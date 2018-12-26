В Мексике широкое общественное возмущение правительственной коррупцией привело к победе на прошедших президентских выборах Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который в ходе предвыборной кампании пообещал избирателям очистить правительство от коррупционеров. Если нынешний президент Мексики действительно хочет сдержать свое обещание перед избирателями, ему необходимо изменить свой подход к борьбе с коррупцией, говорится в реакционной статье издания Bloomberg.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

Читайте также: Project Syndicate: Почему торговая война не приведёт к росту изоляции КНР?

Безусловно, Лопес Обрадор унаследовал весьма гнилую систему. Его предшественник, бывший президент Мексики Энрике Пенья Ньето сосредоточился на энергичных экономических реформах, однако мало что сделал в сфере борьбы с коррупцией. Супруга Пенья Ньето и высшие должностные лица Мексики причастны к заключению хитроумных сделок с недвижимостью, однако бывший президент Мексики решил закрыть на это глаза. В течение президентского срока Пенья Ньето Мексика потеряла примерно 30 пунктов в списке стран по индексу восприятия коррупции, опустившись на 136-е место. В настоящее время Всемирный банк считает Мексику одной из самых коррумпированных стран мира.

Presidencia de la República Mexicana Энрике Пенья Нето и Дональд Трамп

Лопес Обрадор в ходе предвыборной кампании заявил о «нулевой терпимости» к коррупции. Чтобы доказать серьезность своих намерений, он сократил свою заработную плату на 60%, выставил президентский самолет на продажу, превратил президентскую резиденцию в музей, а вместо роскошного президентского автомобиля предпочел Volkswagen Jetta.

Конечно, очень хорошо, когда президент подает собственный пример скромности, однако другие меры, предпринятые Лопесом Обрадором, оказались менее обоснованными. Например, он объявил о повсеместном сокращении заработной платы государственных служащих, что привело к оттоку квалифицированных кадров. Конечно, нельзя сказать, что подобный шаг будет способствовать снижению коррупции. Указав на коррупцию, нынешний президент Мексики прекратил строительство уже частично построенного аэропорта в Мехико, стоимость которого должна была составить $13 млрд. Подобные действия Лопеса Обрадора вызвали тревогу среди инвесторов. Теперь мексиканскому правительству придется возместить инвесторам нанесенный ущерб.

Eneas De Troya Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Новый мексиканский президент не стал привлекать к ответственности политиков с сомнительной репутацией и включил в состав недавно созданного делового консультативного совета ряд фигур с противоречивой репутацией, пообещав не проводить расследования в отношении прошлых правонарушений.

Лучшим способом борьбы с коррупцией стало бы внедрение национальной антикоррупционной системы. В 2016 году был принят пакет реформ, предусматривающий создание комитета для координации антикоррупционных усилий на федеральном уровне и на уровне отдельных штатов при одновременном усилении контроля со стороны граждан. Однако до сих пор не был назначен независимый специальный антикоррупционный прокурор. Ряд других высокопоставленных должностей по-прежнему остаются вакантными.

Остановить коррупцию!

Партия Лопеса Обрадора хочет взять под собственный контроль процедуру назначения кандидатов в антикоррупционные органы. Это вызывало недовольство со стороны общественных групп, которые также требуют назначения более независимого генерального прокурора. Лопесу Обрадору необходимо конкретизировать свои планы в сфере борьбы с коррупцией, тем более что он выступает за увеличение государственных расходов и усиление государственного вмешательства в экономику, что откроет новые возможности для злоупотреблений.

Читайте также: Project Syndicate: 2019 год определит дальнейшую судьбу ЕС

Лопес Обрадор не скрывает своего презрения к гражданскому обществу, которое в течение последних нескольких лет превратилось в самую мощную антикоррупционную силу в Мексике. С другой стороны, борьбе с коррупцией может помочь недавно подписанное торговое соглашение, которое пришло на смену НАФТА. В новое торговое соглашение включены мощные антикоррупционные положения, позаимствованные из соглашения о создании Транстихоокеанского партнерства, от которого США неразумно отказались. Антикоррупционные положения нового торгового соглашения между Канадой, США и Мексикой могут предоставить организациям гражданского общества правовые основания для подачи жалоб.

Новый мексиканский президент поступил правильно, когда объявил войну коррупции. Единственное, что ему осталось сделать, — приступить к борьбе с коррупцией.