Project Syndicate: 2019 год определит дальнейшую судьбу ЕС

Максим Исаев, , 07:57 — REGNUM

Для Европейского союза 2019 год может стать еще одним трудным годом, в течение которого европейскому блоку придется преодолеть ряд крупных проблем, которые с легкостью могут перерасти в серьезные кризисы. Если не произойдет никаких крупных изменений, то Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Нарастающий экономический и финансовый кризис в Италии может обостриться и поставить под угрозу стабильность еврозоны. Франция, скорее всего, также будет охвачена популистскими протестами, что приведет к снижению ее лидирующей роли в проведении реформ на уровне ЕС, пишет Йошка Фишер в статье для издания Project Syndicate.

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Кроме того, в ходе выборов в Европейский парламент представители националистических сил могут получить если не большинство, то достаточно сильные позиции, чтобы затем повлиять на выбор членов Европейской комиссии, лидеров Европейского совета и Европейского центрального банка, а также верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности. Излишне говорить, что победа националистов стала бы катастрофой для ЕС, потому что были бы сорваны необходимые общеевропейские реформы, а это ударило бы по единству среди стран — членов ЕС.

Что бы ни произошло, внутриполитическая европейская драма будет разыгрываться на фоне международных потрясений. Президент США Дональд Трамп ведет торговую войну с Китаем, он может объявить такую же войну Европейскому союзу, который Трамп ранее назвал «врагом». К тому же мировая экономика ослабевает. В предстоящие несколько месяцев глобальный экономический рост продолжит замедляться.

На фоне перечисленных проблем на карту поставлено само выживание европейского проекта. Что касается Брексита, многое будет зависеть от того, сможет ли Великобритания достигнуть окончательного соглашения с ЕС или ей придется покинуть европейский блок без соглашения. В случае выхода Великобритании без соглашения с ЕС, проиграют все заинтересованные стороны, а отношения между Соединенным Королевством и европейским блоком могут быть подорваны на долгое время. В целом обе стороны заинтересованы в поддержании здоровых отношений. Стоит надеяться, что здравый смысл все же восторжествует.

С другой стороны, европейское руководство не может урегулировать итальянский кризис, но оно могло бы протянуть руку помощи. Италия нуждается в поддержании экономического роста, а для этого необходима полномасштабная модернизация ее экономики. К сожалению, нынешнее итальянское правительство, похоже, не намерено проводить политику, которая позволила бы достигнуть необходимых экономических целей. Вместо этого итальянское правительство спровоцировало конфронтацию с европейским руководством по поводу бюджетных правил ЕС. Европейскому блоку стоило бы проявить гибкость при отстаивании принципов, лежащих в основе устойчивости Европейского валютного союза. Можно с уверенностью сказать, что европейское руководство ждут долгие и мучительные переговоры.

Во Франции «желтые жилеты» предъявили французскому правительству свои экономические претензии, выйдя на улицу в знак протеста против предполагаемого повышения экологического налога на топливо. Участники протестных акций выразили свое недовольство по поводу утраты традиционного образа жизни по причине глобализации и наращивания европейской интеграции. Как и в большинстве европейских стран, подобные настроения по большей части присущи представителям рабочего и среднего классов, которые пришли к выводу, что послевоенный общественный договор утратил свою силу. Напряженная работа больше не позволяет добиться экономического благополучия и вертикальной мобильности.

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Западные элиты не смогут улучшить ситуацию, пока не восстановят доверие общественности, без которого демократия и ее основные институты не смогут функционировать. Ситуация осложняется тем, что глобальный баланс сил быстро смещается с Запада на Восток, климатический кризис обостряется, а миграционные волны укрепляют позиции популистов. Если у популистских сил и есть план, который позволил бы им урегулировать растущие проблемы, то они его держат в секрете. В действительности только объединенная Европа может решить стоящие перед ней проблемные вопросы, поэтому выборы в Европейский парламент, запланированные в 2019 году, имеют очень важное значение. Если популисты одержат победу, то ЕС проиграет.

Кризисы, угрожающие Европе, никуда не исчезнут. В лучшем случае 2019 год ЕС проведет в оборонительных маневрах. Но в конечном итоге ЕС придется претерпеть серьезные изменения.