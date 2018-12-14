Если срочно запустить переговоры по переустройству границ «Хельсинки-2», то мир можно спасти. Об этом сегодня, 14 декабря, в Минске заявил российским региональным СМИ Александр Лукашенко.

СССР

«Я считаю, что срочно надо собирать подобную конференцию. Чтобы как-то успокоить мир, надо это сделать, — поведал Лукашенко. — Я вижу спасение мира в том, чтобы мы остановились хотя бы, чтобы не бежали в гонку вооружений и завтрашнюю войну. А мы уже почти стреляем друг в друга. Нам «Хельсинки-2» нужны».

Лукашенко отметил, что страны не могут провести полноценный саммит ОБСЕ, чтобы обсудить актуальные вопросы международной безопасности, не говоря уж о запуске нового переговорного процесса. Предыдущий саммит — последняя встреча глав государств организации — прошёл в Астане в 2010 году, а до этого — в 1999 году в Стамбуле.

«Это же позорище», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

По мнению белорусского вождя, Хельсинкский акт быстро бы обсудили, «если бы Трамп один раз в Твиттере своём брякнул» на тему такой инициативы. То есть проблема якобы в том, что авторитет у Лукашенко недостаточный.

Что собой представляет инициатива «Хельсинки-2», пока не очень ясно даже его инициатору. Некоего концептуального документа, где эта инициатива была бы обстоятельно изложена, не существует. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей и Александр Лукашенко неоднократно проговаривали сам термин, однако этого оказалось недостаточно для привлечения финансовой помощи Германии.

Сама идея «Хельсинки-2» не проработана даже на экспертном уровне, однако Лукашенко полон желания срочно запустить её реализацию. Вполне закономерно её может постичь та же участь, что и соглашения об урегулировании конфликта в соседней с Белоруссией постсоветской республике — соглашения «Минск-1» и «Минск-2», гарантами по которым выступила «нормандская четвёрка».

Возможно, Лукашенко важен сам процесс, причём процесс финансирования попытки реализации этой виртуальной идеи. В этом контексте не случайны состоявшиеся 11 декабря переговоры белорусского лидера с послом Германии в Белоруссии Петером Деттмаром, интересные не столько комплиментами в адрес официального Берлина, но и предложением услуг официального Минска и нескрываемого интереса к развитию двусторонних отношений с «ведущей страной».

President.gov.by Встреча Александра Лукашенко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Германии в Беларуси Петером Деттмаром. 11 декабря 2018 года

Не так давно, 31 октября, в Минске на открытии встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности Александр Лукашенко заявил, что ещё в июле 2017 года на открытии минской летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ руководство Белоруссии предложило идею нового Хельсинкского процесса:

«Тогда мы нередко слышали, что, мол, Беларусь слишком наивна, выдвигая такого рода предложения. Некоторые намекали на то, что и не дело это Беларуси. Некоторыми белорусская инициатива была даже воспринята как предложение о пересмотре действующей региональной системы безопасности, которая, кстати, не работает. Хочу подчеркнуть: мы никогда не предлагали ничего перечеркивать. А сегодня замечаем, что количество сторонников этой идеи растет».

Тогда он отметил:

«Мы не претендуем на монополию этой инициативы. Понимаем, что ее реализация зависит от согласия многих, в первую очередь ключевых, игроков. Но в современных условиях, когда великие державы не могут договориться, важную роль могут и должны сыграть другие страны».

«Хельсинки-2», говорит Лукашенко, скорее, метафора для обозначения сути нового процесса — поиска способов уйти от опасности большого конфликта, и имеет в виду главное — способ обеспечить всеобщими гарантиями нерушимость новых границ в Европе, когда старые были разрушены вместе с СССР и Югославией, и сохранить новые страны, которые возникли на развалинах СССР и Югославии.

«Решения по выходу из кризиса не должны повторять рецепты холодной войны, но сегодня в Европе нет единого мнения о том, как должна быть устроена обновленная система безопасности», — пояснил Лукашенко участникам конференции.

1991 год

В очередной раз проговоренная Лукашенко инициатива «Хельсинки-2» не может быть реализована без ключевых геополитических игроков. Проблема в том, что об инициативах руководителя союзной республики — «стратегического партнёра» — правительство РФ и Кремль узнают из прессы. Такая ситуация была относительно недавно — когда Мария Захарова и Дмитрий Песков не смогли прокомментировать инициативы Лукашенко по Донбассу.

По всей видимости, проговаривать свои идеи Лукашенко лучше с Владимиром Путиным, а не с представителями региональных российских изданий, некими блогерами и различными самозванцами-псевдоэкспертами. Такая возможность представится 25 декабря. Заодно можно будет обсудить, как Россия якобы собирается «инкорпорировать» Белоруссию — об этом белорусский спикер сегодня наговорил немало интересного.