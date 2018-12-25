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Project Syndicate: 2019 год определит дальнейшую судьбу ЕС

Политика

Кроме того, в ходе выборов в Европейский парламент представители националистических сил могут получить если не большинство, то достаточно сильные позиции. Излишне говорить, что победа националистов стала бы катастрофой для ЕС

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Project Syndicate: 2019 год определит дальнейшую судьбу ЕС
ЕС

Максим Исаев, 25 декабря 2018, 07:57 — REGNUM  

Для Европейского союза 2019 год может стать еще одним трудным годом, в течение которого европейскому блоку придется преодолеть ряд крупных проблем, которые с легкостью могут перерасти в серьезные кризисы. Если не произойдет никаких крупных изменений, то Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Нарастающий экономический и финансовый кризис в Италии может обостриться и поставить под угрозу стабильность еврозоны. Франция, скорее всего, также будет охвачена популистскими протестами, что приведет к снижению ее лидирующей роли в проведении реформ на уровне ЕС, пишет Йошка Фишер в статье для издания Project Syndicate.

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Кроме того, в ходе выборов в Европейский парламент представители националистических сил могут получить если не большинство, то достаточно сильные позиции, чтобы затем повлиять на выбор членов Европейской комиссии, лидеров Европейского совета и Европейского центрального банка, а также верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности. Излишне говорить, что победа националистов стала бы катастрофой для ЕС, потому что были бы сорваны необходимые общеевропейские реформы, а это ударило бы по единству среди стран — членов ЕС.

Что бы ни произошло, внутриполитическая европейская драма будет разыгрываться на фоне международных потрясений. Президент США Дональд Трамп ведет торговую войну с Китаем, он может объявить такую же войну Европейскому союзу, который Трамп ранее назвал «врагом». К тому же мировая экономика ослабевает. В предстоящие несколько месяцев глобальный экономический рост продолжит замедляться.

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Дональд Трамп
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

На фоне перечисленных проблем на карту поставлено само выживание европейского проекта. Что касается Брексита, многое будет зависеть от того, сможет ли Великобритания достигнуть окончательного соглашения с ЕС или ей придется покинуть европейский блок без соглашения. В случае выхода Великобритании без соглашения с ЕС, проиграют все заинтересованные стороны, а отношения между Соединенным Королевством и европейским блоком могут быть подорваны на долгое время. В целом обе стороны заинтересованы в поддержании здоровых отношений. Стоит надеяться, что здравый смысл все же восторжествует.

С другой стороны, европейское руководство не может урегулировать итальянский кризис, но оно могло бы протянуть руку помощи. Италия нуждается в поддержании экономического роста, а для этого необходима полномасштабная модернизация ее экономики. К сожалению, нынешнее итальянское правительство, похоже, не намерено проводить политику, которая позволила бы достигнуть необходимых экономических целей. Вместо этого итальянское правительство спровоцировало конфронтацию с европейским руководством по поводу бюджетных правил ЕС. Европейскому блоку стоило бы проявить гибкость при отстаивании принципов, лежащих в основе устойчивости Европейского валютного союза. Можно с уверенностью сказать, что европейское руководство ждут долгие и мучительные переговоры.

Во Франции «желтые жилеты» предъявили французскому правительству свои экономические претензии, выйдя на улицу в знак протеста против предполагаемого повышения экологического налога на топливо. Участники протестных акций выразили свое недовольство по поводу утраты традиционного образа жизни по причине глобализации и наращивания европейской интеграции. Как и в большинстве европейских стран, подобные настроения по большей части присущи представителям рабочего и среднего классов, которые пришли к выводу, что послевоенный общественный договор утратил свою силу. Напряженная работа больше не позволяет добиться экономического благополучия и вертикальной мобильности.

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Протестующие
Thomas Bresson
Протестующие

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Западные элиты не смогут улучшить ситуацию, пока не восстановят доверие общественности, без которого демократия и ее основные институты не смогут функционировать. Ситуация осложняется тем, что глобальный баланс сил быстро смещается с Запада на Восток, климатический кризис обостряется, а миграционные волны укрепляют позиции популистов. Если у популистских сил и есть план, который позволил бы им урегулировать растущие проблемы, то они его держат в секрете. В действительности только объединенная Европа может решить стоящие перед ней проблемные вопросы, поэтому выборы в Европейский парламент, запланированные в 2019 году, имеют очень важное значение. Если популисты одержат победу, то ЕС проиграет.

Кризисы, угрожающие Европе, никуда не исчезнут. В лучшем случае 2019 год ЕС проведет в оборонительных маневрах. Но в конечном итоге ЕС придется претерпеть серьезные изменения.

regnum author Максим Исаев
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