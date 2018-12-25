Project Syndicate: Почему торговая война не приведёт к росту изоляции КНР?

Александр Белов, , 07:57 — REGNUM

Если торговая напряженность между США и Китаем продолжит нарастать, это может привести к изоляции обеих стран. Экспорт Китая в США составляет всего 4% от ВВП КНР, а импорт из США — 1% от ВВП. Что касается США, то аналогичные торговые показатели составляют 1% и 3% соответственно. Отступление двух крупнейших экономик в мире от глобализации может повлечь за собой значительные издержки, пишет Чон Мин-сон в статье для Project Syndicate.

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Доля экспорта в китайской экономике в последние годы заметно снизилась: если в последние несколько лет за счет внутреннего потребления Китай смог обеспечить 60% ВВП, то в первой половине 2018 года данный показатель увеличился до 80% ВВП. В настоящий момент Китай превратился в крупнейший потребительский рынок в мире. В первом квартале 2018 года кассовые сборы в Китае впервые обогнали показатели Северной Америки. Кроме того, на долю Китая в настоящее время приходится 30% глобальных продаж автомобилей и 42% глобальных транзакций в сфере розничной электронной торговли.

Более того, согласно данным Глобального института McKinsey, несмотря на то, что с 2000 по 2017 года увеличилось глобальное влияние КНР в сфере торговли, технологий и капитала, влияние КНР достигло своего пика в 2007 году, после чего произошло снижение. Совсем недавно, в 2008 году, профицит торгового баланса Китая составлял 8% ВВП, а к 2017 году он сократился до 1,7% ВВП. Это меньше, чем в Германии или Южной Корее, где профицит торгового баланса составляет 5−8% ВВП.

После продолжительного периода, в течение которого Китай стимулировал глобальный экономический рост, кажется, что его влияние начинает терять силу. После того, как Китай вступил во Всемирную торговую организацию в 2001 году, он вдвое сократил торговые пошлины, снизив их до 8% после 2008 года. Тем не менее к 2016 году торговые пошлины КНР увеличились до 9,6%. В 2016 году торговые пошлины КНР в два раз превышали торговые пошлины США. Китай до сих пор сохраняет существенные барьеры в сфере инвестиций. Тем не менее это не означает, что Китай намерен закрыться от мира. На самом деле, есть пять причин, которые не позволят Китаю стать более изолированным. КНР по-прежнему зависит от иностранных технологий. В период между 2011 и 2016 годами половину иностранных технологий Китай импортировал из трёх стран: США (27%), Японии (17%) и Германии (11%). Подобная ситуация существенно не изменилась за последние 20 лет, несмотря на все усилия КНР по стимулированию собственных исследований в сфере инновационных технологий.

Во-вторых, если Китай изолирует себя от остального мира, это может нанести ущерб экономическим перспективам его соседей и дестабилизирует ситуацию в регионе. Например, согласно недавнему исследованию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Малайзия, Сингапур и Южная Корея могут потерять 0,5−1,5% ВВП в результате сокращения торговли между США и Китаем, что непременно скажется на региональных амбициях КНР.

В-третьих, в случае наращивания изоляции Китай перекроет себе доступ к инвестициям и ноу-хау транснациональных корпораций, работающих в КНР. По состоянию на 2015 год в Китае насчитывалось 481 тыс. иностранных предприятий, т. е. в два раза больше, чем в 2000 году. На данных иностранных предприятиях в 2015 году работало около 14 млн человек. Около 40% китайского экспорта производят именно иностранные компании или совместные с иностранными компаниями предприятия. Кроме того, иностранные фирмы производят в КНР 87% электронной продукции и 59% продукции машиностроения. Неслучайно, что нынешний торговый спор сильнее всего затронул эти два сектора экономики.

В-четвертых, согласно опросу Американской торговой палаты в Китае, среди компаний США растет обеспокоенность в связи с торговой напряженностью между Вашингтоном и Пекином. Уже 31% американских компаний заявили, что могут отложить или полностью отменить ряд инвестиционных проектов, 18% компаний готовы переместить часть или все производственные мощности за пределы КНР, а 3% американских компаний могут вообще покинуть китайский рынок.

В-пятых, сокращение торговли между США и КНР может подорвать экономические реформы, необходимые Китаю для того, чтобы сгладить ряд недостатков своей внутренней экономической политики. Деятельность неэффективных государственных предприятий, чья доходность составляет всего 30−50% от уровня доходности частных компаний, должна быть пересмотрена в рамках более широкой программы повышения уровня производительности. Однако если китайская экономика окажется под давлением, реформы могут быть отложены из-за возможного подрыва уровня занятости населения.

Наконец, можно привести множество примеров того, что глобальная взаимосвязь оказывает позитивное влияние на экономический рост. Согласно данным американской финансовой компании MoneyGram International, за последнее десятилетие благодаря организации глобальных потоков товаров, услуг, капитала, трудовых ресурсов и данных, мировой ВВП дополнительно увеличился на 10% по сравнению с тем уровнем мирового ВВП, который мы получили бы в противном случае.

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Рост экономической изоляции повредит не только Китаю, но и другим глобальным игрокам, включая США. Потеря доступа к китайскому рынку, потокам капитала, экспорту и трудовым ресурсам привела бы к росту цен и замедлению экономического роста. Китайский импорт позволил снизить цены на потребительские товары в США примерно на 27%. Американские компании понесут большие потери из-за увеличения торговых пошлин, поскольку 77% китайского импорта используется американскими компаниями для производства готовой продукции, согласно данным McKinsey.

Ставка на внутренний рынок может показаться заманчивой для Китая, однако ему пришлось бы понести значительные экономические затраты. Остается надеяться, что в течение 90-дневного торгового перемирия Вашингтон и США смогут заключить торговое соглашение.