Под видом жилых домов: на Байкале закрывают ещё два туристических объекта

п. Хужир, Иркутская область, , 07:00 — REGNUM Байкальской природоохранной прокуратуре удалось доказать в суде незаконность деятельности двух гостиничных комплексов «Как дома» и «Усадьба Копылова», возведённых с самом сердце Байкала — на острове Ольхон. Как следует из официальной информации ведомства, речь идёт о постройках, возведённых в посёлке Хужир под видом жилых домов. На самом же деле они эксплуатировались, как объекты рекреации.

«С учётом особенностей территории к правоотношениям применяется специальное законодательство об охране озера Байкал, ограждающее от превышения нормативов допустимых воздействий на уникальную экологическую систему. Произвольное использование земельных участков искажает сведения о фактически существующей антропогенной нагрузке, затрудняет её оценку уполномоченным органам, приносит вред окружающей среде», — напоминают прокуроры.

Судебные акты уже вступили в законную силу. Но теперь главное — добиться их исполнения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последние несколько лет «пожиратели» Байкала не оставляют попыток адаптировать для турбизнеса одно из самых заповедных мест на озере — остров Ольхон. В июле 2017 года глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заявил, что из 26 участков в реликтовом Шаманском лесу (примыкает к Бурхану) 17 перешли под индивидуальное жилищное строительство, а еще четыре были переданы под строительство комплексов для туристов и высказал намерение «довести это дело до конца».

«И здесь вопрос не только в соблюдении законности, но и в нашей обязанности сохранить для потомков уникальный природный объект», —отмечал Николай Николаев.

Но иркутский учёный, кандидат биологических наук Виталий Рябцев, побывавший летом 2018 года на Ольхоне, сомневается, что народный избранник ещё помнит о своём намерении: гостиницы и кемпинги, признанные незаконными, до сих пор не снесены, более того, в прибрежной территории появились новые постройки, организованы новые развлечения.

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