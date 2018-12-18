14 декабря может стать знаковым и симптоматичным для политического истеблишмента Чувашии. Арест вице-премьера Владимира Аврелькина стал тем самым судейским свистком, отсчитывающем время до окончания финальной игры правительства и его руководителя Михаила Игнатьева. Это начало конца, как сказали бы поэты и философы. И как завершится второй срок главы региона (полномочия Игнатьева истекают в 2020 году), во многом можно будет прогнозировать по процессу над министром экономического развития, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело

Пока же само задержание и арест министра в ранге вице-премьера (!), ответственного за экономический блок, выглядят демонстративно вызывающим, что даёт основание предполагать самое худшее для чиновника. К тому же, показательное задержание, которое, по данным местных СМИ, проведено в рабочем кабинете со всеми атрибутами так называемого «маски-шоу», произошло тогда, когда вице-премьер в отсутствие председателя правительства Ивана Моторина исполнял его обязанности. Более того, ситуация получила медийное сопровождение.

Несмотря на то, что это не единственное уголовное дело на высокопоставленного чиновника, ситуацию с Аврелькиным выделяют особо, считая это тем самым «камушком», который может разрушить всю гору. Политический олимп, который периодически потряхивало от преследований силовиков, на этот раз получил удар посерьёзнее, полагают многие.

Впрочем, большинство не исключает, что всё закончится благополучно, что уже бывало не раз. А в соцсетях злобно шутят, что надо сохранить традицию и приумножить случаи, когда после уголовных дел следует новое назначение и повышение по службе.

Показательное задержание

14 декабря прокуратура Чувашии официально подтвердила то, что уже несколько дней обсуждается неофициально. Вечером 13 декабря силовики задержали вице-премьера — главу минэкономразвития Чувашии Владимира Аврелькина. Из скупого релиза следует, что его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ («Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло тяжкие последствия»). Основанием послужили факты злоупотребления полномочиями при предоставлении субсидий из республиканского бюджета. Деталей нет. УФСБ по Чувашии для комментариев недоступно.

Само задержание министра оказалось «многосерийным». В начале недели в кулуарах, а 11 декабря в соцсетях появились слухи о задержании и обысках. 12 декабря масло в огонь подлило минэкономразвития, разместив опровержение и активно публикуя новости об участии министра в различных мероприятиях. Подобный публичный шаг вызвал массу вопросов — высказывалось мнение, что власти пытались столь странным способом сгладить ситуацию, но вызвал обратную реакцию у правоохранителей.

13 декабря УФСБ возбудило уголовное дело. И в тот же день, вечером, Владимир Аврелькин был задержан, причём обставлено это было вызывающе: в завершение рабочего дня, как отмечается в местной прессе, министра вывели под сопровождение силовиков и взглядов сотрудников. 14 декабря суд удовлетворил ходатайство следователя и взял министра под стражу на два месяца.

«Представитель следственного отдела УФСБ по Чувашии в ходе судебного заседания в Ленинском райсуде Чебоксар настаивал на помещении Владимира Аврелькина в камеру СИЗО, так как чиновник, находясь на свободе, может воспользоваться своим служебным положением и связями и помешать объективному расследованию по делу. Сам чиновник просил оставить его на свободе. Суд в итоге удовлетворил ходатайство следствия. Сам Владимир Аврелькин свою вину пока отрицает», — уточняет «Коммерсант».

Gov.cap.ru Владимир Аврелькин

Сценарий политического будущего

Коррупционные дела в Чувашии, как и в других регионах, возбуждаются регулярно, чаще всего — на муниципальном уровне. Напомним, за последние годы фигурантами уголовных дел были главы администраций Новочебоксарска, Алатыря, Шумерли, Марпосадского, Комсомольского, Чебоксарского, Ядринского, Цивильского районов, в настоящее время продолжаются разбирательства в связи с уголовным делом в отношении бывшего главы Чебоксар.

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Но в шлейф уголовных дел всё чаще стали попадаться и высокопоставленные региональные чиновники. Сначала — замминистры, затем этот круг стал медленно сужаться и добрался до ближайшего окружения первого лица Чувашии. Владимир Аврелькин, к примеру, стал пятым членом правительства и вторым вице-премьером в Чувашии, который попал под уголовное преследование.

Главный вопрос сейчас в том, как будут развиваться дальнейшие события, так как полномочия Михаила Игнатьева заканчиваются в августе 2020 года, то есть осталось полтора года, а с учётом подготовки и предвыборной кампании и того меньше. Многое заточено на данном переломном событии, и в этом контексте симптоматичным может стать дело Владимира Аврелькина — своего рода ориентиром, как завершится второй срок Игнатьева.

Говоря языком прогнозов минэкономразвития, можно выделить три варианта событий — оптимистический, консервативный и пессимистический. Пока все дела на лиц высшего эшелона заканчивались по первому варианту. Никто в тюрьму не сел: кто-то осуждён условно, кто-то оштрафован, а кто-то и вовсе амнистирован. Все они хорошо трудоустроены. Консервативный вариант предполагает «чистку» ближайшего окружения, дистанцированную от главы региона. Что касается пессимистического варианта, то оставим его на размышление читателя. В любом случае, все три варианта уже «обкатаны» в регионах.

В Чувашии все в ожидании, чем закончится уголовное дело.

Gov.cap.ru Михаил Игнатьев

От политики намёков — к кадровому очищению

Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов отмечает, что с учётом череды уголовных дел на высокопоставленных чиновников нужно «перетрясти всё правительство» — речь не только о профессиональном соответствии. По его мнению, «хирургическими путями» в виде арестов и уголовных дел ситуацию и репутацию не спасти»:

«Нужно перетрясти всё правительство. Но, как говорится, рыба гниёт с головы, поэтому первым за сложившееся должно отвечать первое лицо республики, которое набирает команду. Хотелось бы услышать его комментарии».

Политик приводит в качестве примера Ульяновскую область, где власти первыми комментируют уголовные дела на высокопоставленных руководителей. К примеру, в июле 2018 года в связи со скандалом в медицинской сфере, когда под уголовным преследованием оказались министр здравоохранения, вице-спикер и руководители «Ульяновскфармации» (ныне — все бывшие), премьер-министр региона Александр Смекалин заявил о кадровых перестановках, признавшись, что «случившееся в отрасли не поддаётся никакой критике». В 2016 году губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, говоря об уголовном деле в отношении бывшего зампреда областного парламента, заявил, что «неприкасаемых» в регионе нет, и не должны «заметать под ковёр» любые явления коррупции, даже если с ней связаны люди с высоким статусом.

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«Пока же приходится с сожалением констатировать, что высокие чины «забронзовели». Этому способствуют и минимальные наказания, которые получили бывшие члены правительства, становившиеся ранее фигурантами уголовных дел. Чиновники перестают бояться, рассчитывая на то, что им удастся отделаться испугом. Поэтому ситуация, на мой взгляд, напоминает последний день Помпеи, когда должностные лица пытаются напоследок урвать побольше», — полагает Владислав Солдатов.

По его данным, в уголовном деле может появиться «китайский след», связанный с приходом в республику иностранного инвестора с агропроектом и покупкой земли в Моргаушском районе, через который пройдёт высокоскоростная железнодорожная магистраль до Москвы.

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госсовете Чувашии Игорь Моляков выделяет «несколько составляющих». Это финансовая и профессиональная часть: ведомство Аврелькина составляет социально-экономический прогноз при формировании бюджета, что ставит под вопрос дальнейшее рассмотрение бюджетных вопросов.

«Вторая составляющая — историческая, если можно так сказать. Уже не первый год на территории Чувашии крупные чиновники теряют свои посты в связи с возбуждением уголовного дела. Что интересно, это люди в основном приближенные к руководителю республики Михаилу Игнатьеву. Причем вопросы зачастую решаются совершенно непонятным образом: человек как бы наказан, но в итоге занимает неплохую должность. Эта историческая составляющая дошла до того, что видим ситуацию с председателем госсовета, с вице-премьером», — отмечает справоросс.

Игорь Моляков считает, что «уже давно федеральные органы власти дали понять руководству республики и, в частности, его главе, чтобы он добровольно написал заявление, ушёл в отставку». Потому что ситуация в республике «не улучшается», а новые задачи, поставленные президентом, «требуют профессионализма, огромного умения».

"Страна на новом этапе. Чтобы держать удар, нужны новые кадры, нужно обновление. Началась уже не политика намёков в адрес главы республики, а чёткая конкретная политика по очищению рядов исполнительной власти. Один камушек покатился с горы. Если Аврелькин заключит соглашение со следствием о сотрудничестве — а правоохранительным органам это выгодно тогда, если подозреваемый обладает более ценной информацией по поводу окружения, вышестоящего начальства, то он будет давать эти показания. И тогда, возможно, пойдёт обвал, как это произошло в Марий Эл, Удмуртии, Коми», — полагает Игорь Моляков.

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Высокопоставленные лица с уголовным делами

Напомним, кто ещё из членов правительства и высокопоставленных руководителей становился фигурантом уголовных дел. В октябре 2018 года в суд ушло уголовное дело в отношении бывшего полномочного представителя республики при президенте России, который работал в статусе вице-премьера. Его обвиняют в присвоении с использованием служебного положения: по данным следствия, обвиняемый с января 2012 года по июнь 2015 года на основании изданных по его собственным указаниям документов незаконно получил в качестве премиального вознаграждения более 1,7 млн рублей.

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19 января 2018 года Ленинский райсуд Чебоксар оправдал бывшего заместителя руководителя администрации главы Чувашии, ныне главу Гостехнадзора по делу о строительстве сауны в доме правительства. С оправдательными приговором не согласилась прокуратура Чувашии, в результате Верховный суд Чувашии отменил его и направил уголовное дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции. Дело рассматривалось в новом составе суда. В мае 2018 года вынесен приговор. Ленинский районный суд города Чебоксары приговорил Вязовского к 1 году 6 месяцам условно с испытательным сроком 1 год и снял судимость по амнистии.

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В 2012 году за злоупотребление должностными полномочиями был осуждён бывший министр спорта и физической культуры. Он был оштрафован на 200 тыс. рублей. Напомним, он оказался фигурантом за неэффективное использование бюджетных средств. По данным следствия, деньги на тренировочные сборы спортсменов направлялись не напрямую ДЮСШ «Спартак», которая оказывала услуги, а физкультурно-спортивному клубу «Спартак». Ущерб спортшколе превысил 1,6 млн рублей.

В 2015 году в правительстве Игнатьева ещё один министр ушёл в отставку с уголовным делом: бывший глава минприроды Чувашии за незаконную рубку леса с ущербом на 260 млн рублей получил условный срок с последующим амнистированием. В целях обеспечения исполнения решения наложен арест на имущество, затем прокуратура подала гражданский иск на возмещение причинённого бюджету ущерба.

Последнее резонансное дело связано с бывшим спикером Госсовета Чувашии, ныне замруководителя администрации главы республики. Его обвиняли в злоупотреблении полномочиями. В ноябре 2018 года решением Московского районного суда Чебоксар производство по делу прекращено, ему назначен судебный штраф.

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