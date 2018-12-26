Global Times: Сможет ли КНР проложить путь к миру в Афганистане?

Максим Исаев, , 08:44 — REGNUM

Будучи мировой и глобальной державой, Китай играет заметную роль в политических событиях в Афганистане, особенно с точки зрения его отношений с Исламабадом. В середине декабря 2018 года в Кабуле состоялась встреча между министрами иностранных дел Афганистана, Китая и Пакистана, последствия которой могут оказать позитивное влияние на жизнь афганских граждан, пишет Бахин Султан Ахмад в статье для китайского издания The Global Times.

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На прошедших переговорах основное внимание уделялось укреплению доверия и обсуждению процесса мирного урегулирования в Афганистане, вызовам в сфере безопасности и борьбе с терроризмом в регионе. Ключевой вопрос заключается в том, сможет ли Китай как глобальная держава, имеющая существенное региональное влияние, обеспечить улучшение отношений между Кабулом и Исламабадом, а также укрепить отношения между двумя странами.

Рассматривая отношения между Пекином и Исламабадом, стоит обратить внимание на роль Китая в улучшении афгано-пакистанских отношений в вопросе борьбы с терроризмом и мирного урегулирования в рамках трехстороннего министерского диалога между Афганистаном, Китаем и Пакистаном.

Недоверие в отношениях между Кабулом и Исламабадом, которое восходит еще к моменту создания Пакистана, является одним из ключевых факторов, препятствующих сотрудничеству в рамках мирного урегулирования и борьбы с терроризмом. Афганистан не признал независимость Пакистана и проголосовал против него в ООН. После 2005 года талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активизировали кампанию против афганского правительства, террористическим атакам подверглись военные и гражданские цели в Афганистане. Также талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создали центры вербовки и обучения в районе линии Дюранда, расположенной на афгано-пакистанской границе. В Афганистане уверены в том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получают поддержку от пакистанских властей, а лидер данной террористической группировки проживает в таких городах, как Кветта и Пешавар.

Китай остается хорошим другом, соседом и стратегическим партнером Афганистана, который одновременно с этим поддерживает тесные отношения с Пакистаном. Афганские власти обратились к Китаю с просьбой наладить отношения между Кабулом и Исламабадом и помочь восстановить доверие между двумя странами. В 2010 году бывший президент Афганистана Хамид Карзай призвал Китай помочь улучшить отношения между Афганистаном и Пакистаном. После этого призыва последовала трехсторонняя встреча представителей КНР, Афганистана и Пакистана. К настоящему моменту стороны трижды встречались на уровне глав департаментов и дважды на уровне заместителей министров иностранных дел, а в 2017 году впервые состоялась встреча на уровне министров иностранных дел, которая была организована Китаем. В рамках второй трехсторонней встречи министров иностранных дел стороны стремились преодолеть так называемый дефицит доверия, на который указал министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши.

За последние 17 лет международные силы не только не смогли положить конец насильственному конфликту в Афганистане, но за последние четыре года способствовали росту числа жертв среди афганского населения. За последние несколько лет были убиты 28 тыс. сотрудников сил безопасности Афганистана, с каждым годом число жертв среди мирного населения продолжает увеличиваться. Только в 2018 году в Афганистане погибли 8 тыс. мирных жителей.

Многие уверены в том, что война не является решением всех проблем. Только процесс мирного урегулирования может стать единственным способом положить конец афганскому конфликту. Но многие афганцы считают, что именно пакистанское военное ведомство использует талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в качестве инструмента внешней политики и оказывает широкую поддержку данной террористической группе, которая убивает невинных людей. Именно поэтому Пакистан мог бы сыграть решающую роль в улучшении ситуации в Афганистане.

Китай мог бы подтолкнуть Пакистан к более активному сотрудничеству с Афганистаном в борьбе с терроризмом. Исламабад мог бы, в свою очередь, убедить талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) присоединиться к процессу мирного урегулирования. Возобновление механизма четырехсторонней координационной группы (QCG) с участием Китая, США, Афганистана и Пакистана является еще одним важным шагом в этом процессе.

На протяжении последних нескольких лет на фоне изменений в динамике афганского мирного процесса произошло обострение конкуренции между региональными и глобальными державами, каждая из которых стремится установить контакт с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и стать частью афганского мирного процесса. Создание различных параллельных механизмов, включая Московский формат консультаций по Афганистану, Ташкентский саммит, усилия ЕС и механизм «6+1», играет важную роль в достижении мирного урегулирования в Афганистане. Один из ключевых вопросов заключается в том, как страны могли бы преодолеть «дефицит доверия» между Кабулом и Исламабадом?

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За последние восемь лет трехсторонний переговорный процесс между Афганистаном, Пакистаном и Китаем оказал определенное позитивное влияние. Если стороны смогут реализовать договоренности, достигнутые на последних переговорах между главами МИД трех стран, это стало бы важным шагом на пути восстановления доверия между Исламабадом и Кабулом. Однако, как отметил министр иностранных дел Афганистана Салахуддин Раббани, «ближайшие недели и месяцы» покажут, что именно Пакистан предпримет для уменьшения насилия в Афганистане.

Граждане Пакистана и Афганистана хотят добиться заметных изменений условий своей жизни. Эффективным способом укрепления доверия между двумя странами могла бы стать совместная инициатива, которая укрепила бы взаимозависимость между Афганистаном и Пакистаном. Обе страны подписали с КНР соглашение о совместном участии в проектах в рамках китайской инфраструктурной инициативы «Один пояс и один путь». Данные совместные проекты могут помочь странам примириться и постепенно стать партнерами.