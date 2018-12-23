В шахте Соликамска найдено тело девятого погибшего рабочего

Соликамск, Пермский край, , 08:28 — REGNUM В строящейся шахте пермского города Соликамска спасатели нашли тело девятого погибшего рабочего. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе, который действует на месте аварии.

Ранее спасатели нашли тела восьми человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в шахте возник утром 22 декабря. Под землёй оказались заблокированы девять работников подрядной организации из Башкирии. Среди них оказались двое жителей Уфы, один из Краснодарского края и шестеро жителей Прикамья.

Спасатели предприняли несколько попыток вызволить их из шахты, но безуспешно.