В СКР не исключают гибели заблокированных в шахте Соликамска рабочих

Соликамск, Пермский край, , 18:40 — REGNUM Заблокированные в шахте пермского Соликамска девять строителей могли погибнуть. Такого варианта не исключают в краевом управлении СКР, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Релиз СКР опубликован на официальном сайте краевого управления. В нём содержится информация о возбуждении уголовного дела. Дело это возбуждено по факту нарушения правил безопасности, повлекшего смерть троих и более человек.

Как пояснили в ведомстве, у следствия есть достаточные основания полагать, что находящиеся внутри рабочие погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 22 декабря в шахте возникло задымление. В этот момент там находились сотрудники подрядной организации, которая ведёт внутри строительные работы. Восемь человек были оперативно выведены на поверхность. А девять человек остались внутри. Они заблокированы в шахте и связи с ними нет.

Спасатели предприняли уже несколько попыток добраться до рабочих, но пока безуспешно. Некоторые СМИ со ссылкой на свои источники не исключают, что рабочие уже погибли — у них могло не хватить запасов воздуха.

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