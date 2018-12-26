Историческая отставка министра обороны США Джеймса Мэттиса — это не просто очередной предновогодний кризис, вызванный президентом США Дональдом Трампом. Отставка Мэттиса приведет к исключению из американской администрации последнего высокопоставленного чиновника, защищавшего важнейшие международные отношения и союзы США, которые с 1945 года поддерживают национальную безопасность Соединенных Штатов, пишет Джеймс В. Пардью в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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В ближайшее время Трамп предпримет то, что он всегда делает, когда сталкивается с проблемой. Он станет отвлекать внимание и скрывать факты до тех пор, пока национальные СМИ не переключат свое внимание на какой-либо другой вопрос. Но политика в сфере национальной безопасности имеет слишком важное значение, поэтому необходимо серьезно подойти к рассмотрению возможных негативных последствий, к которым могут привести действия Трампа.

Заявление Мэттиса об отставке указывает на глубокое различие позиций президента и министра обороны в отношении фундаментальных основ политики в сфере национальной безопасности. Заявление об отставке содержит резкое осуждение одностороннего подхода президента к национальной безопасности. Мэттис предупреждает о том, что политика Трампа в будущем может нанести ущерб международному лидерству США и безопасности нации. В своем заявлении Мэттис указывает на два основных момента, затрагивающих национальную безопасность США.

U.S. Marine Corps Джеймс Мэттис

Во-первых, Мэттис заявил о важности поддержки отношений между США и ключевыми союзниками и альянсами в сфере безопасности, которые в настоящее время подвергаются нападкам со стороны нынешнего президента. Мэттис признает, что на протяжении десятилетий США удавалось максимально эффективно бороться с вызовами в сфере международной безопасности, когда они отстаивали свои национальные ценности и действовали в рамках коалиционных сил совместно с другими демократическими нациями. Жизненно важное значение для США имеют отношения с демократическими государствами Европы и другими странами, разделяющими американские демократические ценности. В этой связи самую сильную коалицию в сфере безопасности США могут выстроить только при участии Канады и ключевых европейских стран, приверженных НАТО.

Во-вторых, Мэттис указал на необходимость четкого разграничения между друзьями и врагами США. Как указывает Мэттис, сегодня у Вашингтона не должно быть никаких сомнений в том, кто является другом, а кто врагом американской нации. Россия, Китай и другие авторитарные страны, выступающие против демократии, представляют собой основную угрозу для безопасности Соединенных Штатов. Мэттис критикует неспособность администрации Трампа противостоять «атакам» России на президентские выборы в США и демократию в ЕС и других странах.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джеймс Мэттис

Как бы там ни было, уход Мэттиса из Пентагона был почти неизбежен. Как только неоконсерватор Джон Болтон занял должность советника по национальной безопасности, а Майк Помпео был назначен на пост государственного секретаря США, Мэттис стал «третьим лишним» в вопросах национальной безопасности. Мэттис превратился в «хромую утку», а политика в сфере национальной безопасности оказалась в руках нестабильного президента США, которому помогают Болтон и Помпео и еще целый ряд неадекватных помощников, включая старшего советника Стивена Миллера.

Неоконсерваторы, такие как Болтон, считают, что традиционные союзники США являются не партнерами, а подчиненными, которые должны выполнять приказы Вашингтона. Они относятся к демократическим нациям Европы с презрением и унижают своих союзников по НАТО. Между тем они не предлагают какую-либо рациональную альтернативную стратегию в сфере национальной безопасности.

Centcom.mil Дональд Трамп и Джеймс Мэттис

Односторонний подход в сфере национальной безопасности хорошо подходит лишь для разжигания страстей с помощью жесткого национализма и фальшивого патриотизма. Мэттис и другие специалисты в сфере национальной безопасности хорошо знают о том, что по большей части США не обладают достаточным военным потенциалом, чтобы противостоять своим противникам в одиночку. В 1945 году в вооруженных силах США служило 12 млн человек, во время войн в Корее и Вьетнаме численность вооруженных сил составляла 3,5 млн человек. В настоящий момент на действительной службе в армии США находятся 1,3 млн человек. Вооруженные силы Соединенных Штатов слишком малочисленны для выполнения потенциальных требований в сфере национальной безопасности.

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Администрации Трампа сильно повезло, что неисправный аппарат национальной безопасности не столкнулся с реальным кризисом. Однако эффективная политика в сфере национальной безопасности не может основываться только на везении. Пока что политика Трампа нанесла ущерб в первую очередь важным союзническим отношениям, подорвала доверие к НАТО и ослабила глобальное американское влияние.

Мэттис предупредил граждан США о том, что политика нынешнего президента угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов. Заявление Мэттиса должно насторожить каждого американца.