Ушло в суд дело бывшего полпреда Чувашии

Чебоксары, , 11:21 — REGNUM В Чувашии направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего полномочного представителя республики при президенте России. Его обвиняют в присвоении с использованием служебного положения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

В настоящее время бывший чиновник в связи «с неоднократным нарушением меры пресечения в виде подписки о невыезде» находится по стражей. Ему предъявлено обвинение.

«По данным следствия, обвиняемый, занимая должность полпреда Чувашии, действуя умышленно, с января 2012 года по июнь 2015 года на основании изданных по его собственным указаниям документов незаконно получил в качестве премиального вознаграждения более 1,7 млн рублей», — говорят в надзорном ведомстве.

Предварительное следствие по делу проведено сотрудниками УФСБ по Чувашии. Экс-чиновнику инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ («Присвоение, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере»). Дело направлено в Ленинский районный суд Чебоксар для рассмотрения по существу.

Напомним, сам фигурант уголовного дела настаивает на том, что дело возбуждено «незаконно при отсутствии какого-либо состава преступления», а действующая система оплаты труда в полпредстве существовала задолго до его прихода на эту должность — с декабря 2006 года. И его предшественник на посту получал зарплату и премию по той же системе. Он написал несколько обращений президенту РФ Владимиру Путину, в котором говорит о «коррупционной составляющей руководства» Чувашии.

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