев дипломатических отношений с КНР данная страна подписала 47 соглашений с Пекином. Стороны достигли определенного прогресса в переговорах касательно соглашения о свободной торговле. Панама заключила с китайской компанией контракт на сумму $1,4 млрд, в рамках которого запланировано строительство четвертого моста через Панамский канал. Пекин разместит в Панаме региональную штаб-квартиру Bank of China.

В-четвертых, председатель КНР Си Цзиньпин совершил четвертый тур по региону. Он посетил Аргентину и Панаму в декабре этого года. За прошедшие шесть лет Цзиньпин посетил 12 стран ЛАК, т. е. председатель КНР посещал регион чаще, чем экс-президент США Барак Обама и нынешний глава Белого дома Дональд Трамп за последние 10 лет. За последние три года председатель КНР пять раз встречался с президентом Аргентины Маурисио Макри. Данное обстоятельство указывает на тесные связи между Китаем и второй по величине экономикой Южной Америки.

Casa Rosada Президент Аргентины Маурисио Макри с президентом Китая Си Цзиньпином

В-пятых, Китай и страны ЛАК продолжают развивать сотрудничество в сфере энергетики и инфраструктурных проектов. Нефтяные сделки с Венесуэлой, строительство плотин ГЭС в Эквадоре и проект по созданию АЭС в Аргентине указывают на огромное присутствие Китая в региональном энергетическом секторе. К тому же КНР стремится принять участие в крупных региональных инфраструктурных проектах, включая реконструкцию портов, автомагистралей, железных дорог, туннелей и мостов.

В-шестых, большинство стран ЛАК к настоящему моменту подписали меморандумы о взаимопонимании по китайской инфраструктурной инициативе «Один пояс и один путь». Чили и Китай рассматривают проект по прокладке транстихоокеанского оптоволоконного кабеля.

Тем не менее торговая война между США и Китаем может осложнить отношения между КНР и странами Латинской Америки. Если в недавнем прошлом США проявляли определенную степень великодушия, наблюдая за деятельностью Китая в Западном полушарии, то сегодня Вашингтон намерен сделать все возможное для того, чтобы подорвать отношения между КНР и латиноамериканскими странами. О готовности противостоять КНР в Латинской Америке заявили ключевые высокопоставленные представители американской администрации, включая государственного секретаря Майка Помпео, советника по национальной безопасности Джона Болтона и министра обороны США Джеймса Мэттиса.

Gage Skidmore Майк Помпео

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Однако времена, когда Вашингтон мог диктовать латиноамериканским странам, с кем и на каких условиях они могут взаимодействовать, давно прошли. Это утверждение особенно актуально для сегодняшнего глобализованного и многополярного мира. Латиноамериканские страны уже давно диверсифицировали свои дипломатические и коммерческие связи и имеют особенно прочные отношения с Азией, самым динамично развивающимся регионом в мире.

Как бы там ни было, факт остается фактом: на долю США и Китая приходится около 40% мирового ВВП. Открытые и ориентированные на экспорт экономики стран ЛАК нуждаются в прочных связях с обоими международными гигантами, чтобы обеспечить собственное процветание и переход к полностью развитой экономике. События 2018 года не смогут изменить данное обстоятельство.