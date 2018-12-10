Российско-казахстанские отношения на современном этапе. Часть 2

Наталья Малярчук, Юрий Солозобов, Марат Шибутов, 10 декабря 2018, 13:10 — REGNUM
Продолжение. Первая часть доклада: Российско-казахстанские отношения на современном этапе. Часть 1
6. Экономические отношения
Экономические отношения между Россией и Казахстаном чаще всего удостаиваются внимания. Но, как ни парадоксально звучит, именно экономика двусторонних отношений анализируется недостаточно полно. Фактически все экономические отношения пытаются свести к товарообороту, причем обобщенному и выраженному в денежной форме, да к тому же исчисляемому в долларах США. Такая картина очень неполна, а в условиях постоянных девальваций местных валют становится еще и искаженной. В настоящем докладе было взято максимальное количество параметров, которые охватывают экономические отношения России и Казахстана в целом.
6.1. Торговля юридических лиц
Начнем с самого популярного показателя экономических отношений — торговли юридических лиц.
К сожалению, российские данные по внешней торговле приходят поздно, зачастую страны ЕАЭС указываются в статистике в целом (без разделения по конкретным странам). Поэтому для анализа пришлось взять нейтральный источник, признанный на международном уровне, — за основу были взяты данные Международного центра торговли (International trade in goods — Imports 2006−2017).
Как видно из таблицы 6.1.1, Казахстан экспортирует в Россию небольшую долю своей экспортной продукции — 7−10%. Связано это с тем, что основная часть поставляемых товаров (уголь, железная руда, газ) довольно дешевы, и цены на них падают. К тому же перечень экспортных товаров у Казахстана для России ограничен — сырьевые экономики обеих стран схожи по своей структуре. Мешали успешному экспорту также и девальвации местных валют — рубля и тенге. Однако в последнее время наблюдается рост поставок товаров сельского хозяйства, пищевой промышленности, что является хорошим знаком.
Из таблицы 6.1.2 видно, что для Казахстана Россия основной источник импорта — 30−40%. При этом для самой России этот параметр экспорта на первый взгляд довольно незначителен — всего 3%. Однако если убрать из российского экспорта сырье и проанализировать по группам, то для многих несырьевых отраслей вроде автомобилестроения или молочной промышленности Казахстан является основным экспортным рынком. В целом казахстанцы потребляют примерно 15−20% российского несырьевого экспорта.
Отметим также, что Россия является главным торговым партнером Казахстана и опережает Китай, причем весьма существенно — на 20−40%. К примеру, товарооборот с Россией в 2014 году был 21 миллиард долларов, а с Китаем — 17, в 2015 году — 14,5 и 10,5 миллиарда долларов соответственно, в 2017 году — 11,4 и 4,7 миллиарда долларов.
Важный аспект экономического сотрудничества состоит еще и в том, что сейчас Казахстан занимает второе место среди стран СНГ по величине экспорта из России после Белоруссии, а с 2012 года опережает по этому показателю Украину. Правда, этот позитивный тренд нигде в российской прессе особо отмечен не был.
Таблица
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Казах-станский
импорт в Россию
3 838,5
4 600,5
6 371,1
3 685,0
4 449,4
6 912,7
9 409,3
5 664,9
7 172,4
4 275,0
3 509,2
4 515,2
Казах-станский
экспорт
в целом
38 244,4
47 747,9
71 172,0
43 195,8
57 244,1
88 107,9
92 281,5
84 698,5
79 458,7
45 725,6
36 775,3
48 342,1
Доля
экспорта
в Россию
в казах-станском экспорте
10,0
9,6
9,0
8,5
7,8
7,8
10,2
6,7
9,0
9,3
9,5
9,3
Россий-ский импорт в целом
137 811,1
199 726,0
267 051,2
170 826,6
228 911,7
306 091,5
316 192,9
314 945,1
286 648,8
182 782,0
182 261,7
228 212,8
Доля Казах-стана в импорте России
2,8
2,3
2,4
2,2
1,9
2,3
3,0
1,8
2,5
2,3
1,9
2,0
Таблица
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Импорт
Казах-
стана
из России
9 064,1
11 573,8
13 753,8
8 896,6
5 475,7
16 269,1
17 110,5
17 971,8
13 807,7
10 232,4
9 129, 8
11 472,9
Россий-
ский
экспорт
в целом
301 550,7
352 266,4
467 994,0
301 796,1
397 067,5
516 992,6
524 766,4
527 265,9
497 833,5
343 907,7
285 491,1
359 152,0
Доля
экспорта
в Казах-
стан от
обще-
россий-
ского
3,0
3,3
2,9
2,9
1,4
3,1
3,3
3,4
2,8
3,0
3,2
3,2
Казах-
станский
импорт
в целом
23 661,0
32 686,6
37 815,4
28 408,7
24 023,6
38 010,2
44 538,1
48 804,6
41 295,5
30 186,1
25 174, 8
29 345,9
Доля
импорта
из России
в обще-казах-станском
38,3
35,4
36,4
31,3
22,8
42,8
38,4
36,8
33,4
33,9
36,3
39,1
Инвестиции всегда являются намного более важной частью экономических отношений, чем торговля. Инвестиции характеризуют:
- степень доверия к экономике страны;
- отношения между элитами;
- степень либеральности экономики.
Если торговля может быть свернута или ее объемы снижены буквально в течение года-двух, то инвестиции вывести из страны-партнера гораздо труднее. Новые инвестиции могут не прийти, но если деньги вложены в различные крупные активы, то они, как правило, надолго остаются в стране. Инвесторы часто выступают в качестве активного лобби той страны, в которую они инвестируют, ведь им жизненно важно ее благополучие и стабильность взаимных отношений.
Рассмотрим подробней инвестиции России в Казахстан. Для описания мы воспользуемся сразу двумя источниками — это даст более-менее объективную картину за период с 2007 по 2015 год. Разница в цифрах объясняется отличающимися методиками расчета.
С точки зрения России, российские инвестиции в Казахстан в настоящее время стабилизировались на уровне 650 миллионов долларов в год — пик инвестиций был пройден в 2009 году, когда они чуть превысили один миллиард долларов. Для России в целом это небольшие суммы — в районе 1−2% от общего количества внешних инвестиций. Однако если брать только страны СНГ, то Казахстан занимает значительную долю таких инвестиций — от 25 до 75%, то есть является одной из основных стратегических целей для вложений российских инвесторов.
Тот же самый процесс с точки зрения казахстанских данных выглядит по-другому, более оптимистично. Во-первых, цифры инвестиций примерно в 1,5−2 раза выше — максимум тут 1,6 миллиарда долларов, а минимум — 566 миллионов долларов. Во-вторых, если брать инвесторов из СНГ, то Россия тут для Казахстана является основным партнером, и ее доля не падает ниже 85%, достигая иногда даже 98%. Правда, если брать общие инвестиции в Казахстан, то тут доля России весьма невелика — не больше 6,7%, а в среднем 4−5%.
Теперь об обратном потоке — об инвестициях из Казахстана в Россию. По российским данным, он немного больше, чем по казахстанским. Однако данный инвестиционный поток составлял сначала около 20−25% от инвестиций из СНГ, но в последние годы стал расти — это связано с общим падением инвестиций. Для Казахстана Россия — основное место для инвестиций среди стран СНГ — минимум 50%, а максимум достигает до 90%. Правда, если взять все инвестиции в глобальный мир казахстанцев — это всего 5%. Практически та же ситуация и в России — для нее казахстанские инвестиции большие по меркам СНГ, однако очень маленькие по общим мировым масштабам.
Но из-за постоянных изменений методики подсчета инвестиций за последнее время мы предлагаем использовать данные ЕЭК, подсчитанные по принципу активов и пассивов (Евразийская экономическая комиссия. Прямые инвестиции в страну по государствам-членам). Эти данные начинаются с 2010 года, и получается, вполне методически сравнимы.
Таблица
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
|Инвестиции из России в Казахстан
107
326
1028
-225
674
845
671
657
643
|Инвестиции из России в страны СНГ
3 642
3 563
3 890
1 338
4 430
2 217
2 229
882
2 415
|Доля инвестиций в Казахстан в инвестициях в страны СНГ
2,9
9,1
26,4
15,2
38,1
30,1
74,5
26,6
|Инвестиции из России всего
44 801
55 663
43 281
52 616
66 851
48 822
86 507
57 082
22 188
|Доля инвестиций в Казахстан в общих
0,24
0,59
2,38
1,01
1,73
0,78
1,15
2,90
Таблица
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
|Инвестиции из России в Казахстан
827,6
965,6
663,6
951,6
1 000,1
1 069,5
1 299,2
1 580,1
565,7
|Инвестиции из СНГ в Казахстан
844,8
1034,3
716,4
988,7
1142,3
1232,2
1466,8
1811,5
662,8
|Доля инвестиций из России в инвестициях из СНГ
98,0
93,4
92,6
96,2
87,5
86,8
88,6
87,2
85,3
|Инвестиции в Казахстан всего
19 418
21 301
21 437
22 246
26 467
28 885
24 098
23 726
14 829
|Доля инвестиций из России в общих
4,3
4,5
3,1
4,3
3,8
3,7
5,4
6,7
3,8
Таблица
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
|Инвестиции из Казахстана в Россию
87
14
114
46
56
277
208
357
433
|Инвестиции из стран СНГ в Россию
369
265
398
154
449
776
882
476
602
|Доля казахстанских инвестиций в инвестициях из СНГ
23,6
5,3
28,6
29,9
12,5
35,7
23,6
75,0
71,9
|Инвестиции в Россию всего
55 874
74 783
36 583
43 168
55 084
50 588
69 219
22 031
6 478
|Доля казахстанских инвестиций в общих
0,16
0,02
0,31
0,11
0,10
0,55
0,30
1,62
6,68
Таблица
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
|Инвестиции из Казахстана в Россию
464,5
610,5
118,6
164,6
182,8
49,6
188,7
118,2
377,7
|Инвестиции из Казахстана в страны СНГ
853,9
923,4
251,7
201,6
330,8
87,8
246,8
178,5
412,7
|Доля инвестиций в Россию в инвестициях в СНГ
54,4
66,1
47,1
81,6
55,3
56,5
76,4
66,2
91,5
|Инвестиции из Казахстана в целом
3186
5049
5416
10490
8034
3021
8691
3244
6966
|Доля инвестиций в Россию в инвестициях всего
14,6
12,1
2,2
1,6
2,3
1,6
2,2
3,6
5,4
Таблица
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Прямые
инвестиции
всего
43 167,8
55 083,6
50 587,6
69 218,9
22 031,3
6 853,0
32 538,9
27 886,3
Инвестиции
из Казахстана
46,1
55,8
277,1
207,7
356,7
432,6
351,0
204,9
Инвестиции
из стран ЕАЭС
68,3
192,9
456,3
506,7
459,5
513,1
414,3
90,9
Доля
инвестиций
из Казахстана
в общем, %
0,11
0,10
0,55
0,30
1,62
6,31
1,08
0,73
Доля
инвестиций
из Казахстана
в инвестициях
ЕАЭС, %
67,49
28,91
60,74
40,99
77,63
84,32
84,72
225,48
Таблица
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Прямые
инвестиции
всего
7 456,1
13 760,3
13 648,1
10 011,3
7 224,6
6 379,4
16 779,6
4 542,3
Инвестиции
из России
493,5
545,8
221,2
281,1
515,1
Инвестиции
из стран ЕАЭС
446,0
525,3
191,3
287,2
512,2
Доля
инвестиций
из России
в общем, %
4,93
7,55
3,47
1,68
11,34
Доля
инвестиций
из России
в инвестициях
ЕАЭС, %
110,66
103,90
115,62
97,89
100,57
6.3. Совместные предприятия
Достоверная статистика по совместным предприятиям в России является проблемой — такой статистики найти в открытых источниках не удалось.
Казахстанская статистика, напротив, полностью доступна (зарегистрированные и действующие юридические лица, филиалы и представительства с иностранным участием по регионам Республики Казахстан на 1 ноября 2018 года). По данным на 1 ноября 2018 года, совместных предприятий с Россией в Казахстане зарегистрировано 9952, а действующих среди них 6138 (это 35,4% от общего числа действующих юрлиц с иностранным участием и первое место среди всех стран-партнеров).
Рассмотрим подробнее действующие юридические лица с российским участием. Они делятся на следующие группы:
- 47 крупных — 17,0% от общего числа крупных юрлиц с иностранным участием, второе место после Нидерландов (86 крупных компаний);
- 86 средних — 26,8% от общего числа средних юрлиц с иностранным участием, это первое место, второе место занимают Нидерланды с 64 компаниями;
- 6005 малых — 35,9% от общего числа малых юрлиц с иностранным участием, это первое место, второе место занимает Турция с 1600 компаниями.
Таким образом, можно сказать, что российские компании занимают главное место среди юридических лиц с иностранным участием в Казахстане. В свою очередь, Россия является главным корпоративным партнером для казахстанских компаний.
Количество действующих компаний с российским участием изменялось со следующей динамикой (М.Шибутов Евразийская интеграция для России: источник неприятностей или прибыли? 28.12.2017):
- на 1 января 2013 года в Казахстане было 5029 действующих компаний с российским участием, из которых 61 крупные, 265 средние, 4703 мелкие;
- на 1 мая 2015 года в Казахстане было 5793 действующих компании с российским участием, из которых 66 крупные, 136 средние и 5591 мелкие компании;
- на 1 октября 2017 года в Казахстане было всего 7898 действующих компаний с российским участием, малых 7669, средних 157, крупных 72 (всего совместных 23 094).
В целом видно, что в 2017—2018 годах произошло общее снижение количества действующих компаний. Однако это не является маркером снижения экономической активности, поскольку отражает изменение законодательства и упрощение возможности закрыть компанию.
Отметим существенную субъективную проблему для вхождения в Казахстан российского бизнеса или международных корпораций, базирующихся в Москве.
Дело в том, что в среде корпоративных управленцев в России бытует довольно распространенное заблуждение, что ко входу на казахстанский рынок не надо готовиться в принципе. Для соседней страны родом из бывшего СССР якобы не нужны маркетинговые исследования, консультации, анализ рисков и т. д., то есть ко входу на казахстанский рынок готовятся меньше, чем ко входу даже в другой российский регион. Между тем расхождения в законодательстве, в экономических условиях и, особенно, в психологии управленцев в России и в Казахстане довольно существенны, и поэтому довольно часто для россиян все партнерство заканчивается после первых же переговоров.
В целом участие российского бизнеса в казахстанской экономике может быть гораздо больше, и объективных препятствий этому нет, есть только недооценка разницы бизнес-климата и нежелание привлекать нормальных консультантов для входа на рынок Казахстана.
Но это отчасти является и проблемой для Казахстана — дело в том, что функционирование ЕАЭС привело к тому, что транснациональные корпорации сократили свои офисы везде, кроме Москвы, и именно оттуда идет их работа по ЕАЭС в целом. Очевидно, что необходимо создать более разветвленную систему бизнес-представительств — в центрах российских макрорегионов, в приграничных регионах, а также на тех территориях, где проходят или будут проходить международные транзитные пути.
6.4. Трансграничные операции физических лиц
Немаловажным, как по объемам, так и по интенсивности, является такой показатель, как трансграничные операции физических лиц, то есть всевозможные переводы и прочая финансовая активность.
Российские данные предоставлены по базе Центробанка РФ (Трансграничные переводы физических лиц (резидентов и нерезидентов). Как уже было написано в 2015 году, «Россияне вывозят, за пределы страны по одному оборонному бюджету в год». Казахстан входит в пятерку стран, которые перечисляют деньги в Россию, а не наоборот.
В таблице
Если говорить о переводах из Казахстана в Россию, то тут также наблюдается увеличение сумм с 2011 года, но если говорить о долях, то они занимали существенную долю в переводах из стран СНГ.
В целом, наряду с приграничной торговлей физических лиц, это существенное дополнение к обычной торговле, и оно делает суммарное экономическое взаимодействие существенно больше.
Сейчас стали доступны данные ЕЭК по трансграничным и личным переводам, поэтому можно воспользоваться ими для сравнений (Евразийская экономическая комиссия. Трансграничные денежные переводы физических лиц и личные переводы).
Таблица
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
|Всего из России в Казахстан
125
195
297
217
308
443
461
561
577
514
|Всего из России в страны СНГ
5 419
9 675
13 955
9 555
11 823
16 003
19 205
21 726
19 054
11 057
|Доля операций в Казахстан в операциях в СНГ
2,3
2,0
2,1
2,3
2,6
2,8
2,4
2,6
3,0
4,6
|Всего из России
15 469
29 807
41 066
25 362
31 718
43 819
48 588
58 991
68 878
35 116
|Доля операций в Казахстан в операциях из России
0,8
0,7
0,7
0,9
1,0
1,0
0,9
1,0
0,8
1,5
Таблица
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
|Всего из Казахстана в Россию
482
835
612
632
685
906
1 107
1 241
1 387
1 596
|Всего из стран СНГ в Россию
1 006
1 856
1 979
1 780
1 878
2 614
3 321
4 255
4 667
3 872
|Доля операций из Казахстана в операциях из СНГ
47,9
45,0
30,9
35,5
36,5
34,6
33,3
29,2
29,7
41,2
|Всего в Россию
6 084
10 231
10 813
9 226
9 799
12 434
14 056
19 798
19 200
18 574
|Доля операций из Казахстана в операциях в Россию
7,9
8,2
5,7
6,8
7,0
7,3
7,9
6,3
7,2
8,6
Таблица
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Трансграничные
денежные переводы физических лиц из Казахстана, всего
-
-
8 982,9
9 657,7
11 503,5
8 863,4
7 979,9
7 337,7
в государства
— члены ЕАЭС
-
-
2 517,9
2 168,8
2 243,7
2 391,7
1 891,6
2 259,7
в Россию
-
-
2 345,2
1 965,6
2 011,9
2 229,6
1 774,9
2 036,0
Доля государств — членов ЕАЭС
28,0
22,5
19,5
27,0
23,7
30,8
Доля России
26,1
20,4
17,5
25,2
22,2
27,7
Трансграничные
денежные переводы физических лиц
в Казахстан, всего
-
-
1 962,2
2 383,1
3 712,5
2 605,2
4 091,8
2 789,4
Из государств
— членов ЕАЭС
-
-
522,8
561,2
576,2
637,7
832,9
755,9
Из России
-
-
491,1
531,3
536,2
589,8
770,6
670,4
Доля государств — членов ЕАЭС
26,6
23,5
15,5
24,5
20,4
27,1
Доля России
25,0
22,3
14,4
22,6
18,8
24,0
Таблица
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Личные переводы, выплаченные
из Казахстана, всего
2 918,2
3 283,7
3 691,3
3 710,7
3 419,6
2 975,6
2 268,9
2 606,7
В государства
— члены ЕАЭС
695,5
776,5
1 040,2
1 065,0
1 016,7
1 041,8
813,6
1 016,1
В Россию
495,9
599,3
833,4
831,5
779,3
803,6
654,2
782,7
Доля государств
— членов ЕАЭС
23,8
23,6
28,2
28,7
29,7
35,0
35,9
39,0
Доля России
17,0
18,2
22,6
22,4
22,8
27,0
28,8
30,0
Личные переводы,
полученные
в Казахстане, всего
224,4
178,7
177,3
206,2
228,5
194,5
275,4
355,0
Из государств
— членов ЕАЭС
91,0
70,1
80,3
99,5
112,1
79,4
108,1
160,4
Из России
87,4
67,6
75,3
94,9
103,5
69,2
95,5
142,2
Доля государств
— членов ЕАЭС
40,5
39,2
45,3
48,2
49,1
40,8
39,3
45,2
Доля России
39,0
37,8
42,4
46,0
45,3
35,6
34,7
40,1
6.5. Торговля физических лиц и продажа валюты
Приблизительные объемы приграничной торговли можно рассчитать по объемам обмена наличной российской валюты. Конечно, и это весьма приблизительная характеристика. Гипотеза состоит в том, что наличные российские рубли нужны для покупки товаров и услуг в России, разница между покупкой и продажей обменными пунктами в Казахстане остается в России, а общий объем покупок и продаж показывает приблизительный оборот торговли.
Конечно, вполне может быть, что в этот список входит еще обмен денег туристами и какие-нибудь переводы физических лиц. Но надо отметить, что часть оборота совершается в долларах, а не в рублях, и эта доля с каждым годом снижается. Поэтому мы полагаем, что эти аналитические оценки верны и именно объем продаваемой и покупаемой российской валюты показывает реальную торговлю физических лиц.
Для оценки были собраны данные по покупке и продаже наличной валюты Национального банка РК за восемь последних лет (Покупка/продажа иностранной валюты).
Таблица
Продажа рублей, миллионов
Покупка рублей, миллионов
Возможный остаток средств в России, миллионов рублей
Приблизительный общий оборот торговли физических лиц, миллионов рублей
2010 год
24 481
13 847
10 634
38 328
2011 год
33 476
19 448
14 028
52 924
2012 год
42 694
24 314
18 380
67 008
2013 год
58 442
28 343
30 099
86 785
2014 год
110 320
34 260
76 060
144 580
2015 год
220 653
44 137
176 516
264 790
2016 год
132 790
44 715
88 075
177 505
2017 год
157 949
48 614
109 335
206 563
Большие ли это объемы или нет? До 2014 года курс рубля к доллару был примерно 30 рублей за доллар, а значит, оборот рос от 1 до 3 миллиардов долларов. В 2014 году оборот был на уровне 3 миллиардов долларов, а в 2015 году — около 4 миллиардов. При этом на максимуме в 2015 году в России осталось около 3 миллиардов долларов, что является весьма большой суммой.
То есть фактически к объему легальной и фиксируемой торговли надо сейчас прибавлять около 3−4 миллиардов долларов, что является существенной суммой. Причем, если официальный товарооборот падает, то этот «серый» оборот наличными только растет.
Что же служит предметом торговли? Казахстанцы продают в Россию продукцию сельского хозяйства (зерно, овощи, фрукты), пищевой промышленности (конфеты, подсолнечное масло, муку, макароны и др.), а также алкоголь и сигареты.
Россияне в Казахстан продают лекарства, мебель, электронику, автомашины, изделия из древесины, бытовую технику. Например, есть отдельные сервисы, которые перепродают товары из ИКЕА в Омске и Самаре в Казахстан, где такого магазина нет. Интенсивность товарообмена зависит не только от привлекательности и качества товаров, но и от соотношения курсов тенге и рубля.
Часто такого рода покупки совершают автоперевозчики — чтобы не идти обратно пустыми и оправдать транспортные расходы, они закупают мелким оптом товары, чтобы потом перепродать их дома.
Но какое место занимает наличный рубль в экономической жизни казахстанцев (М. Шибутов Резервная валюта «по-домашнему»: деньгам каких стран доверяют казахстанцы 22.08.2018)?
За последние пять лет граждане Казахстана в целом купили в обменных пунктах почти 80 миллиардов долларов США, 6,5 миллиарда евро, 680 миллиардов рублей, 300 миллионов фунтов стерлингов, 984 миллиона китайских юаней.
Таблица
Год
Продажа иностранной валюты физическим лицам в тысячах единиц валюты
Доллар США
Евро
Российский рубль
Фунт стерлингов
Китайский юань
2013
20 107 000
1 522 000
58 442 000
81 000
196 000
2014
23 083 600
1 902 218
110 319 043
81 470
210 576
2015
16 997 073
1 178 940
220 563 510
55 380
197 578
2016
8 821 203
827 836
132 789 795
41 608
171 801
2017
10 572 970
1 069 187
157 949 103
41 151
208 192
Всего
79 581 846
6 500 180
680 063 451
300 609
984 147
Если перевести по курсу в тенге (курс за каждый месяц), то в итоге получилась картина следующая: казахстанцы купили долларов на 14,4 триллиона тенге, евро — на 1,4 триллиона тенге, рублей — на 2,8 триллиона тенге, фунтов — на 79 миллиардов, юаней — на 32 миллиарда.
На первом месте, конечно, доллар, а вот на втором месте находится российских рубль, который в два раза обогнал евро. Удивительно, что наличные юани не востребованы — по всей видимости, это потому, что количество туристов в Китай невелико, а шопинг теперь идет на Хоргосе, где можно расплачиваться и в тенге, и в долларах.
Таблица
Год
Всего за год
Продажа иностранной валюты физическим лицам в миллиардах тенге
Доллар США
Евро
Российский рубль
Фунт стерлингов
Китайский юань
2013
3673
3062,84
307,93
278,16
19,30
4,86
2014
5111
4144,65
451,41
485,12
24,14
6,14
2015
4826
3755,44
287,05
758,33
18,47
6,94
2016
4044
3024,12
312,08
679,84
19,26
8,80
2017
4766
3462,08
392,38
884,53
17,32
10,09
Всего
14 386,30
1442,92
2807,82
79,19
31,97
По данным Национального банка РК
Если взять эти пять валют, то внутри этого пакета идет следующее распределение ролей: фунт стерлингов и китайский юань занимают десятые доли процента, российский рубль нарастил долю с 7,5% до 18,5%, евро остается на уровне 8−8,5%, ну, а доллар с 83% упал в доле до 73%.
Таблица
Год
Продажа иностранной валюты физическим лицам, в % к пакету из 5 валют
Доллар США
Евро
Российский рубль
Фунт стерлингов
Китайский юань
2013
83,39
8,38
7,57
0,53
0,13
2014
81,09
8,83
9,49
0,47
0,12
2015
77,81
5,95
15,71
0,38
0,14
2016
74,78
7,72
16,81
0,48
0,22
2017
72,64
8,23
18,56
0,36
0,21
По данным Национального банка РК
Еще лучше это видно, если взять за 100% уровень 2013 года и посмотреть в динамике — продажи доллара США и фунта стерлингов упали за пять лет в два раза, евро сократил позиции на 30%, юань остался стабильным, а вот российский рубль вырос в 2,7 раза.
Таблица
Год
Продажа иностранной валюты физическим лицам, в % к уровню 2013 года
Доллар США
Евро
Российский рубль
Фунт стерлингов
Китайский юань
2013
100
100
100
100
100
2014
115
125
189
101
107
2015
85
77
377
68
101
2016
44
54
227
51
88
2017
53
70
270
51
106
По данным Национального банка РК
Можно взять еще график ежемесячных продаж по доллару и по рублю. Там есть пики, вызванные скачками курса (у доллара — в конце 2015 года, у рубля — с осени 2014 года по осень 2015 года), но в целом динамика видна.
Доллар США продавался примерно по 2 миллиарда в месяц, однако затем с 2016 года его продажи упали и стали держаться в районе 0,7−1,2 миллиарда долларов в месяц.
Российский рубль же раньше продавался по 5 миллиардов в месяц, затем был резкий взлет до 30 миллиардов рублей, когда соотношение к тенге изменилось с 1 к 5 до 1 к 2,5, а потом он стал продаваться в диапазоне 10−15 миллиардов рублей в месяц.
По данным Национального банка РК
Сегодня рубль доминирует в расчетах между странами ЕАЭС, на его долю приходится до 80% расчетов по экспорту и импорту. Таким образом, задачи дедолларизации на территории ЕАЭС уже фактически решены.
Но искусственно педалировать тему придания российскому рублю официального статуса основного средства расчетов в рамках Евразийского экономического союза не стоит, так как это вызывает ненужное раздражение в элитах стран — участниц проекта. Российскому Министерству финансов стоит обратить внимание на устранение искусственных барьеров на межбанковском рынке — например, существует проблема свертывания корреспондентских отношений между крупными и малыми банками стран — участниц ЕАЭС, затруднены переводы по банковским карточкам между Россией и Казахстаном.
Фактически получается, что постепенно российский рубль стал вытеснять доллар и евро в Казахстане и заметно сокращает их долю в продажах. Это означает, что рубль оказался «домашней резервной валютой» для стран ЕАЭС. Следовательно, евразийский интеграционный проект показал свою состоятельность и успешность в конкуренции между соседними экономическими сверхгигантами — ЕС и КНР. К сожалению, этот важный факт оказался совершенно незамеченным российскими аналитиками и массмедиа.
6.6. Туризм
Так как в течение года граждане Казахстана и России совершают не менее миллиона поездок друг к другу, то вычленить чистый туризм довольно сложно. Потому что человек, который едет навестить родственников, купить машину или в командировку, все равно является туристом. Он часто пользуется туристическими объектами, ходит в места общественного питания, покупает сувениры и т. д.
На наш взгляд, пока взаимный туристический поток недостаточно большой — примерно по 30−40 тысяч человек в год с каждой стороны. Остальные транзитеры, как правило, совмещают свои поездки с другими видом деятельности. Казахстанцы едут в Москву и Санкт-Петербург посмотреть на исторические здания и посетить театры, российские граждане едут в горы Тянь-Шаня и Алтая или на берега Балхаша и Алаколя. В 2017—2018 годах был большой приток российских туристов на озеро Алаколь в Алма-Атинской области — как правило, туда едут отдыхать жители Сибири.
Мешают развитию туризма неоправданно дорогие авиаперевозки, а также слабость туристической инфраструктуры и малая информированность о привлекательных местах в соседней стране.
6.7. Совместная инфраструктура
К числу совместной инфраструктуры можно отнести объекты, которые были построены после 1991 года и находятся в совместной собственности обеих сторон.
Наиболее крупными из них являются:
- действующий Каспийский трубопроводный консорциум. Длина его 1,5 тысячи километров — от месторождения Тенгиз в Казахстане до порта Новороссийск в России. Акционеры: 24% Россия, 19% — Казахстан, 15% — «Шеврон Каспиэн Пайплайн Консорциум Компани»;
- планируемые к разработке месторождения нефти и газа на Каспии — Имашевское (на Прикаспийской равнине), Центральное и Хвалынское (акватория моря). Пока там не ведутся работы, но, возможно, это будут достаточно крупные и интересные объекты, если цена на нефть поднимется и сделает их освоение рентабельным.
Продолжение следует.
Читайте ранее в этом сюжете: Российско-казахстанские отношения на современном этапе. Часть 1