На Байкале вновь активизировались почитатели скандально известной скульптурной композиции «Дух Байкала». Из сообщения Infpol.ru можно сделать вывод, что речь идёт об авторском проекте арт-фонда Даши Намдакова в Москве и галереи известного иркутского мецената Виктора Бронштейна, получившем скандальную известность в 2017 году после намерения установить «козлорогое дерево» на одной из самых сакральных и особо охраняемых территорий Байкала — острове Ольхон.

Цитата со страницы Виталия Рябцева на activatica.org Так выглядит «Хранитель Байкала»

В 2016 году знаменитый скульптор Даши Намдаков так говорил об этом своём новом творческом замысле:

«Скульптура, представляющая собой древнее древо с корявой корой, в глубоких бороздах которой угадываются черты старика — мифического Духа Байкала или шамана-бурята в облачении и короне из рогов сакрального животного, будет отлита из бронзы в Улан-Удэ. В высоту она будет достигать 7,5 метра, в ширину — 6,8 метра. Её доставят в Иркутскую область частями и уже здесь соберут».

Цитата с сайта babr24.com Памятник уже отлит в городе Улан-Удэ

Причём автор и место для установки «Духа Байкала» сам выбрал — скульптору приглянулись окрестности грандиозного по красоте и величественности мыса Хобой на острове Ольхон, почитаемого местными шаманами. Намдаков заявил, что скульптура отображает не только эстетическую красоту, но и даёт возможность местному населению проводить у её подножья разнообразные этнические обряды.

«Деньгам и связям закон не писан»

Однако, несмотря на восторженные отзывы представителей туристической индустрии и самого мецената, заявившего публично о необходимости создания первого в России «экологического заповедника в границах уникального байкальского острова Ольхон, который и украсит огромная скульптура», жители острова выступили против. В августе 2017 года инициативная группа собрала более 500 подписей и направила свою жалобу в природоохранную прокуратуру, сообщает «АС Байкал ТВ».

Кроме того, иркутский эколог, кандидат биологических наук Виталий Рябцев напомнил, что идея с экозаповедником на редкость безграмотна, так как не учитывает наличия на острове Прибайкальского национального парка и того, что первый отечественный заповедник (Баргузинский) был создан еще 100 лет назад, причем именно на Байкале.

Виталий Рябцев Мыс Хобой и без статуи принимает каждый летний день тысячи туристов. 2016 год

И вот спустя полтора года, судя по сообщениям иркутских СМИ, «Хранителя Байкала» хотят установить теперь в ольхонском посёлке Узуры.

«В размещении скульптуры на Хобое отказали. Решили в Узурах. Проехали туда, обследовали. Там есть небольшая территория муниципалитета. После утверждения новых границ Прибайкальского нацпарка мы изучим расположение с точки зрения законности», — цитирует слова начальника отдела туризма и рекреации ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Василия Мальцева «Ирк.ру».

Любопытно, почему так печётся о спорной скульптуре чиновник? Общественники подозревают, что секрет прост: деньгам и связям закон не писан.

«По принципу тарана»

Пока чиновники говорят — бизнесмены уже действуют. Сайт «Бабр 24» сообщил на днях, что в Узуры прибыли грузовые машины, доставившие фундамент под «Хранителя», и что установка статуи вблизи посёлка начнётся уже через несколько дней.

«Фундамент установлен у уреза воды на скале. В результате повреждён грунт. К тому же сам участок находится в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. То есть на него распространяется охранный режим, который запрещает практически любое строительство», — пишет Babr24.com.

В связи с этим общественники задаются резонным вопросом: на каком основании «Заповедное Прибайкалье» подготавливает «заключение о том, что устанавливаемая скульптура не является объектом капитального строительства и что «проведение экологической экспертизы не требуется»?

«Речь идет об огромном объекте, выполненном из бронзы. Сам скульптор говорит, что его творение способно простоять две тысячи лет. Как же можно относить его к «некапитальным объектам»?!» — вопрошает эколог Виталий Рябцев.

Местные жители тем временем негодуют.

«Нам в поселках нельзя строить жилье, а возводить на природной территории такие вот объекты — можно, причем даже без экологической экспертизы!»

«Пусть только попробуют установить. Кто-нибудь мнимый нимб собьёт с его головы? Пусть на голову себе эти рога наденет».

«Такой статуей только детей пугать».

«А у нас народ вообще кто-нибудь слушает? Вот сама пойду и этой статуе рога отпилю»; «Всё просто, Намдаков — друг Путина. Перед ним все двери открыты!»

Намдаков и его партнеры торопятся установить статую и действуют по принципу тарана, отметил в группе «Сохраним Ольхон» московский общественник Андрей Ершов. По его мнению, в его стремлении прослеживается желание скульптора увековечить свое имя на тысячелетия.

«Ведь как он сам признается, если статуя не будет взорвана или закопана, ей и через две тысячи лет будут поклоняться. Но у Ольхона и Байкала, господин Намдаков, если вам еще не объяснили, есть свои настоящие хозяева и боги, которым поклоняются местные жители не одну эпоху. И лжеидолы, которых называют ваалами, им не нужны. Никакие лжешаманы не докажут обратного», — приводит довод общественник.

Андрей Ершов полагает, что такие объекты принято устанавливать в городах, а не в сакральных природных местах:

«Раз его пытаются установить на Ольхонской земле, это, по моему мнению, уже не арт-объект, а объект религиозной экспансии».

Религиозная экспансия?

Такого же мнения придерживается и кандидат исторических наук Артём Ермаков. В одном из интервью он, в частности, пояснил, что за желанием скульптора прославить себя в веках прослеживается «самое настоящее религиозное вторжение».

«Установка монумента «Хранитель Байкала» — это в первую очередь религиозная и политическая акция, а уж только потом — художественная», — утверждает учёный.

Также Артём Ермаков говорит о сходстве скульптуры «Дух Байкала» с изображением демонического Ваала.

«По своей сути это — культовый объект. Внешне схожий с известными по археологическим раскопкам финикийскими статуями Ваала или Молоха, сооружёнными ещё до нашей эры и хорошо известными нам по Ветхому Завету.

Скульптура Намдакова — это такой же Ваал, только лесной и рогатый, хотя у оригинального Ваала тоже есть небольшие рожки, а нижняя пещера между опор или «ног» этого существа совершенно очевидно соотносится с печью. В которую, напомню, бросали жертвенных животных и, возможно, людей. Может быть, это не так, но художник ведь не даёт никаких комментариев. В конце концов, можно было бы показать и обсудить, откуда столь ярко выраженное сходство? Чем оно объяснимо? И самое главное, почему так настаивают именно на этом месте установки?» — рассуждает Артём Ермаков.

Цитата с сайта tsargrad.tv Молох или Ваал

Кстати, минувшим летом Даши Намдаков принял участие в программе «Мнение» на радиостанции «Эхо Москвы» в Улан-Удэ. Отвечая на вопрос о «Хранителе», он отметил, что «это длинная история».

«Мне исполнилось 50 лет, и на семейном совете мы решили сделать по этому поводу что-то в подарок родине. Начал думать, что это должно быть, — и родилась идея сделать «Хранителя Байкала», — заявил скульптор.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что скульптор зря предпочёл проигнорировать «глас народа». На то, что его подарок родине ожидает счастливая судьба, надеяться не приходится. Но и Ольхону в последние годы «сильно нездоровится».

Читайте также: Жители Ольхона шокированы появлением домов на месте соснового бора

После многократного сокращения водоохранной зоны Байкала, утверждённого российским правительством весной 2018 года под шумок кемеровской трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», это лишь одна из многочисленных нападок на заповедные места священного озера.

Читайте также: Пожиратели Байкала перешли в наступление, прикрывшись трагедией и учёными

Его берега уже давно застроены гостиницами под видом жилых домов, о чем неоднократно говорили сотрудники Байкальской природоохранной прокуратуры. Но, несмотря на имеющиеся предписания, собственники новодела (это, как правило, граждане Китая, купившие недвижимость на подставных лиц) не торопятся сносить незаконные постройки. Для возведения новых безжалостно вырубается Шаманский лес.

Читайте также: Байкал. Шаманский лес захвачен застройщиками и любителями развлечений

Если оставить за скобками художественную ценность «Духа Байкала», то остаётся одно, главное возражение: неужели кто угодно может устанавливать в заповедных местах, на особо охраняемой байкальской территории какие угодно объекты? И это при том, что экологи неоднократно говорили, что Ольхон и без того испытывает запредельную туристическую нагрузку?

Читайте также: Под видом жилых домов: на Байкале закрывают ещё два туристических объекта

И, как правильно заметил общественник Андрей Ершов, поскольку Байкал, остров Ольхон являются объектами федерального значения, согласование на установку подобных статуй в этих местах стоило бы получать не только у местных чиновников, но и в соответствующих федеральных структурах. Именно поэтому защитники Байкала вновь обращаются к правоохранителям с просьбой проверить законность установки скульптуры.