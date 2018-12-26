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Daily Sabah: Трамп решил сделать новую ставку в «сирийской игре»?

Политика

США всегда оправдывали свое присутствие в Сирии необходимостью борьбы с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В некотором смысле данное обстоятельство раскрывает причину появления данной террористической организации

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Daily Sabah: Трамп решил сделать новую ставку в «сирийской игре»?
DVIDSHUB
Американцы в Сирии

Александр Белов, 26 декабря 2018, 08:05 — REGNUM  

Заявление президента США Дональда Трампа о выводе американских солдат из Сирии стало для всех неожиданностью. Многие американские союзники не одобрили данный шаг, который также пришелся не по нраву и оборонному ведомству США. Возможно, американскому военному руководству просто сложно признать тот факт, что последнее слово всегда остается за гражданской администрацией, пишет Берил Дедеоглу в статье для турецкого издания The Daily Sabah.

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Очевидно, что Пентагон выступает за сохранение в отношении Сирии политической линии бывшего президента США Барака Обамы, политика которого заключалась в том, что Белый дом должен направить американских солдат в Сирию для борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и заручиться поддержкой новых региональных союзников. В качестве своих региональных партнеров США выбрали курдские отряды народной самообороны (YPG) и партию «Демократический союз» (PYD). Вашингтон решил использовать своих новых союзников в ходе боев в северных районах Сирии и Ирака. К тому же одна из основных целей США заключалась в том, чтобы ограничить иранские возможности маневрирования в Сирии, поддержать национальную безопасность Израиля и не допустить расширения российской зоны влияния в Восточном Средиземноморье.

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Курдские Отряды народной самообороны (YPG). Сирия
Курдские Отряды народной самообороны (YPG). Сирия

Однако политика Обамы не сработала. Москва постепенно смогла расширить свое присутствие на всей территории Сирии. Тогда Соединенные Штаты попытались создать региональный союз с участием Саудовской Аравии, Израиля и Египта, но пренебрегли участием Турции. Это неизбежно привело к тому, что политика США на Ближнем Востоке оказалась в тупике. Россия практически с самого начала выявила слабые стороны ближневосточной стратегии Обамы и сделала все возможное для того, чтобы использовать их в свою пользу.

США всегда оправдывали свое присутствие в Сирии необходимостью борьбы с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В некотором смысле данное обстоятельство раскрывает причину появления данной террористической организации. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несопоставимо с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Фронтом ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или Рабочей партией Курдистана. Другими словами, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не является группировкой, которая возникла при определенных социологических или исторических обстоятельствах. Больше похоже на то, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было специально создано, чтобы служить конкретной цели: оправданию военного вмешательства США в Сирии.

Можно сказать, что в некотором смысле ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выполнило возложенную на него миссию. Наличие данной террористической организации способствовало оправданию военного вмешательства коалиционных сил в Сирию. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сыграло роль «общего врага» США и России. Международное сообщество боролось с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на протяжении нескольких лет, однако группировка, так или иначе, оказалась непобежденной. Просто удивительно, что террористическая организация, которая столкнулась с коалицией, состоящей из самых могущественных армий в мире, смогла так долго оказывать сопротивление превосходящему противнику. Мировая общественность смирилась с мыслью о том, что коалиционные силы были отправлены в Сирию для борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Похоже, теперь Трампу надоела эта игра, и он решил положить ей конец. Трамп заявил, что угрозу со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось устранить, поэтому больше не осталось причин для сохранения военного присутствия в Сирии.

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Боевики.Сирия
Боевики.Сирия

Это заявление указывает всем заинтересованным сторонам, что силам, которые объясняют свое присутствие в Сирии необходимостью борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), теперь придется найти другое объяснение. Ранее Франция, Великобритания, сирийское правительство, Россия и YPG указали на необходимость борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Теперь ведущая держава заявляет, что террористическая угроза устранена. Другими словами, у нерегиональных государств больше нет причин для сохранения своего присутствия в Сирии.

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Трамп признал, что в Сирии по-прежнему присутствуют остатки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Все верно, данная группировка не была полностью уничтожена. Боевики загнаны в угол в нескольких районах Сирии. Трамп заявил, что ответственность за ликвидацию боевиков лежит на региональных силах. В словах американского президента можно выделить два основных момента. Во-первых, Трамп указывает на то, что государства должны бороться с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а не отдельные организации. Во-вторых, Трамп говорит о региональных государствах. Очевидно, что речь точно идет не об Иране.

Короче говоря, администрация Обамы пыталась сдержать действия Турции в Сирии, а Трамп вновь приглашает Турцию взять на себя важную роль в сирийском конфликте. Вероятно, Трамп ожидает, что Турция превратится в уравновешивающий фактор в этой сложной игре с участием Ирана, Саудовской Аравии, Израиля, США и России. Остается надеяться, что Трамп сможет убедить американских союзников в том, что подобный сценарий будет выгодным для всех.

regnum author Александр Белов
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Деятельность президента США Дональда Трампа
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