Байкал. Шаманский лес захвачен застройщиками и любителями развлечений

Иркутск, , 07:57 — REGNUM «Пожиратели» Байкала не оставляют попыток адаптировать для турбизнеса одно из самых заповедных мест на озере — остров Ольхон. Гостиницы и кемпинги, признанные незаконными, до сих пор не снесены, более того, в прибрежной территории появились новые постройки, организованы новые развлечения. В этом убедился иркутский учёный, кандидат биологических наук Виталий Рябцев, побывавший недавно не Ольхоне.

«Остров Ольхон — древний центр шаманизма, мыс Шаманка (или Бурхан) — «сакральное сердце» Байкала. Еще в начале ХХ века здесь соблюдались строгие многовековые запреты. В Шаманский лес (примыкает к Бурхану) нельзя было даже входить. Первым кощунственным актом по отношению к сакральной территории явилось создание на ней нового поселения — поселка Хужир, ставшего «столицей» острова (конец 1930-х годов).

Часть Шаманского леса была вырублена, древесина использовалась для строительства. Второй акт — «освоение» Сарайского залива моторизованными туристами-палаточниками. Их массовое нашествие началось в 1990-х. Растительность песчаных дюн, включая уникальные деревья и травы, погибала», — напомнил учёный.

По словам Виталия Рябцева, мало того, что в 2016 году вдоль Сарайского залива было построено ограждение, а часть столбов украшена фигурами зверей и птиц, в последние годы разворачивается новый акт кощунства.

«У Шаманского леса появились «частные владельцы»! Еще летом 2014 года был огорожен участок леса внизу склона, а в мае 2017-го началось строительство выше по склону — внутри природоохранного ограждения. Стало известно, что еще в 2009 году было продано 14 участков. Прокуратура провела проверку и сочла эти земельные сделки и само строительство незаконными. В суд были направлены иски.

Тем не менее строительные работы продолжались. Уже в конце 2017 года «розовый дом» был готов к эксплуатации. Судебная тяжба продолжается уже второй год, заседания много раз переносились», — подчеркнул Виталий Рябцев.

Побывав на Ольхоне 7−13 августа 2018 года, иркутский учёный стал свидетелем новых фактов осквернения сакрального места.

«В первый же день неприятно удивил квадроцикл на Сарайском пляже. Управлявшая им девица, увидев, что я фотографирую, на большой скорости проехала по крутому склону к месту «новостроев» («розовый дом» и еще не веденная в эксплуатацию гостиница). Рядом с упомянутой гостиницей под сенью сосен внутри ограждения стоял белый автомобиль. Как такое оказалось возможным? Все очень просто.

Новоявленные «землевладельцы» проделали в ограждении широкую брешь. По словам местных жителей, с «прокатным бизнесом» связан владелец «розового дома». То есть мало того, что было осуществлено незаконное строительство и проделана дыра в заборе, ставшая лазейкой для моторизованных туристов, плюющих «на экологию». Тот, кто это сделал, ещё и зарабатывает на подобного рода развлечениях. И все сходит ему с рук! Какой-то праздник непослушания», — отметил Виталий Рябцев.

Иркутский учёный вынужден констатировать, что введенный в 2017 года на Ольхоне запрет на внедорожную езду квадроциклов постоянно нарушается. Более того, на острове появляются новые постройки.

Между тем ещё летом 2017 года депутат Госдумы РФ Николай Николаев на своей странице в Facebook написал о своих письмах в прокуратуру по поводу застройки Шаманского леса:

«Мы намерены довести это дело до конца, и здесь вопрос не только в соблюдении законности, но и в нашей обязанности сохранить для потомков уникальный природный объект».

«Интересно, он еще помнит об этом намерении?» — задаётся вопросом иркутский учёный Виталий Рябцев.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, Ольхон — крупнейший остров Байкала. От материка он отделен проливами Малое Море и Ольхонские Ворота. Территория Ольхона вместе с прилегающими островками входит в Прибайкальский национальный парк.

В июле 2017 года глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заявил, что из 26 участков в реликтовом лесу 17 перешли под индивидуальное жилищное строительство, а еще четыре были переданы под строительство комплексов для туристов. Депутат уточнил, что площадь каждого из участков, поставленных на кадастровый учет в большинстве в 2010 году, составляет не менее 1,2 тыс. квадратных метров.

О том, что земельные участки, расположенные в реликтовом Шаманском лесу в природоохранной зоне на острове Ольхон, могут быть возвращены в собственность государства, заявляла прокуратура Ольхонского района.

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