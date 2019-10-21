Вскоре после прихода администрации президента США Дональда Трампа Вашингтон начал посылать своим союзникам странные сигналы, угрожая выйти из НАТО, Всемирной торговой организации и Совета по правам человека ООН. Американская администрация также ввела санкции против Ирана и России, стремясь заставить их отказаться от стратегий, которые противоречили интересам США, пишет Манодж Кумар Мишра (Manoj Kumar Mishra) в статье для издания Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Недавние события указывают на готовность Белого дома вывести свои войска из Йемена, Сирии и Афганистана. Помимо прочего, решение Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой с целью остановить нелегальную миграцию привело к тому, что страна столкнулась с внутриполитическим хаосом.

Однако есть явные признаки того, что Вашингтон намерен сохранить свое влияние на Ближнем Востоке с помощью своих арабских союзников. Например, администрация лоббирует не только поставки оружия в Саудовскую Аравию, Трамп также восхищается готовностью Эр-Рияда внести свой вклад в усилия по восстановлению Сирии. Глава Белого дома заявил: «Саудовская Аравия согласилась вместо США предоставить необходимые деньги, которые пойдут на восстановление Сирии. Не может не радовать то, что чрезвычайно богатые страны помогают восстанавливать своих соседей».

Дональд Трамп и принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман

На фоне ощутимых разногласий внутри администрации в основе решения о выводе американских войск, по-видимому, лежит понимание того, что для обеспечения военного присутствия необходимы огромные экономические ресурсы, при этом военное присутствие не приносит ощутимых выгод. Более того, администрация не видит каких-либо возможностей для урегулирования военных конфликтов в ближайшее время. Именно поэтому американская администрация рассматривает планы по выводу примерно 7 тыс. солдат из Афганистана и всех 2 тыс. солдат из Сирии.

С другой стороны, Вашингтон предпринял конкретные меры для усиления сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках индо-тихоокеанской стратегии США ключевое значение имеет формирование группы региональных союзников для противодействия Китаю, в рамках которого Индии отведена одна из центральных ролей.

Недавно государственный секретарь США Майк Помпео заявил о выделении $113 млн, которые будут направлены на развитие Индо-Тихоокеанского региона, включая финансирование инициатив в области технологий, энергетики и инфраструктуры. Позднее Помпео пообещал, что Вашингтон также выделит еще $300 млн для поддержки усилий в сфере региональной безопасности.

Между тем бывший министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила в июле 2018 года, что «Австралия, Соединенные Штаты и Япония объявили о трехстороннем инвестиционным партнерстве». Перечисленные страны будут способствовать развитию региональной инфраструктуры, расширению связей и стимулировать экономический рост.

Вашингтон сконцентрировал свое внимание на формировании грозной системы альянсов в Индо-Тихоокеанском регионе. В начале сентября 2018 года США провели переговоры с Индией в формате «2+2», в рамках которых большое внимание было уделено целям и задачам США в Индо-Тихоокеанском регионе. В ходе диалога две страны договорились о проведении совместных военных учений. В рамках развития стратегических отношений между Индией и США американское руководство предоставило Индии «Стратегическое торговое разрешение — 1» (STA-1), чтобы облегчить экспортный контроль за продажами высокотехнологичной военной продукции. До настоящего момента разрешением STA-1 пользовались исключительно американские союзники по НАТО.

Закупка оружия

Администрация Трампа предприняла усилия по достижению дипломатического прорыва в вопросе о денуклеаризации Северной Кореи и установления мира на Корейском полуострове. Возможно, это было сделано для того, чтобы Вашингтон мог сконцентрировать больше внимания на сдерживании китайского влияния и Индо-Тихоокеанском регионе. Тем временем американская администрация объявила о своем решении выйти из исторического Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного с СССР в 1987 году. Вашингтон указал на то, что он стремится заключить всеобъемлющее соглашение, которое ограничивало бы ракетные возможности не только России, но и Китая.

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Стоит упомянуть, что Индо-Тихоокеанский регион не только богат природными ресурсами, особенно углеводородами, которые питают промышленные двигатели мировой экономики, но и превращается в центр международной торговли и инвестиций. Индо-Тихоокеанский регион превращается в огромный рынок, поскольку в данном регионе проживает почти половина всего населения мира. Все больше признаков указывают на то, что к 2050 году половина из 20 крупнейших экономик мира будут расположены именно в Индо-Тихоокеанском регионе, а такие страны, как Индия, Китай, Индонезия и Япония, войдут в пятерку крупнейших экономик мира.