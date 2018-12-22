Практически сразу после референдума по Брекситу в июне 2016 года 27 других государств — членов ЕС приняли Братиславскую дорожную карту, в которой был намечен будущий курс ЕС после выхода Великобритании. Год спустя европейские лидеры провели саммит в Таллине, на котором приняли план действий ЕС вплоть до выборов в Европейский парламент в мае 2019 года. В настоящий момент идет подготовка к саммиту в румынском городе Сибиу, чтобы внести окончательные коррективы в принятые ранее планы действий, пишет Карл Бильдт в статье для издания Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

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В конечном итоге все принятые решения ЕС будут оцениваться по достигнутым результатам, а не по резолюциям. За последнее десятилетие блок столкнулся с двумя серьезными проблемами, и сейчас он сталкивается с третьей. Сначала Европейский союз столкнулся с кризисом евро, который мог закончиться крахом единой валюты. Однако в ЕС организовали серию встреч на высшем уровне, поэтому удалось стабилизировать ситуацию. Со временем экономики государств-членов начали восстанавливаться, появились новые инструменты для координации экономической политики в еврозоне.

Но как раз в то время, когда ЕС начал восстанавливать доверие общественности, он столкнулся с кризисом беженцев в 2015 году, который затронул некоторые страны гораздо сильнее, чем остальные, выявив явные несоответствия в применении общих правил, касающихся передвижения людей. Число просителей убежища, направляющихся в ЕС, с тех пор существенно сократилось, но избиратели до сих пор опасаются, что ситуация 2015 года может повториться. Растет понимание того, как конфликты на Ближнем Востоке и демографические тенденции в Африке могут угрожать европейской стабильности.

Теперь ЕС столкнулся с третьей проблемой: предстоящим выходом Великобритании из европейского блока. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй до сих пор не смогла заручиться поддержкой парламента по заключительному соглашению о выходе из ЕС. Великобритания столкнулась с полномасштабным политическим кризисом, а у европейских лидеров нет иного выбора, кроме как наблюдать за ходом разворачивающейся драмы. Страна, которая когда-то вела вперед весь мир, теперь не может даже сама о себе позаботиться.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

На фоне приближающихся выборов в Европейский парламент нужно отказаться от малейшего чувства самоуспокоенности. После ужасных результатов референдума по Брекситу и президентских выборов в США в 2016 году большие надежды возлагали на победу французского президента Эммануэля Макрона в 2017 году. Но в 2018 году ЕС вновь столкнулся с глубокой неопределенностью. Невозможно предсказать, что принесет год 2019.

EU2017EE Estonian Presidency Эммануэль Макрон

Единственное, что мы знаем, так это то, что управлять ЕС становится гораздо сложнее, потому что традиционные политические партии начинают терять поддержку, уступая позиции молодым партиям как левого, так и правого толка. Политический ландшафт становится все более раздробленным и поляризованным.

Ситуация дополнительно осложняется замедлением экономического роста ЕС, которое дало о себе знать еще до начала массовых протестов во Франции и конфронтации между итальянским правительством и ЕС по поводу предлагаемого бюджета. Улучшение ситуации будет зависеть от политически болезненных внутренних реформ. В настоящее время опасность состоит в том, что политическая неопределенность в Германии, Франции, Италии и Великобритании предоставит новые возможности для популистов и самопровозглашенных «нелиберальных» демократов, таких как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

(сс) European People's Party Виктор Орбан (слева)

Более того, ЕС столкнулся с более опасной внешнеполитической ситуацией. В настоящий момент внимание всего мира сосредоточено на угрозе эскалации китайско-американской торговой войны, однако нельзя игнорировать угрозу столь же разрушительного трансатлантического конфликта. Трамп, похоже, искренне верит в то, что немецкие машины на улицах Нью-Йорка представляют собой угрозу для национальной безопасности США. Если однажды утром он проснется и решит ввести высокие импортные пошлины на европейские автомобили, ситуация может стремительно обостриться. Многие европейские политики уже начинают задумываться о том, что американские технологические гиганты представляют собой угрозу для европейской безопасности. Эти политики могут принять более решительные меры против американских компаний. Нельзя также забывать о растущих геополитических и гуманитарных проблемах на периферии ЕС. Трамп, движимый своей одержимостью Ираном, похоже, намерен обострить продолжающиеся конфликты на Ближнем Востоке.

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Чтобы справиться с будущими вызовами, ЕС придется пересмотреть свою политику начиная с 2019 года. В условиях все более опасной геополитической обстановки ЕС больше не может полагаться исключительно на мягкую силу. Европейский блок должен начать готовиться к цифровой революции, в противном случае он столкнется с серьезными расходами в долгосрочной перспективе.

Братиславская дорожная карта, переговоры на саммите в Таллине и предстоящий саммит в Сибиу — все это хорошо. Однако если 2018 год был годом беспорядка и путаницы, то 2019 год станет годом принятия решений. Европейские лидеры должны признать жестокие реалии меняющегося мира. Только тогда избиратели смогут поверить в то, что европейские лидеры могут проложить новый путь к будущему миру и процветанию.