В прошлом столетии, 9 мая 1950 года, когда в европейских странах все ещё восстанавливали города после разрушительной Второй мировой войны, французский государственный деятель Роберт Шуман объявил о планах по созданию Европейского объединения угля и стали. Предполагалось, что после объединения запасов угля и стали, столь необходимых для ведения боевых действий, под единым европейским руководством, война между Францией и Германией станет немыслимой. Немцы были в восторге. Присоединиться к Европейскому объединению угля и стали также должны были страны Бенилюкса и Италия. Таким образом был сделан первый шаг на пути к созданию Европейского союза. Вскоре после того, как Шуман объявил о своих планах, Великобританию пригласили принять участие в обсуждении данного проекта, пишет Иэн Бурума в статье для издания Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход из Евросоюза

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После получения приглашения Великобритания испытала смесь ужаса и презрения, подозревая, что во всем этом кроется французский заговор, чтобы заманить прагматичных людей в какой-то утопический проект. Правившая тогда Лейбористская партия не могла даже и подумать о том, чтобы уступить часть своего суверенитета над ключевыми отраслями Великобритании. Консерваторы недоумевали, как глобальная держава может стать частью столь узкого европейского круга? Пускай континентальная Европа объединяется, если хочет, а Великобритания вместе с другими англоязычными народами Содружества наций, а также США, будет и дальше управлять морской стихией.

Роберт Шуман. 1949

Конечно, очень легко, оглядываясь назад, высмеивать британцев, которые отвернулись от европейской инициативы с таким высокомерием. По крайне мере их можно понять. Великобритания сражалась в гордом одиночестве против гитлеровской Германии [май 1940 — июнь 1941], а затем помогла освободить европейские страны, которые перед этим сдались нацистам.

Однако удручает то обстоятельство, что на фоне Брексита британские политики вновь используют против ЕС те же аргументы, которые не претерпели никаких изменений с 1950 года. С точки зрения лидера Лейбористской партии Джереми Корбина, Европейский союз — это продукт капиталистического заговора, направленного на то, чтобы подорвать чистоту социалистических идеалов. Правые сторонники Брексита по-прежнему мечтают о Британской империи, чье глобальное влияние не должно ограничиваться членством в европейских институтах. Британские националисты также мечтают об «особых отношениях» с Соединенными Штатами. Увы, но мир сильно изменился с 1950 года. Британской империи больше нет, а США гораздо меньше ориентируются на особые отношения с Великобританией, чем хотелось бы Лондону.

Когда британское правительство в 1950 году отказалось от возможности формировать будущее Европы, некоторые британские консерваторы раскритиковали поспешность лейбористов. Конечно, тори не могли этого не сказать, поскольку тогда они находились в оппозиции. Однако в душе тори поддерживали позицию британского правительства. Издание The New York Times тогда написало, что позиция британского правительства «отражает истинные британские чувства к Европе, независимо от позиций тех или иных партий».

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский дворец в Лондоне

В последние десятилетия двадцатого века Лондон стал неофициальной столицей ЕС. Более трех миллионов жителей Лондона являются иностранцами. В Лондоне проживает больше граждан Франции, чем в некоторых французских городах. Поэтому неудивительно, что большинство жителей Лондона — также как и большая часть британской молодежи — проголосовало за то, чтобы Великобритания осталась в составе ЕС. У этих людей нет ничего общего с Великобританией 1950-х годов.

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Так кто же тот 51%, которые проголосовали за выход из ЕС? И почему сторонники Брексита его поддержали? Маловероятно, что голосовавшие решили отстоять социалистические идеалы или добиться подлинного национального суверенитета. По-видимому, основной причиной поддержки Брексита стал именно страх перед нескончаемым потоком мигрантов. Самым популярным плакатом в период пропаганды Брексита был плакат с изображением потока ближневосточных мигрантов. На плакате было написано: «Мы должны выйти из ЕС и вернуть себе контроль». Однако в большинстве случаев, те граждане Великобритании, которые боятся миграции, проживают в тех районах страны, где очень редко встречаются мигранты.

Более респектабельные сторонники Брексита больше говорят о суверенитете Великобритании, чем о миграции. Такие фигуры, как Борис Джонсон, с замашками Черчилля, или Яков Рис-Могг — это анахронизмы. Раньше они могли бы управлять империей, но сегодня они являются простыми политиками в среднестатистическом государстве. Ностальгия таких как Джонсон и Рис-Могг по более грандиозным формам правления уже причинила большой ущерб Великобритании. Потенциальные катастрофические последствия Брексита стали настолько очевидны, что граждане Великобритании должны получить второй шанс и проголосовать за тот вариант, который позволил бы избежать краха.