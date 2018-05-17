Условный срок и снятая судимость: скандальное дело о сауне в Чувашии

Чебоксары, , 23:31 — REGNUM Вынесен приговор бывшему заместителю руководителя администрации главы Чувашии Сергею Вязовскому по делу о строительстве сауны в доме правительства. Сегодня, 17 мая, Ленинский районный суд города Чебоксары приговорил Вязовского к 1 году 6 месяцам условно с испытательным сроком 1 год и снял судимость по амнистии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чиновнику было предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Как считает следствие, работая заместителем руководителя главы администрации, Вязовский давал незаконные указания бывшему заместителю руководителя ГУП «Республиканское управления капитального строительства» (РУКС) по возведению оздоровительного центра в здании дома правительства.

19 января 2018 года Ленинский райсуд Чебоксар оправдал Вязовского, с чем не согласилась прокуратура Чувашии. 12 марта Верховный суд Чувашии отменил оправдательный приговор и направил уголовное дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции. Дело рассматривалось в новом составе суда.

Напомним, бывшему замдиректору «РУКСА», которого обвиняли в превышении полномочий при строительстве сауны, приговор был вынесен в ноябре 2016 года. Московский районный суд оштрафовал его на 150 тыс. рублей и амнистировал. Нанесённый им ущерб следствие оценило в 7,5 млн рублей.

С марта 2017 года Сергей Вязовский возглавляет Гостехнадзор Чувашии.

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