Почему министерство обороны отказалось от участка в Севастополе?

Об отказе было объявлено сразу после первого этапа общественных обсуждений, а объяснение причин последовало лишь через три дня

Севастополь, , 14:06 — REGNUM Отказ министерства обороны Российской Федерации от строительства парка «Патриот» в районе горы Гасфорта в Севастополе вызвало всплеск общественной реакции и обсуждение возможной причины внезапного решения.

Пока сторонники переноса строительства на альтернативную площадку празднуют победу и благодарят министерство обороны за это решение, лидер мотоциклистов заявляет, что готов отстаивать идею парка «Патриот» и собирает подписи в поддержку. Правительство Севастополя, до сих пор державшееся в стороне от конфликта, наконец опубликовало ответ военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны Российской Федерации планировало построить филиал Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» на земельном участке у горы Гасфорта.

Однако 1 февраля врио губернатора Дмитрий Овсянников, ссылаясь на письмо Минобороны, заявил, что военное ведомство отказалось от претензий на участок.

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«Участок в районе горы Гасфорта в дальнейшем не будет рассматриваться Министерством обороны России как потенциально возможный для размещения парка «Патриот», но от проекта не отказываются», — заявил тогда Дмитрий Овсянников.

«Спасибо Минобороны»

«Я поддерживаю решение МО. Спасибо Минобороны, что услышало горожан. Я считаю, что нельзя реализовывать этот проект именно на этом месте. Альтернативные площадки представили члены ОНФ Севастополя», — заявил депутат Алексей Чалый 2 февраля журналистам.

Он также заявил, что теперь правительству Севастополя придется решать вопрос с арендой участка клубом мотоциклистов «Ночные волки»: «Договор, который заключен с многочисленным нарушениями, которые, в частности, выявила Генеральная прокуратура».

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«Альтернативы горе Гасфорта нет»

Лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) 3 февраля заявил, что не видел письма от Минобороны и уверен, что «это интрига на каком-то среднем звене». Он намерен защищать проект «Патриот» поскольку «альтернативы горе Гасфорта нет». Кроме этого глава клуба мотоциклистов заявил, что продолжит сбор подписей, поскольку считает конфликт искусственно раздутым.

По его мнению, конфликт вокруг территории у горы вызван его личностным противостоянием с Алексеем Чалым. «Это злонамеренное вредительство… Я не хочу, чтобы кто-то из-под плинтуса рулили городом, манипулируя людьми, добиваясь политических и коммерческих целей», — сказал Залдостанов.

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Как проходили общественные обсуждения

Первый этап публичных слушаний о концепции развития парка состоялся 27 января в двух муниципальных округах Севастополя — Орлиновском и Балкалавском. Севастопольцы проявили большой интерес, слушания прошли при переполненных залах, всего собрались более 500 человек. Но жителям удалось высказаться мало — их затмили выступающие наперебой лидеры общественных организаций, депутаты, представители ОНФ.

Противники строительства парка из «группы Чалого» предлагали перенести проект из Балаклавы на альтернативные территории — многочисленные фортификационные объекты — военные батареи времен Крымской и Великой Отечественной войн. В числе аргументов назывались слишком большую площадь участка у горы Гасфорта, планируемую к отчуждению при нехватке свободной земли в городе, наличие на территории озера, которое может служит источником водоснабжения.

Горожан же интересовали доступность парка, возможность занятий в детских студиях, семейного отдыха, соблюдение тишины, а также сохранность природы в зоне освоения.

Представляя концепцию парка, заместитель командующего Черноморским флотом Юрий Ореховский сообщил, что предварительная сумма, которую Минобороны планирует вложить в строительство — более трех миллиардов рублей, также планируется привлечь инвестора в соотношении 50/50.

«Зона сохранения реликтовых растений, образцов флоры будет составлять около 142 гектаров из 300 гектаров, 47 процентов всей территории, — отметил Ореховский.

Позднее заместитель руководителя Общественной палаты Севастополя Олег Гасанов сообщил журналистам, что по итогам обсуждений против «Патриота» выступили всего 10 процентов из 382 зарегистрированных участников.

«72% участников обсуждений поддержали концепцию строительства парка без каких-либо оговорок, 15% согласились с ней, но с предложением разместить парк на других альтернативных площадках. И только 10% высказали мнение, что парк «Патриот» Севастополю не нужен», — сказал он.

Наконец, опубликовано официальное письмо минобороны

Между тем правительство Севастополя на своем официальном сайте опубликовало письмо министерства обороны. Оно подписано командующим Черноморским флотом Александром Витко и датировано 31 января.

«При безусловной поддержке населением создания парка «Патриот» усилиями оппонентов на основе надуманных препятствий формируется мнение о невозможности строительства объекта на земельном участке в районе горы Гасфорта, а публичные слушания превращаются в площадку для выяснения политических позиций», — говорится, в частности, в письме.

«В связи с этим Министерство обороны не считает возможным принимать участие в этом процессе. Участок в районе г. Гафсорта не будет в дальнейшем рассматриваться Министерством обороны как потенциально возможный для размещения филиала парка «Патриот». Вместе с тем, учитывая важность проекта для патриотического воспитания подрастающего поколения, Министерство обороны не отказывается от его реализации на одном из участков, находящихся в федеральной собственности и представленных для нужд обороны на территории города федерального значения Севастополя».

Как сообщало ИА REGNUM, с 2015 года земельный участок у горы Гасфорта в Балаклаве находится в аренде на 10 лет у молодежной автономной некоммерческой организации (МАНО) «Ночные волки». Байкеры собирались организовать здесь спортивно-патриотический центр экстремальных видов спорта.

В конце 2016 года участок планировалось передать Минобороны, однако врио губернатора Дмитрий Овсянников отложил на месяц передачу земли в федеральную собственность, поддержав инициативу Алексея Чалого, — до предоставления Минобороны «концепции развития» парка к общественному обсуждению.

В начале января стало известно, что, помимо Минобороны, на участок претендует АО «Балаклавское рудоуправление» (АО БРУ), которое обратилось с иском в Арбитражный суд к правительству Севастополя о признании права пользования этим участком.