Предисловие ИА REGNUM

Рис. 1. Среднедекадные (1–10 марта 2018 г.) аномалии общего содержания озона в Северном полушарии

Мы продолжаем цикл ежемесячных обзоров известного вулканолога, создателя водородной теории разрушения озонового слоя планеты, доктора геолого-минералогических наук Владимира Леонидовича Сывороткина.

Выпуск 1. Декабрь 2017 года

Выпуск 2. Январь 2018 года

Выпуск 3. Февраль 2018 года

Выпуск 4. Март 2018 года

* * *

Основные погодно-климатические особенности апреля 2018 г. в Северном полушарии

«На северо-востоке России апрель начался с аномально теплой погоды. На Чукотке и в Якутии в первой декаде неоднократно устанавливались новые суточные максимумы температуры воздуха. Декадные нормы были превышены здесь на 4−10 °.

Рис. 1. Среднедекадные (1–10 марта 2018 г.) аномалии общего содержания озона в Северном полушарии

«В последующем тепло распространилось на весь восточный регион страны: от Зауралья до Тихого океана. Во второй и третьей декадах температура заметно превысила нормы также на юге Дальнего Востока и в Сибири. В результате прошедший апрель оказался здесь существенно теплее обычного — на 2−8 °. На севере Дальнего Востока это был третий самый теплый апрель в истории».

Отчетливо выраженная отрицательная аномалия ОСО с центром над Чукоткой. (Рис.1 и все приведённые ниже озоновые карты взяты с канадского сайта Select Ozone Maps).

«Совсем другая картина имела место на европейской территории страны. Здесь температура воздуха выше нормы удерживалась весь месяц только в самых западных районах, да ещё на севере в первую декаду».

На Рис. 2 хорошо видно, что дефицит озона во вторую декаду апреля был больше именно на западе Европейской территории России (ЕТР). В Предуралье и на Урале (Челябинск) мы видим уже положительные отклонения ОСО, хотя на карте аномалий ОСО положительные значения поставлены в зеленом (отрицательном поле).

Рис. 2. Среднедекадные (11–20 апреля 2018 г.) аномалии общего содержания озона в Северном полушарии

«В остальные дни месяца погода была прохладной, а порой даже холодной. В Центральной России и Черноземье в ночные часы столбики термометров опускались до — 4 °, а на юге (Волгоградская обл. и Краснодарский край) — регистрировались заморозки. В итоге на большей части ЕТР и на Урале в среднем за месяц сложились температурные условия, близкие к норме. Причем в Поволжье и на Урале оказалось даже несколько холоднее обычного. Теплее нормы прошедший апрель в западных областях Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а также в Крыму».

Рис. 3. Среднедекадные (21–30 апреля 2018 г.) аномалии общего содержания озона в Северном полушарии

На теплом западе ЕТР озоновый слой разрушен (рис.3), к востоку от крымского меридиана озоновый фон повышен. Здесь холодно. Самое высокое содержание ОСО в Поволжье и на Урале.

«В Китае после самого теплого в истории страны марта, апрель также оказался в числе очень теплых. На большей части страны средняя за месяц температура воздуха превысила норму на 2−4 °».

Над большей частью Китая озоновый слой был разрушен, особенно сильно — в последней декаде.

«Примерно такие же аномалии в Корее и Японии. В Стране восходящего солнца уже в начале месяца воздух прогрелся до +25 °, а в Китае и Корее — до 30 ° и более. Отмечены новые экстремумы максимальной температуры. Еще больше аномалии в Монголии — +4−6 °».

Отметим, что сообщение об аномальном тепле в Японии в начале месяца противоречат озоновой карте за первую декаду месяца (рис.1), где Япония накрыта положительной аномалией ОСО. Так проявляются недостатки осреднения данных. 5 и 6 апреля озоновый слой здесь был сильно разрушен, что и дало аномальный всплеск температуры (Рис. 4).

Рис. 4. Аномалии общего содержания озона 6 апреля 2018 г. в Северном полушарии

«В странах Центральной Азии в апреле сложились температурные условия, близкие к норме. По большей части на положительном фоне, но местами — на отрицательном. К последним следует отнести северные районы Казахстана, а также Туркмению».

В первой декаде месяца было теплее нормы (низкий озон), в последней — холоднее (высокий озон). При месячном осреднении температура стала «нормальной», чего не было на самом деле.

«Примерно на 1−2 ° жарче, чем обычно было в прошедшем апреле на Ближнем и Среднем Востоке, а также на большей части Северной Африки (низкий озон — зеленый фон). Лишь в отдельных районах Западного побережья среднемесячная температура не достигла нормы (высокий озон). На средиземноморских курортах Турции уже в середине месяца температура воздуха превысила +30 °.

Совсем по-летнему было в Европе. Нет ни одной страны, где бы средняя за месяц температура воздуха оказалась ниже нормы. От Великобритании до Украины и Беларуси и от Скандинавии до Италии и Балкан неоднократно сообщалось о новых рекордах максимальной температуры воздуха. Температура выше +25 ° во второй и третьей декадах месяца была обычным явлением. Справедливости ради, следует отметить, что в начале месяца в Скандинавии еще регистрировались новые суточные минимумы температуры».

Северо-запад Норвегии был накрыт в это время положительной аномалией ОСО.

«На большей части континента среднемесячные температуры превысили нормы на 2 ° и более, а в Центральной Европе — на 4−8 °».

Здесь была самая глубокая аномалия ОСО в конце месяца (Рис.3).

«Апрель 2018 г. стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений на континенте. Его средняя температура превысила прежний рекорд 2011 г. на 0,3 °».

Внимательный читатель должен заметить несоответствие вышеприведенного описания аномально теплого апреля с озоновыми картами Рис. 1−4, на которых мы видим положительные аномалии озона над Юго-Западом Европы, в частности над Испанией. Согласно нашему алгоритму под ними должны быть холодные погодные аномалии. Вернемся к этому несоответствию ниже.

«На другом берегу Атлантического океана картина противоположная. В США прошедший апрель один из самых холодных в истории страны. Почти на всей территории, за исключением западных штатов, средняя за месяц температура воздуха ниже нормы. На Среднем Западе и в районе Великих Озер аномалии составили −2…−5 °. На территории штатов Миннесота, Айова, Висконсин, Мичиган столь холодного апреля еще не видели, а в штатах, расположенных южнее вышеперечисленных, он второй самый холодный в метеорологической летописи (высокий озон почти весь месяц). И только в штатах Западного побережья (Калифорния, Орегон, Вашингтон), а также в соседних с ними Неваде, Юте, Аризоне, Колорадо, Нью-Мексико воздух в среднем за месяц прогрелся на 2−4 ° выше нормы (дефицит озона)».

Примерно такие же холодные аномалии и на большей части Канады. И тут теплее обычного было только вдоль Тихоокеанского побережья, а также в полярном регионе страны. В последнем — примерно на 1−2 °. Еще крупнее положительные аномалии в северных районах Мексики, пограничных с США».

В этом районе на всех вышеприведенных картах (Рис.1−4) глубокие отрицательные аномалии ОСО).

Вернемся в Европу. На Рис. 1. видим, что в первой декаде апреля на западе Испании была самая высокая (+27 °) аномалия ОСО. Посмотрим, какая погода была в эти дни в г. Ла-Корунья, расположенном на Атлантическом побережье на северо-западе Испании.

Температура в городе Ла-Корунья в апреле 2018 года

«Температура воздуха в городе Ла-Корунья колебалась в диапазоне от +6 °C до +25 °C. Причём минимум температуры (+6 °C) пришёлся на 10 апреля в 04:58, а максимум (+25 °C) был зафиксирован 18 апреля в 13:59. Наименьшее значение температуры в среднем за день составило +8,71 °C и самым холодным днём в апреле оказался 10 апреля. При этом апрель 2018 года (+11,91 °C) оказался одним из самых холодных за 2014−2018 годы».

Добавим, что вторым холодным днем месяца оказалось 29 апреля, средняя за день температура составила 9,0 °C. Посмотрим карты аномалий ОСО на указанные дни (Рис. 5−7). Самым холодным дням 10 и 29 апреля соответствуют положительные аномалии ОСО. Самому теплому дню 18 апреля — самая глубокая за весь месяц отрицательная аномалия ОСО. Подводим итог. Озоновый алгоритм работает исправно. Тогда сравним две фразы. Первая из вышеприведенного текста Гидрометцентра:

«Апрель 2018 г. стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений на континенте».

Вторая, из архива погоды в городе Ла-Корунья:

«При этом апрель 2018 года (+11.91°C) оказался одним из самых холодных за 2014−2018 годы».

Вторая фраза опровергает категоричность первого утверждения о самом теплом апреле на континенте за всю историю метеонаблюдений. Не на всем континенте было аномальное тепло, на западе Испании апрель был аномально холодным! Вот такая контрастность температурных аномалий, заботливо скрытая авторами текста Гидрометцентра, требует объяснения. Мы справились с задачей с помощью озонового алгоритма. А вот с помощью гипотезы об антропогенном потеплении, вызванном повышенной концентрацией углекислого газа, к которой довольно бесцеремонно подталкивают читателя авторы текста, такую сопряженную контрастность температур в Европе объяснить невозможно. Потому нежелательные детали из погодного обзора исчезли. Напомним, что уже второй раз ловим авторов Гидрометцентра на откровенной подтасовке фактов, что не делает им чести (см. «Озоновый слой, погодные аномалии и Ротшильды. Выпуск 2. Январь 2018 года»). При этом оба раза халтуру Гидрометцентра разоблачает Испания.

Рис. 5. Аномалии общего содержания озона 10 апреля 2018 г. в Северном полушарии

Рис. 6. Аномалии общего содержания озона 29 апреля 2018 г. в Северном полушарии

Рис. 7. Аномалии общего содержания озона 18 апреля 2018 г. в Северном полушарии

30 апреля во Франции выпал снег

«Погода во Франции была переменчива в последние недели, но никто не ожидал увидеть снег 30 апреля. Многие жители северного французского региона Нормандия проснулись утром и обнаружили, что крыши и автомобили покрыты слоем снега. Столбики термометров опустились почти до нуля во многих районах региона. Холоднее всего было в департаментах Эр и Приморской Сене. В городе Руан из-за леденящего ветра температура воздуха ощущалась как — 5 градусов. Снега выпало немного — в среднем пара сантиметров, но изумленные жители разместили в социальных сетях лучшие снимки и видео неожиданного снегопада.

Хотя российский Киров находится весьма далеко от Руана, его жители были не менее удивлены внезапному апрельскому снегопаду и так же активно делились снимками несезонного погодного явления в социальных сетях».

Рис. 8. Аномалии общего содержания озона 30 апреля 2018 г. в Северном полушарии

Полагаю, что французы присоединились бы к нашему скепсису по поводу небывало теплого апреля в Европе. На Рис. 8 видим положительные аномалии ОСО и над атлантическим побережьем Европы, и над Севером ЕТР, прекрасно объясняющие предмайские снегопады в этих регионах.

Рассмотрим несколько сообщений СМИ о других стихийных бедствиях апреля. В прошлом выпуске мы отметили, что на Дальнем Востоке России в марте уже начался сезон природных пожаров (см. «Венская конвенция по охране озонового слоя против Парижского соглашения»). В начале апреля борьба с ними продолжалась с переменным успехом.

Лесные пожары продолжают бушевать на Дальнем Востоке

«25 возгораний были зафиксированы за прошедшие сутки в лесах Дальневосточного федерального округа. Из них семь — новые, другие 18 — зарегистрированные ранее. В пресс-службе департамента лесного хозяйства по ДФО заявили, что 13 пожаров уже ликвидированы. Всего из 25 пожаров 13 зафиксированы в Приморье, 11 — в Еврейской автономной области, ещё один — в Хинганском государственном природном заповеднике в Приамурье. За сутки общая площадь, охваченная огнём, разрослась более чем на 1000 гектаров. Сообщается, что в 2018 году на Дальнем Востоке уже были зарегистрированы 80 пожаров суммарной площадью свыше 7000 гектаров».

Определяющим обстоятельством для возникновения природного пожара, согласно нашей газо-геохимической концепции, является образование отрицательной озоновой аномалии, что мы и видим на озоновой карте (Рис. 9).

Рис. 9. Аномалии общего содержания озона 2 апреля 2018 г. в Северном полушарии

Число лесных пожаров в Забайкалье возросло троекратно за 24 часа

«Число лесных возгораний в Забайкалье возросло троекратно за минувшие 24 часа, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Авиалесохраны. В воскресенье, 15 апреля, количество пожаров в регионе составило 20. Общая площадь лесов, покрытых пламенем, — 749 га. Еще в субботу, 14 апреля, огонь бушевал лишь на 249 га лесного массива, а очагов горения было 6. ГУ МЧС по Забайкальскому краю сообщает, что рядом с населенными пунктами пожаров не наблюдается. Как сообщает Авиалесоохрана, особый противопожарный режим действует в 27 районах Забайкалья. В соседних регионах — в Бурятии и на Алтае — зафиксировано по одному природному возгоранию площадью приблизительно 15 га. В 2017 году ситуация с лесными пожарами в Забайкальском крае была настолько серьезной, что в июле для тушения огня были вызваны искусственные дожди. Эксперимент прошел удачно, и 24 природных возгорания общей площадью свыше 4 тысяч га были ликвидированы».

Прямую зависимость пожароопасности территории от степени разрушения озонового слоя демонстрируют озоновые карты (Рис. 10 и 11). Так, 15 апреля степень разрушения озонового слоя в Забайкалье выросла с 5 до 15%, то есть в 3 раза. Ровно во столько же раз увеличилось за этот день число пожаров по сравнению с предыдущим днем!

Рис. 10. Аномалии общего содержания озона 14 апреля 2018 г. в Северном полушарии

Рис. 11. Аномалии общего содержания озона 15 апреля 2018 г. в Северном полушарии

Закончим обзор апрельских погодных аномалий и стихийных бедствий бурей в Московском регионе, случившейся 22 апреля 2018 года.

«Жертвами бури в Москве и Подмосковье стали два человека, — сообщает РИА Новости. — Общее число пострадавших от буйной стихии в регионе составило 23 человека, из них шестеро — жители Мособласти. В Москве во время шторма погибла 12-летняя девочка. Ребенок не выжил после сильного удара мусорным баком. Вторая жертва бури в Подмосковье — 36-летний житель Мытищ, которого придавило строительной бытовкой. Последствия разгула стихии поражают — повалены сотни деревьев, сорваны рекламные щиты и конструкции, нарушено движение поездов. Из-за непогоды в столичных аэропортах были задержаны три десятка рейсов, еще шесть бортов было перенаправлено на запасные аэродромы. Закрыт 21 столичный парк, в том числе ВДНХ и парк Горького. Непогода оказала влияние и на другие регионы Центрального федерального округа. В Ивановской, Тверской, Владимирской и Тульской областях обесточено 900 населенных пунктов. В Москве электроснабжение полностью восстановлено, в Подмосковье без света остаются около 5,4 тысячи человек».

Рассмотрим озоновую ситуацию в регионе в эти дни. На Рис. 12 — ситуация на 21 апреля. От Крыма до Архангельска протягивается граница положительной и отрицательной аномалий ОСО. Московский регион в этот день располагался в зоне отрицательной аномалии. Дефицит озона — 3%.

Рис. 12. Аномалии общего содержания озона 21 апреля 2018 г. в Северном полушарии

22 апреля (Рис. 13) ситуация изменилась. Граница положительной аномалии резко продвинулась на запад, в Москве небольшой дефицит озона сменился избытком в 10%, то есть в ночь с 21 на 22 апреля через Московский регион прошел атмосферный фронт, с активной турбулентностью, вызванной резкими различиями в РТ-условиях воздушных масс, накрытых аномалиями ОСО с разными знаками.