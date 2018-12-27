В течение десятилетий среди американской элиты сохранялся консенсус в сфере внешней политики: они считали, что отстаивание либерального мирового порядка отвечает национальным интересам США. Теперь мы стали свидетелями проявления протекционизма и изоляционизма, той самой политики, провал которой в 1930-х годах в конечном итоге привел к становлению послевоенного консенсуса об активном участии США в международной политике и мировой экономике, пишет Макс Бут в статье для The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Читайте также: Project Syndicate: 2019 год определит дальнейшую судьбу ЕС

Президент США Дональд Трамп развязал торговые войны и подорвал позиции наших союзников, уступив позиции тиранам. А что в этот момент делают демократы? Они не могут предложить альтернативной внешней политики. Если послушать заявления прогрессивных демократов, то можно подумать, что эти заявления принадлежат сторонникам Трампа.

Вот, например, сенатор-демократ Элизабет Уоррен (штат Массачусетс), пишет в статье для издания Foreign Affairs, что международная экономическая политика принесла множество выгод элитам по всему миру, но одновременно с этим привела к росту разочарования среди рабочих. «Усилия, направленные на поддержание безопасности США, поглотили огромные ресурсы и привели к дестабилизации целых регионов. В это же время произошло снижение технологического доминирования США… чтобы изменить ситуацию, мы должны проводить международную экономическую политику, которая пойдет на пользу всем американцам, а не только тем или иным элитам», — заявила Уоррен.

Иллюстрация журнала PUCK. Республиканская идея защиты Американских рабочих. США. 1888

Чем это заявление отличается от того, что говорит Трамп? Прогрессивное крыло Демократической партии также готово отказаться от свободной торговли, как и республиканские сторонники Трампа. Оно также характеризует финансирование, выделенное на государственное строительство за рубежом, как бесплатную раздачу денег иностранцам, вместо того, чтобы направить денежные ресурсы на удовлетворение внутренних потребностей.

«Слишком часто американское вмешательство и использование американской военной мощи приводили к непреднамеренным последствиям, которые наносили неисчислимый вред», — считает сенатор Берни Сандерс. Трамп тоже хочет отказаться от военного вмешательства в другие страны. Он принял решение вывести американские войска из Сирии и намерен вывести военных США из Афганистана. Ни демократы, ни республиканцы не указывают на необходимость иностранного государственного строительства.

Безусловно, Трамп вряд ли когда-либо согласится с тем, что говорят Сандерс и Уоррен в отношении борьбы с изменением климата и неравенства доходов. Для Трампа этих проблем не существует. Сандерс и Уоррен также решительно осуждают авторитаризм и коррупцию, в то время как Трамп лишь указывает на данные проблемы, но не борется с ними. Также Сандерс и Уоррен подчеркивают необходимость сотрудничества с союзниками, а не унижения, как это делает Трамп.

Однако желание Уоррен помочь американским союзникам не мешает ей требовать, чтобы американские войска были доставлены «домой из Афганистана и Ирака». Интересно было бы узнать, как Уоррен удается одновременно согласовывать между собой вывод американских войск с ее поддержкой «прав человека за границей»? Ведь очевидно, что вывод американских войск сыграет на руку таким силам, как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), известные ужасными нарушениями в сфере прав человека. Похоже, что сама Уоррен не видит никаких противоречий.

Американские солдаты грузятся в самолет

Уоррен и Сандерс также не объясняют, как США будут противостоять авторитарным режимам, таким как Китай и Россия, на фоне сокращения оборонных расходов. Как и Трамп, они считают, что союзники Вашингтона должны взять на себя больше обязательств в сфере безопасности. Сандерс отвергает стремление к «доброжелательной глобальной гегемонии». Он утверждает, что «события последних двух десятилетий, особенно катастрофическая война в Ираке, а также нестабильность и разрушения, которые она принесла в регион, полностью дискредитировали подобный подход». Но Сандерс, похоже, не обращает внимания на события более далекого прошлого, произошедшие в период между 1914 и 1945 годами, которые дискредитировали политику отказа США от активного участия в международной политике, которую поддерживают как сам Сандерс, так и Трамп.

Читайте также: Daily Sabah: Трамп решил сделать новую ставку в «сирийской игре»?

Если демократы хотят, чтобы внешняя политика США действительно соответствовала политике сверхдержавы, им не следует обращать внимание на то, что говорят Сандерс и Уоррен, а опереться на позицию бывшего советника Хиллари Клинтон по внешней политике Джейкома Салливана, который выступает за политику «американской исключительности». В рамках данной политики США могли бы одновременно работать на общее благо и преследовать свои собственные интересы. Серьезные внешнеполитические проблемы, с которыми сталкивается мир, будь то Россия, Китай или распространение оружия массового уничтожения, не могут быть урегулированы без активного участия США. Нужен кто-то, кто сделает шаг вперед и возглавит процесс. Если этого не сделают США, то кто это сделает? Ни прогрессивные демократы, ни республиканские сторонники Трампа не могут дать четкого ответа на этот важный вопрос.