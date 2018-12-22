Bloomberg: Вашингтон приготовил для Турции неприятный подарок?

Максим Исаев, , 08:47 — REGNUM

Многие уверены в том, что два важных заявления администрации президента США Дональд Трампа о выводе войск из Сирии и одобрении поставок в Турцию ракет «Пэтриот» — это хорошие известия для турецкого президента Реджепа Эрдогана. После завершения процесса вывода американских солдат из Сирии Турция могла бы осуществить военное наступление против курдского ополчения в северо-восточной Сирии. Что касается поставки ракет «Пэтриот», то Эрдоган наконец-то получит военные технологии, которые так давно стремился получить, пишет Бобби Гош в статье для издания Bloomberg.

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Однако при более внимательном рассмотрении последствий заявлений Трампа оказывается, что Анкаре есть о чем призадуматься. Вывод американских войск из Сирии ослабит позиции Турции в рамках трехсторонней конкуренции между региональными игроками за влияние в Сирии. Россия и Иран не разделяют цели, которые стремится достигнуть Эрдоган. Согласие Вашингтона предоставить Анкаре ракеты «Пэтриот» поставит Турцию перед выбором между американской и российской ракетными системами, т. е. Анкара может столкнуться с негативными последствиями в случае отказа той или иной стороне. Несмотря на то, что вывод американских войск из Сирии действительно может ослабить позиции сирийских курдов, это совсем не гарантирует того, что турецкое наступление против курдов окажется успешным.

США в течение определенного времени поддерживали сирийских курдов, включая отряды YPG, в борьбе против правительства сирийского президента Башара Асада. Группировки YPG связаны с более крупной курдской организацией Рабочей партией Курдистана (РПК), которая уже более 30 лет ведет борьбу против турецких военных. Турция внесла РПК в список террористических организаций, также как ЕС и США. Анкара хочет окончательно разбить курдские группировки, однако ее останавливает присутствие американских солдат в районах, подконтрольных YPG/РПК.

Турция уверена, что она сможет с легкостью разобраться с сирийскими курдами, как только будут выведены американские солдаты. В основе подобной бравады лежит разгром курдских сил в сирийском Африне в марте 2018 года в ходе турецкой военной операции. Но в Анкаре, вероятно, слишком переоценивают результаты данной операции. «Операция в Африне показала, что когда мятеж переходит в обычный конфликт с участием большой регулярной армии, то мятежники начинают проигрывать… Однако РПК всегда может вернуться к нетрадиционным методам ведения войны. История показывает, что победа легко не дастся», — считает научный сотрудник проекта демократизации Ближнего Востока Говард Эйссенстат.

Турецкая экономика оказалась в тяжелой ситуации, долги и уровень инфляции растут, поэтому Анкара не может позволить себе затяжную войну или дорогостоящее послевоенное национальное строительство.

Научным сотрудник центра Ближнего Востока Оксфордского университета Суат Кыныклыоглу, бывший член парламента Турции, скептически относится к тому, что другие региональные игроки допустят полномасштабное наступление Турции в северо-восточной Сирии. «Россия и Иран не заинтересованы в том, чтобы Турция расширила подконтрольные ей сирийские территории», — считает Кыныклыоглу.

Россия и Иран стремятся вернуть всю сирийскую территорию под контроль правительства Асада, в то время как Турция и США настаивают на том, что Асад должен уйти. По словам Кыныклыоглу, когда американцы выйдут из Сирии, Москва и Тегеран станут чувствовать себя более уверенно.

Поддержка Москвы будет иметь важное значение для успеха любой военной операции Турции против сирийских курдов. Для проведения операции в Африне Анкара не смогла обойтись без сотрудничества с Москвой, которая позволила турецким ВВС использовать воздушное пространство Сирии. Эрдоган смог добиться поддержки со стороны России, потому что знал о том, что Москва стремится вбить клин между Турцией и США. «До настоящего момента Турции удавалось обыгрывать США и Россию. Однако в ближайшем будущем все может измениться», — заявил председатель Стамбульского аналитического центра Edam Синан Ульген.

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Тот факт, что Вашингтон одобрил поставку Турции ракет «Пэтриот» может сыграть с Анкарой злую шутку. Турция уже заключила соглашение на поставку российской системы противоракетной обороны С-400, но, возможно, Анкаре придется отказаться от данного соглашения, чтобы получить ракеты «Пэтриот». Конгресс уже пытается заблокировать поставку Турции истребителей F-35, если Анкара все же приобретет С-400. США и их союзники по НАТО обеспокоены тем, что в случае появления С-400 у Турции, Россия сможет использовать свою противоракетную системы для получения ценной информации о тактике НАТО и самолетах западного производства, таких как F-35.

С другой стороны, отказ от покупки С-400 осложнил бы отношения между Анкарой и Москвой. «Турция не может обострять отношения с Россией не только из-за своих целей в Сирии, но из-за энергетической политики, которая очень зависит от России», — считает аналитик Фонда исследований экономической политики Турции Селима Кору. Помимо поставок Анкаре природного газа, Россия строит первую в Турции атомную электростанцию. Учитывая все выше сказанное, недавние заявления американской администрации вполне могут стать для Эрдогана плохим предзнаменованием.