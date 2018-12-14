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Песков: Путин и Лукашенко проведут переговоры в Кремле 25 декабря

Политика

Переговоры будут непростыми

Песков: Путин и Лукашенко проведут переговоры в Кремле 25 декабря
Иван Шилов © ИА REGNUM
Александр Лукашенко и Владимир Путин

Москва, 14 декабря 2018, 20:27 — REGNUM  Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил журналистам сегодня, 14 декабря, что российский лидер Владимир Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 25 декабря в Кремле.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что переговоры Путина и Лукашенко могут состоятся в Москве 25 декабря.

«Да, я подтверждаю эту информацию», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, что последний раз Путин и Лукашенко встречались в Санкт-Петербурге в начале декабря. Тогда между главами России и Белоруссии возник спор относительно цены на российский газ для белорусской стороны.

Стоит отметить, что сегодня Лукашенко на пресс-конференции заявил, что Россия якобы хочет поглотить Белоруссию под видом «глубокой интеграции».

Читайте ранее в этом сюжете: Лукашенко считает, что Россия хочет поглотить Белоруссию

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