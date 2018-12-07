Bloomberg: Латинской Америке предстоит пройти по лезвию ножа

Максим Исаев, , 09:39 — REGNUM

Латиноамериканские страны хорошо знают о том, что выбор той или иной стороны в торговой войне — это бесперспективная затея. Недаром генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо, гражданин Бразилии, заявил, что сейчас для свободной торговли настал худший момент с 1947 года, пишет Мак Марголис в статье для издания Bloomberg.

По этой причине латиноамериканские рынки вздохнули с облегчением, когда США и Китай, на долю которых приходится треть мирового экономического производства, достигли соглашения на саммите G-20 в Буэнос-Айресе в минувшие выходные.

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Например, Бразилия могла бы многое выиграть — или проиграть — в зависимости от того курса, который она выберет на фоне торгового противостояния между КНР и США. Китай — это не просто крупнейший клиент и инвестор Бразилии, Пекин проявляет интерес к бразильским активам и товарам, который редко проявляли американские политики, тем более при администрации нынешнего президента США Дональда Трампа.

В течение 2018 года благодаря китайскому спросу экспорт бразильских соевых бобов вырос почти на 137%. Даже если Китай снизит свои 25-процентные пошлины на соевую продукцию из США, большинство азиатских покупателей на несколько месяцев вперед заключили контракты на поставку соевых бобов из Бразилии, заявил эксперт Bloomberg Intelligence Элвин Тай.

Однако бразильский эксперт в области агробизнеса Маркос Янк считает, что в условиях торговой войны даже победители могут оказаться проигравшими. Внезапное увеличение экспорта соевых бобов принесло дополнительную прибыль латиноамериканским производителям сои, но при этом нанесло удар по латиноамериканским экспортерам мяса из-за увеличения стоимости кормового зерна.

В настоящий момент исторически сложившиеся отношения между Бразилией и США конкурируют с новообретенными связями с КНР. Ставки высоки. «Китай и США являются важными партнерами Бразилии, которые очень сильно отличаются друг от друга… Обе экономики борются за продвижение разных моделей развития», — заявила эксперт аналитического центра Inter-American Dialogue Маргарет Майерс.

Бразилия и другие латиноамериканские страны должны выбрать правильный курс, который заключается в том, что они до последнего должны избегать выбора той или иной стороны. «Выбор в пользу США может дистанцировать Бразилию от Китай, на долю которого приходится 30% бразильского сельскохозяйственного экспорта, в то время как на долю США — всего 10%», — заявил Янк.

Возможно, лучшим способом пережить нынешнюю торговую войну является диверсификация экономики. До сих пор Бразилия делала ставку на китайской спрос на сырье, но это было актуально в прошлом столетии. Сегодня развивающаяся экономика КНР открывает возможности для экономической перебалансировки. «Растущая покупательная способность китайских потребителей нуждается в надежном источнике импорта, который не будет ограничиваться только природными ресурсами», — считают эксперты компании Economist Intelligence Unit. Отсюда вытекает стремление КНР к продвижению своей инициативы «Один пояс и один путь» в Северной и Южной Америке, в рамках которой предусмотрены огромные инвестиции в инфраструктуру, логистику, производство и технологии.

Бразилия приветствует данную инициативу, однако у нее не получится получить быстрый доступ к китайскому потребителю. Для развития торговли с КНР Бразилии для начала придется объявить собственную политическую войну в отношении неэффективного использования бюджетных средств, производственного застоя и бюрократического оцепенения. «Более 90% наших товаров перевозятся грузовым автотранспортом по автомагистралям… Это неэффективно, расточительно и очень дорого», — считает вице-президент Бразильской ассоциации внешней торговли Мауро Лавиола. Без улучшения инфраструктуры, технологической модернизации и крупных инвестиций в научные исследования к 2030 году производительность Бразилии может упасть на 45%, согласно данным международной консалтинговой компании McKinsey & Company.

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Чтобы выжить в условиях торговой войны, необходимо провести эффективные внутренние реформы, расширить экономическую базу и укрепить торговые союзы, при этом не стоит занимать чью-либо сторону в экономическом противостоянии. «Любая форма диверсификации принесет пользу… В трудные времена страны с более диверсифицированной экономикой процветают», — заявила Майерс.

Что касается тех привилегий, которые вытекают из дружбы с США, достаточно посмотреть на пример Колумбии, которая является одним из ближайших союзников Вашингтона. Трамп дважды отменил поездки в Колумбию, указав на то, что отношения между двумя странами могут испортиться из-за неэффективной борьбы колумбийских властей с контрабандой наркотиков. Пример Аргентины тоже показателен. В минувшие выходные Трамп сбежал с фотосессии с президентом Аргентины Маурисио Макри, оставив своего давнего друга одного на сцене. Бразилии не стоит забывать о том, что она также может оказаться в одиночестве, когда гегемоны уедут домой.