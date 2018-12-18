На ВДНХ открывается обновленный парк «Россия — моя история»

Москва, , 08:51 — REGNUM В Москве на территории ВДНХ после реконструкции открывается обновленный парк «Россия — моя история». Открытие парка намечено на 24 декабря, сообщается на портале мэра Москвы.

Парк «Россия — моя история» разместился в 57-м павильоне ВДНХ. В парке появились новые выставки и эксклюзивные залы, например, «Исторический «Инстаграм», «Зал тысячи секретов», мультимедийное древо Романовых с живыми портретами, игровой зал «Бояре и крестьяне» и другие экспозиции.

Изменения также произошли в зонах, объединивших квест, интерактивный аттракцион и образовательное пространство. Новые залы с говорящими предметами и ожившими портретами расположились на площади более 500 кв. метров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2018 году благоустроено 82 зеленые зоны, в том числе 24 городских парка и природные территории, 25 новых парков по месту жительства и 33 знаковых объекта — бульвары и скверы.

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