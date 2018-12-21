Washington Post: Трамп решил радикально изменить внешнюю политику

Максим Исаев, , 07:59 — REGNUM

Внезапное решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии является более рискованным, чем может показаться на первый взгляд. Данное решение положит конец недорогой, высокоэффективной военной миссии и создаст вакуум, который будет заполнен одним из соперников — Ираном, Россией, Турцией, исламскими экстремистами или сирийским режимом. Все перечисленные региональные игроки представляют угрозу для интересов США на Ближнем Востоке, пишет Дэвид Игнатиус в статье для издания The Washington Post.

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Вывод американских войск из северо-восточной Сирии положит конец кампании, на которую американцы либо вообще не обращали внимания, либо не понимали. Это была небольшая военная кампания, в которой принимали участие силы специальных операций США и курдские ополченцы.

Поскольку большинство граждан США не следили за конфликтом по телевидению, они не могут в полной мере оценить успех данной кампании, которая привела к краху «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), позволила стабилизировать северо-восточную Сирию, остановить иранскую экспансию, помешала установлению российской гегемонии. Соединенные Штаты получили определенные рычаги давления в рамках процесса политического урегулирования в Сирии.

Однако, как оказалось, ни одно из перечисленных преимуществ не имело никакого значения для Трампа. В ходе предвыборной кампании нынешний глава Белого дома обещал положить конец войнам на Ближнем Востоке. При этом, похоже, для него не имеет значения, насколько успешной была та или иная военная кампания. Он полон решимости исполнить свои предвыборные обещания, не считаясь с последствиями. Насколько известно, его решение не встретило одобрения ни в Пентагоне, ни в государственном департаменте, ни среди ключевых региональных союзников. Однако Трамп всё же принял данное решение.

Трамп отказался от всех преимуществ, которые были завоеваны с таким трудом. Американские военные нашли способ проецировать американскую мощь, нанося максимальный ущерб врагу, одновременно максимально снизив затраты США.

Естественно, каждая война должна когда-нибудь закончиться. Война против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) практически завершилась. По мере снижения террористической угрозы иссякло и юридическое обоснование развертывания американских войск. Не стоит обвинять Белый дом в том, что главным приоритетом национальной военной стратегии США является конкуренция с крупными державами, такими как Россия и Китай, а не борьба с терроризмом. После 11 сентября 2001 года стратегия США стала однобокой, что привело к неправильному распределению ресурсов. Теперь настало время для восстановления баланса. Всё это можно понять. Наконец, эксперты, которые следили за ситуацией в Сирии, отлично понимали, что в какой-то момент Соединенные Штаты должны будут отказаться от всесторонней поддержки курдских ополченцев, которые так храбро сражались за освобождение Восточной Сирии от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сирийские курды стремятся создать небольшое независимое государство к востоку от Евфрата. Однако, как недавно отметил специальный посланник США Джеймс Джеффри, Вашингтон не готов поддержать данную курдскую инициативу. В конечном итоге Соединенным Штатам рано или поздно пришлось бы отказаться от поддержки сирийских курдов. Но это нельзя было делать сейчас, когда турецкий президент Реджеп Эрдоган пригрозил военным вторжением в северные районы Сирии, пытаясь заставить США отказаться от своих сирийский союзников. Казалось, что подобное запугивание не сработает в отношении сверхдержавы. Но, к сожалению, произошло именно это, что не могло не отразиться на американском авторитете.

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Что действительно огорчает, так это то, что до появления внезапного заявления Трампа Соединенные Штаты располагали в регионе рядом благоприятных возможностей. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было практически уничтожено, а США создавали все условия для будущей стабильности. Новое иракское правительство стремилось укрепить партнерские отношения, Иран понял, что в Сирии его перехитрили. Союзные суннитские государства, такие как Иордания, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ, стремились помочь в сдерживании Турции и создании более стабильного сирийского государства.

Трамп выбросил на свалку все эти благоприятные возможности. Он передал Турции власть над северными районами Сирии. Глава Белого дома бросил своих курдских союзников, которые считали, что готовность отдать свою жизнь по просьбе Соединенных Штатов будет что-то значить для Вашингтона. Оказалось, что это не так.