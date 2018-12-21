В последние годы слова «патриотизм», «духовные скрепы» стали употреблять к месту и не к месту. Одни пытаются набрать политические очки, заработать денег, а другие скромно делают Дело. Как известно, судят не по словам, а судят по делам…

Дарья Драй ИА REGNUM Ночные волки

Россия — моя история

Группа энтузиастов — историков, дизайнеров, художников и представителей других уважаемых профессий в 2013 году организовала мультимедийную выставку «Романовы» в Центральном Манеже. Её посетили 300 тысяч человек. В Санкт-Петербурге на аналогичной экспозиции побывали порядка 160 тысяч гостей. А спустя год, в 2014 году, уже была презентовала выставка «Рюриковичи».

Сами авторы позднее в комментариях СМИ скажут, что изначально планировали ограничиться временными экспозициями, но стало ясно, что у россиян есть интерес и потребность в подобных мультимедийных проектах. И так в 2015 году появился первый мультимедийный исторический парк. В нём с помощью новейших информационных носителей рассказывалось об определённом периоде истории страны и не действовали обычные музейные ограничения. Эти правила работают и сейчас. Экспонаты можно трогать, а не только смотреть. Так и родился проект исторических парков «Россия — моя история», география которого насчитывает на сегодня свыше 18 городов — от Петербурга до Якутска.

Владислав Осипов ИА REGNUM Икона Николая II, во время шествия «Бессмертного полка» в Москые

Тематика экспозиций обширна. Например, в ряде городов сегодня работает выставка «От великих потрясений к Великой Победе. 1917−1945», для создания которой было задействовано 700 архивных документов, 3 тысячи информационных статей, тысяча часов документальной хроники и пять авторских инсталляций. Сами авторы так охарактеризовали её: две мировые войны и три революции в детальном отображении, взгляд на эпоху советов без розовых очков, сведения из архивов спецслужб под грифом «секретно» и «совершенно секретно», никаких ограждений, все экспонаты можно трогать руками, а главная концепция: народ как строитель великого государства.

Проект в своё время получил поддержку президента РФ. Владимир Путин, осмотрев экспозицию «Россия — моя история. 1945−2016» в Манеже в 2016 году, оставил в книге отзывов следующую запись: «Большое спасибо за новую выставку, которая даёт объективную картину истории нашей страны со всеми её победами, достижениями и проблемами. Желаю новых успехов».

24 декабря на территории ВДНХ в Москве после реконструкции откроется обновленный парк «Россия — моя история». Посетителям представят не только новые выставки, но и эксклюзивные залы, к примеру, «Исторический «Инстаграм», «Зал тысячи секретов», мультимедийное древо Романовых с живыми портретами, игровой зал «Бояре и крестьяне». Говорящие предметы и ожившие портреты, квесты, интерактивный аттракцион и образовательное пространство — это возможность для школьников изучить историю не по учебнику, а прикоснувшись к ней.

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Один из руководителей, вдохновителей проекта «Россия — моя история» — епископ Тихон (Шевкунов), с 2010 года входящий в Совет при президенте России по культуре и искусству. С 2015 года он также является членом образованного экспертно-консультативного совета при главе Крыма, поэтому будет правильным также рассказать ещё об одном проекте полуострова.

«Хирургическое» вмешательство

Каждый понимает патриотическое воспитание по-своему. Для кого-то — это знание своих корней, своей истории, памяти предков, для кого-то воспитание патриотизма сопряжено со спортом, духом победы и закаливанием воли. В этом нет ничего плохого. Плохо, когда намерения обрастают скандалами, дискредитируя саму идею, низводя понятие патриотизма до банальных разборок за «сочный» кусок земли.

12 мая 2015 года правительство Севастополя молодёжной автономной некоммерческой организации «Ночные волки», которой руководит Александр Залдастанов, знакомый байкерам под именем «Хирург», выделило в аренду земельный участок площадью 2676,5 гектара. Он расположен возле горы Гасфорта в Балаклавском районе Севастополя, цель предоставления — «для размещения многофункционального спортивно-патриотического центра экстремальных видов спорта». В документе за подписью губернатора Севастополя Сергея Меняйло отмечалось, что стоимость одного «квадрата» земли, переданной в пользование, составляет 536 рублей 96 копеек, но учитывая некоммерческий и социально ориентированный характер работу организации ей была установлена льгота в виде снижения арендной платы до 0,1% от стоимости, то есть вместо полной «цены» свыше 1,431 млрд рублей платить должны были 1,431 млн рублей в год. Срок аренды составлял десять лет, и действует договор до 2025 года. Примечательно: в 2015 году «Ночные волки» выиграли грант в размере 12 млн рублей в рамках конкурса господдержки некоммерческих организаций, оператором которого выступил Российский союз молодежи. Грант как раз на создание центра «Патриот».

Администрация Волгоградской области Ночные Волки

Напомним, в течение пяти лет байк-организация «Ночные волки» получала президентские гранты на различные патриотические шоу и «новогодние ёлки», а в 2017 году заявку на более чем 9,5 млн рублей на те же цели проигнорировали. Тогда один из членов экспертного совета Елена Тополева-Солдунова в комментариях СМИ высказала мнение, что оценивается обычно не организация, а то, «насколько ответственно НКО отнеслась к проработке своих проектов».

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Чем ещё известно движение и его лидер Александр Залдастанов? В 2013 году Владимиром Путиным он «за активную работу по патриотическому воспитанию молодёжи, участие в поисковой работе и увековечении памяти погибших защитников Отечества» был награждён орденом Почёта, в 2014 году — медалью «За возвращение Крыма» («за активную патриотическую позицию и поддержку граждан Крыма в их самоопределении»). В 2015 году байк-движение пыталось устроить мотопробег по Европе в честь 70-летия Победы. На сегодня Александр Залдастанов внесён в санкционный список США.

По данным ЕГРЮЛ, некоммерческая организация «Ночные волки» создана в апреле 2003 года в Москве тремя физлицами — Александром Залдастановым, Вячеславом Шкодой и Евгением Строговым. В 2012 году «Ночные волки» приняли участие в создании ООО «Секстон» (основной вид деятельности — оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями).

Практически сразу, как стало известно о предоставлении земли «ночным волкам» под парк «Патриот», начал закручиваться скандал. В конце сентября председатель Заксобрания Севастополя Александр Чалый обратился в Генпрокуратуру с жалобой о нарушении правительством Севастополя земельного и иного законодательства. В середине ноября 2015 года из надзорного ведомства пришёл ответ, что доводы о нарушении федерального законодательства при выделении земли «Ночным волкам» «частично подтвердились».

"На предоставленной территории расположены занесённые в Красную книгу Российской Федерации зелёные насаждения, поверхностные водные объекты (Гасфортовское водохранилище, Сухая речка) и гидротехнические сооружения, объекты историко-культурного и археологического наследия, а вблизи находится ландшафтный заказник «Байдарский». Вопреки требованиям земельного, градостроительного, природоохранного, водного законодательства и законодательства об объектах культурного наследия земельный участок передан в аренду мотоклубу без обременений и возложения охранных обязательств, а меры по приведению статуса указанных объектов в соответствие с федеральным законодательством правительством города не приняты», — отмечалось в ответе прокуратуры и уточнялось, что кроме этого «размер арендной платы и вид разрешённого использования земельного участка установлены с нарушением градостроительного и земельного законодательства».

Цитата из кф «Свадьба в Малиновке». реж Андрей Тутышкин. 1967. СССР Все по-честному

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Меры прокурорского реагирования было поручено предпринять городской прокуратуре. Осенью 2016 года врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил журналистам, что участок, выделенный организации, возможно, будет уменьшен и из его состава выведут водный объект.

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В 2016 году надел планировали передать Минобороны под парк «Патриот», а спустя год ведомство отказалось от притязаний на землю у горы Гасфорта, хотя за год до этого проект «ночных волков» заявлялся именно как филиал подмосковного военно-патриотического лагеря Министерства обороны России.

Объяснили в Минобороны отказ тем, что «усилиями оппонентов на основе надуманных препятствий формируется мнение о невозможности строительства объекта на земельном участке в районе горы Гасфорта, а публичные слушания превращаются в площадку для выяснения политических позиций», а в этом ведомство «не считает возможным принимать участие». Также добавлялось, что будет рассмотрена другая площадка для парка. Таким образом, Минобороны от ситуации самоустранилось.

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Среди тех, кто претендовал на спорную землю, был и бывший арендатор земли — АО «Балаклавское рудоуправление им. Горького», которое в декабре 2014 года было выведено из сферы управления ЧАО «Смарт-Холдинг» украинского бизнесмена Вадима Новинского. После этого компания находилась под контролем компании петербургского бизнесмена Ашота Малхасяна «Кагерол холдингс лимитед».

Данный участок земли фигурировал как минимум в пяти судебных исках АО за период с 2014 по 2017 год, часть из них завершилась лишь в 2018 году. Так, Верховный суд РФ в середине октября 2018 года вернул АО кассационную жалобу по делу о признании права собственности на недвижимое имущество, расположенное вблизи горы Гасфорта. В первой инстанции иск был проигран, спор касался отдельно стоящего здания общей площадью 941,2 кв. м (здание столовой рудника). «Ночные волки» в деле проходили третьими лицами, так как здание, по словам истца, находилось на том участке, что был им выделен под центр «Патриот».

"Из представленного истцом в материалы дела акта обследования от 30.11.2016 года, приложенных к акту фотоматериалов суд установил, что спорный объект на дату его осмотра представляет собой разрушенную конструкцию: частично отсутствуют внешние стены, отсутствуют крыша, оконные блоки, этажность конструкции определить невозможно. При таких обстоятельствах суд пришёл к выводу о том, что здание столовой отсутствует в натуре на дату рассмотрения спора в суде, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении иска», — отмечалось в материалах дела с уточнением, что истец также не смог доказать «владение спорным объектом».

Оноре Домье. Разговор двух адвокатов

В конце ноября 2018 года Верховный суд РФ отказал АО в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ по другому проигранному делу. В этом случае речь уже шла о признании за рудоуправлением права постоянного бессрочного пользования земельным участком общей площадью 2 665 560 кв. м, расположенным в районе горы Гасфорта. Том самом, что получила байкерская организация в аренду. Истец обосновывал свои требованиям тем, что в 1977 году ему «Украинской Советской Социалистической Республики выдан государственный акт на право пользование землей Б №013839 на бессрочное бесплатное постоянное пользование 297,78 га земли в границах согласно плану землепользования под строительство объектов горно-обогатительного комплекса «Гасфорта»». В 2013 году общество проводило кадастровые работы по восстановлению (уточнению) границ земельного участка, согласовывало границы со смежными землепользователями, но, по словам представителей компании, не успело. В 2015 году надел передали в аренду под центр «Патриот». Суд в удовлетворении иска отказал, указав, что «истцом не доказано владение спорным объектом» на дату вступления Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации.

В последний раз что-либо о планах по спортивно-патриотическому центру сообщалось в июле 2018 года. Тогда новый прокурор Севастополя Марк Большедворский на сессии городского парламента пообещал разобраться с проблемой нарушения закона при выделении земли возле горы Гасфорта, и на этом всё затихло. Неизвестно, быть ли центру «Патриот» — или многолетними скандалами дело и закончится…

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