Заявление президента США Дональда Трампа о выводе американских солдат из Сирии стало для всех неожиданностью. Многие американские союзники не одобрили данный шаг, который также пришелся не по нраву и оборонному ведомству США. Возможно, американскому военному руководству просто сложно признать тот факт, что последнее слово всегда остается за гражданской администрацией, пишет Берил Дедеоглу в статье для турецкого издания The Daily Sabah.

(сс) DVIDSHUB Американцы в Сирии

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Очевидно, что Пентагон выступает за сохранение в отношении Сирии политической линии бывшего президента США Барака Обамы, политика которого заключалась в том, что Белый дом должен направить американских солдат в Сирию для борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и заручиться поддержкой новых региональных союзников. В качестве своих региональных партнеров США выбрали курдские отряды народной самообороны (YPG) и партию «Демократический союз» (PYD). Вашингтон решил использовать своих новых союзников в ходе боев в северных районах Сирии и Ирака. К тому же одна из основных целей США заключалась в том, чтобы ограничить иранские возможности маневрирования в Сирии, поддержать национальную безопасность Израиля и не допустить расширения российской зоны влияния в Восточном Средиземноморье.

Курдские Отряды народной самообороны (YPG). Сирия

Однако политика Обамы не сработала. Москва постепенно смогла расширить свое присутствие на всей территории Сирии. Тогда Соединенные Штаты попытались создать региональный союз с участием Саудовской Аравии, Израиля и Египта, но пренебрегли участием Турции. Это неизбежно привело к тому, что политика США на Ближнем Востоке оказалась в тупике. Россия практически с самого начала выявила слабые стороны ближневосточной стратегии Обамы и сделала все возможное для того, чтобы использовать их в свою пользу.

США всегда оправдывали свое присутствие в Сирии необходимостью борьбы с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В некотором смысле данное обстоятельство раскрывает причину появления данной террористической организации. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несопоставимо с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Фронтом ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или Рабочей партией Курдистана. Другими словами, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не является группировкой, которая возникла при определенных социологических или исторических обстоятельствах. Больше похоже на то, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было специально создано, чтобы служить конкретной цели: оправданию военного вмешательства США в Сирии.

Можно сказать, что в некотором смысле ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выполнило возложенную на него миссию. Наличие данной террористической организации способствовало оправданию военного вмешательства коалиционных сил в Сирию. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сыграло роль «общего врага» США и России. Международное сообщество боролось с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на протяжении нескольких лет, однако группировка, так или иначе, оказалась непобежденной. Просто удивительно, что террористическая организация, которая столкнулась с коалицией, состоящей из самых могущественных армий в мире, смогла так долго оказывать сопротивление превосходящему противнику. Мировая общественность смирилась с мыслью о том, что коалиционные силы были отправлены в Сирию для борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Похоже, теперь Трампу надоела эта игра, и он решил положить ей конец. Трамп заявил, что угрозу со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось устранить, поэтому больше не осталось причин для сохранения военного присутствия в Сирии.

Боевики.Сирия

Это заявление указывает всем заинтересованным сторонам, что силам, которые объясняют свое присутствие в Сирии необходимостью борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), теперь придется найти другое объяснение. Ранее Франция, Великобритания, сирийское правительство, Россия и YPG указали на необходимость борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Теперь ведущая держава заявляет, что террористическая угроза устранена. Другими словами, у нерегиональных государств больше нет причин для сохранения своего присутствия в Сирии.

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Трамп признал, что в Сирии по-прежнему присутствуют остатки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Все верно, данная группировка не была полностью уничтожена. Боевики загнаны в угол в нескольких районах Сирии. Трамп заявил, что ответственность за ликвидацию боевиков лежит на региональных силах. В словах американского президента можно выделить два основных момента. Во-первых, Трамп указывает на то, что государства должны бороться с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а не отдельные организации. Во-вторых, Трамп говорит о региональных государствах. Очевидно, что речь точно идет не об Иране.

Короче говоря, администрация Обамы пыталась сдержать действия Турции в Сирии, а Трамп вновь приглашает Турцию взять на себя важную роль в сирийском конфликте. Вероятно, Трамп ожидает, что Турция превратится в уравновешивающий фактор в этой сложной игре с участием Ирана, Саудовской Аравии, Израиля, США и России. Остается надеяться, что Трамп сможет убедить американских союзников в том, что подобный сценарий будет выгодным для всех.