Atlantic: С какой целью Трамп посетил американские войска в Ираке?

Максим Исаев, , 08:04 — REGNUM

Тайный визит экс-президента США Франклина Д. Рузвельта в Марокко, в рамках которого глава Белого дома планировал завершить военные переговоры со своим британским союзником, тогдашним премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, и встретиться с американскими солдатами, дислоцированными в данной стране, положил начало новой американской традиции: встрече президента США с войсками в зоне боевых действий. Бывший глава Белого дома Билл Клинтон встречался с американскими войсками на Балканах, бывшие американские президенты Джордж Буш и Барак Обама посетили войска в Ираке и Афганистане, пишет Кришнадев Каламур в статье для американского издания The Atlantic.

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Нынешний президент США Дональд Трамп решил последовать давней традиции. Он встретился с американскими солдатами в среду, 26 декабря, во время своего визита в Ирак.

Необъявленный визит американского президента в Ирак преследует своей целью опровергнуть критиков, обвинивших Трампа в том, что за последние 15 лет он стал единственным президентом США, который не провел ни одной встречи с войсками на Рождество. Необъявленный визит Трампа в Ирак, где расположено около 5 тыс. американских солдат, является его первой встречей с военными США в зоне боевых действий. Трамп встретился с солдатами через неделю после объявления победы Соединенных Штатов над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ирак — это страна, в которой контртеррористическая стратегия Трампа имела наибольший успех. Американские войска способствовали ликвидации боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые ранее контролировали обширные районы Ирака, включая Мосул, второй по величине иракский город.

Однако здесь может возникнуть вопрос: какую цель преследует Трамп, посещая солдат в зоне боевых действий? Ранее Трамп скептически отозвался о возможности посещения войск. В октябре 2018 года глава Белого дома заявил, что «он встретится с войсками в какой-то момент», но не считает, что это настолько необходимо. Сторонники Трампа утверждают, что он старался держаться подальше от зон боевых действий, потому что его визит может быть воспринят как поддержка той или иной военной миссии, которую он на самом деле хотел бы завершить. Однако данный аргумент не выдерживает критики. Обама во время своей предвыборной кампании выступил против войны в Ираке. Он посещал войска, и это не мешало ему и дальше настаивать на их выводе из зоны боевых действий.

Ранее в этом месяце эксперт Элиот Коэн заявил, что «президентам необходимо посещать войска» отчасти для того, чтобы напомнить американским солдатам о том, что «о них не забыли». В этом есть своя правда. Нет никаких сомнений в том, что США могут одержать победу в обычном военном конфликте с тем или иным национальным государством, однако визит президента может придать новый импульс этой борьбе. В конце концов, многие американские солдаты находятся за пределами США на протяжении долгих месяцев, при этом их соотечественники особо не задумываются о том, что солдатам приходится преодолевать, отстаивая их интересы за рубежом. Визит президента — это не только напоминание о том, за что борются солдаты, но и столь необходимый «тайм-аут» в их зарегулированной повседневной жизни.

Визиты, подобные визиту Трампа в Ирак, могут иметь позитивный эффект в политическом плане. Это важно, поскольку рейтинг одобрения Трампа среди военнослужащих, проходящих военную службу, немного снизился с тех пор, как он стал президентом, хотя уровень поддержки Трампа среди военных США все же всегда оставался выше уровня поддержки среди остальных граждан Соединенных Штатов. Также встречи с военными позволяют президенту лучше понять потребности рядовых военных и выслушать их мнение о том, что стоило бы улучшить.

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Встреча с военными в зоне боевых действий также является способом выразить благодарность тем, кто готов принести жертвы ради своей страны. В ходе своего визита в Марокко в 1943 году Рузвельт стал американским президентом, который впервые после окончания Гражданской войны в США встретился с войсками в зоне боевых действий. Рузвельт провел смотр войск в Касабланке и Рабате и был настолько тронут увиденным, что, согласно сведениям, сохранившимся в президентской библиотеке и музее Франклина Д. Рузвельта, когда он «вернулся домой, он написал десятки личных писем семьям военнослужащих, с которыми встречался», и семьям тех, чьи близкие погибли на войне.

В конечном счете визит президента в зону боевых действий демонстрирует не только то, что войска не забыты, но и то, что страна чтит их службу. Когда Авраам Линкольн, который десятки раз встречался с солдатами во время Гражданской войны, совершил визит в полевой госпиталь, расположенный в Сити-Пойнт, штат Вирджиния, врачи пытались показать ему, как функционирует госпиталь. На это Линкольн ответил: «Господа, вам лучше меня известно, как управлять госпиталем, но я пришел сюда за тем, чтобы взять за руку людей, которые добились наших славных побед».