The Hill: Китай всё глубже проникает в космическую отрасль США

Максим Исаев, , 09:33 — REGNUM

В Вашингтоне растет обеспокоенность в отношении того влияния, которое оказывает Китай на технологическую индустрию США, и возможных последствий для национальной безопасности Соединенных Штатов. Эксперты в сфере национальной безопасности указывают на то, что американское руководство намерено занять более агрессивную позицию в отношении китайских инвестиций в критически важные технологии США. Данная политика также затронет американскую космическую отрасль, пишет Шон Келли в статье для издания The Hill.

Читайте также: Project Syndicate: США ошибаются насчёт нечестной торговой практики КНР?

На прошлой неделе в министерстве юстиции заявили об очередном акте китайской агрессии, обвинив хакеров в том, что они, предположительно, украли данные более чем 45 технологических компаний и государственных учреждений США, включая НАСА.

Отношения Китая с космической отраслью США включают в себя коммерческие инвестиции в американские стартапы, а также кибератаки. В начале этого месяца, 6 декабря, в Boeing заявили, что откажутся от спутника, разработкой которого занималась компания Global IP из Лос-Анджелеса, после публикации результатов расследования The Wall Street Journal, в рамках которого выяснилось, что китайская компания Tencent Holdings предоставила Global IP инвестиции в размере $200 млн. В Boeing заявили, что причиной отказа от проекта Global IP являются проблемы с его оплатой.

Компания Global IP — это не единственная частная космическая компания, которая получила китайские инвестиции. Китайская компания Tencent Holdings инвестировала средства в Moon Express, коммерческую компанию, которая ставит своей целью промышленную разработку полезных ископаемых на поверхности Луны. Moon Express тесно сотрудничает с НАСА. В американском космическом агентстве недавно объявили о запуске новой программы по доставке полезных грузов на Луну, в рамках которой НАСА намерено сотрудничать с частными космическими компаниями.

Компания Tencent Holdings также инвестировала средства в американские компании Planetary Resources и World View Enterprises. Аналогичным образом в марте 2018 года базирующаяся в Шэньчжэне компания Kuang-Chi начала «коммерческое партнерство» с американской компанией Nanoracks, которая разрабатывает продукты и предлагает услуги в сфере коммерческого использования космоса.

В январе 2018 года вышел официальный документ министерства обороны США, в котором содержится оценка потенциальных последствий китайских инвестиций для экономики и национальной безопасности США. В документе говорится, что «участие Китая в венчурных стартапах достигло рекордного уровня и составило 10−16% от общего числа венчурных сделок (2015−2017)».

Доступ КНР к космической отрасли США не ограничивается лишь инвестициями и коммерческим партнерством. В 2018 году китайские хакеры получили доступ к базам данных нескольких оборонных подрядчиков США, включая спутниковых операторов и телекоммуникационные компании. Хакерам удалось получить доступ к спутниковым операционным системам, которые контролировали позиционирование и передачу данных. В ходе аналогичной атаки в 2014 году хакерам удалось взломать спутниковую метеорологическую систему США.

Читайте также: Daily Sabah: Трамп решил сделать новую ставку в «сирийской игре»?

Космические амбиции Китая хорошо соотносятся с его целью стать мировым технологическим лидером. Ранее в декабре 2018 года Пекин осуществил запуск космического аппарата Chang'e-4, который должен стать первым космическим аппаратом, приземлившимся на обратной стороне Луны. Китай также создает свою собственную спутниковую систему Beidou, которая должна стать глобальным конкурентом американской системы GPS. Китай также преследует ряд космических целей, для достижения которых ему потребуются передовые технологии в робототехнике и создании ракет-носителей.

Китай использует свои финансовые возможности, чтобы превратиться мирового технологического лидера. Это стремление привлекает к себе повышенное внимание со стороны американских политиков. После расследования, проведенного изданием The Wall Street Journal в сфере глобальной интеллектуальной собственности, и последствий, к которым может привести недавний арест финансового директора Huawei Technologies, частным космическим компаниям следовало бы проявить осторожность в отношении своего сотрудничества с Китаем.