Лукашенко считает, что Россия хочет поглотить Белоруссию

Минск, , 17:12 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко опасается, что Российская Федерация хочет инкорпорировать его страну в свой состав. Такое заявление Лукашенко сделал сегодня, 14 декабря, на пресс-конференции для российских журналистов в Минске.

По словам Лукашенко, идея присоединения Белоруссии к России подается Москвой под видом «глубокой интеграции».

«Нам говорят — маневр будет, когда будет более глубокая интеграция. А некоторые прямо говорят — мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав Российской Федерации. Шантажировать нас, пытаться наклонять, стать коленом на грудь бесполезно», — заявил Лукашенко.

Что касается налогового маневра, проведенного российского властями, то из-за него поставляемая в Белоруссию российская нефть будет продаваться по мировым ценам, платить по которым белорусская сторона просто не способна. В связи с этим Лукашенко называет налоговый маневр российских властей срывом интеграционного процесса.

По словам Лукашенко, из-за этого белорусская экономика до 2025 года может потерять до $10,8 млрд. При этом белорусский лидер не считает, что это окончательно подорвет интеграционные процессы между двумя странами.

«Вот если с Путиным не договоримся, то тогда будет зиять огромная дыра в фундаменте нашей интеграции», — сказал Лукашенко.

При этом он считает, в духовном плане Россию и Белоруссию не разорвут никакие противоречия.